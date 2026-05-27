Интриги лабиринтов Прометея: тайны Мартвильских каньонов

Из Тбилиси - навстречу тайнам, которые природа прятала миллионы лет
Добро пожаловать в мир, где текут подземные реки, скалы принимают формы фантастических скульптур, а древние люди оставили рисунки, смысл которых до сих пор остаётся загадкой.

Вы пройдёте по узким ущельям, услышите, как шумит ручей Мартвиля, и спуститесь в пещеры, где сталактиты растут так медленно, что за 1000 лет увеличиваются всего на несколько сантиметров.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • вход в пещеры Прометея: каждый поворот — новая загадка. Каждый зал — другой свет, другая тишина.
  • ручей Мартвиля — место, где хочется остановиться и просто смотреть на воду.
  • скалистые образования: сталактиты, сталагмиты, природные арки и гроты.
  • древние пещерные рисунки: их оставили люди, жившие здесь задолго до нашей эры.
  • видовые точки — несколько площадок, откуда каньоны видны как на ладони.

Вы узнаете:

  • как появились Мартвильские каньоны: эрозия, вулканы, подземные толчки — и почему всё сложилось именно здесь.
  • кто живёт в этих ущельях и пещерах: редкие птицы, эндемичные растения и животные, которых вы больше нигде не встретите.
  • какие древние цивилизации обосновались тут первыми.
  • что сейчас угрожает каньонам: вода, воздух, незаконная добыча.
  • как современные исследователи изучают лабиринты и что находят до сих пор.

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter.
  • Дорога из Тбилиси и обратно займёт около 7–8 часов.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Мартвильский каньон — 40 лари (лодка по желанию +20 лари)
    — Пещера Прометея — 40 лари (лодка по желанию +30 лари).
  • Обедаем в ресторане по пути. Блюда вы сможете выбрать сами по меню за доплату.

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€51
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 533 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё
сделали за меня. Моя работа и работа моих коллег заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Наши туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.

