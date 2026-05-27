Добро пожаловать в мир, где текут подземные реки, скалы принимают формы фантастических скульптур, а древние люди оставили рисунки, смысл которых до сих пор остаётся загадкой.
Вы пройдёте по узким ущельям, услышите, как шумит ручей Мартвиля, и спуститесь в пещеры, где сталактиты растут так медленно, что за 1000 лет увеличиваются всего на несколько сантиметров.
Вы пройдёте по узким ущельям, услышите, как шумит ручей Мартвиля, и спуститесь в пещеры, где сталактиты растут так медленно, что за 1000 лет увеличиваются всего на несколько сантиметров.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- вход в пещеры Прометея: каждый поворот — новая загадка. Каждый зал — другой свет, другая тишина.
- ручей Мартвиля — место, где хочется остановиться и просто смотреть на воду.
- скалистые образования: сталактиты, сталагмиты, природные арки и гроты.
- древние пещерные рисунки: их оставили люди, жившие здесь задолго до нашей эры.
- видовые точки — несколько площадок, откуда каньоны видны как на ладони.
Вы узнаете:
- как появились Мартвильские каньоны: эрозия, вулканы, подземные толчки — и почему всё сложилось именно здесь.
- кто живёт в этих ущельях и пещерах: редкие птицы, эндемичные растения и животные, которых вы больше нигде не встретите.
- какие древние цивилизации обосновались тут первыми.
- что сейчас угрожает каньонам: вода, воздух, незаконная добыча.
- как современные исследователи изучают лабиринты и что находят до сих пор.
Организационные детали
- Едем на Mercedes Sprinter.
- Дорога из Тбилиси и обратно займёт около 7–8 часов.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Мартвильский каньон — 40 лари (лодка по желанию +20 лари)
— Пещера Прометея — 40 лари (лодка по желанию +30 лари).
- Обедаем в ресторане по пути. Блюда вы сможете выбрать сами по меню за доплату.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 533 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Интриги лабиринтов Прометея: тайны Мартвильских каньонов»
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Путешествие по заповедным местам Грузии: старинные тропы, княжеские купальни и захватывающие виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Легенды и сказания Тбилиси оживают на этой экскурсии. Узнайте, что скрывают подвалы храмов и кто такие дэви и джоджо. Подходит для всей семьи
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €22 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и святыни Боржоми
Открыть красоту и духовность города-курорта, а также попробовать знаменитую воду
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
€90 за человека
-
17%
Групповая
до 19 чел.
Сокровища Западной Грузии: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Начало: Тбилиси, улица Абано №15
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$49
$59 за человека
-15%
до 1 октября
€51 за человека