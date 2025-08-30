Экскурсия по тбилисскому метро предлагает уникальную возможность узнать о строительстве и декоре станций, созданных в советское время.
Участники смогут увидеть мозаики, сороконожку и виноград, а также узнать о тайной постройке метро после смерти Сталина.
В программе посещение таких станций, как "Технический университет", "Вокзальная площадь" и "Марджанишвили". Это идеальный способ увидеть Тбилиси с необычной стороны и почувствовать дух времени
Участники смогут увидеть мозаики, сороконожку и виноград, а также узнать о тайной постройке метро после смерти Сталина.
В программе посещение таких станций, как "Технический университет", "Вокзальная площадь" и "Марджанишвили". Это идеальный способ увидеть Тбилиси с необычной стороны и почувствовать дух времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🚇 Узнать историю строительства метро
- 🎨 Оценить уникальные мозаики
- 🕵️♂️ Исследовать тайные элементы декора
- 🎭 Посетить театральную станцию
- 📜 Погрузиться в исторический контекст
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Наилучшее время для экскурсии по тбилисскому метро - сентябрь и ноябрь. В это время года в Тбилиси комфортная температура, что делает перемещения между станциями более приятными. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы экскурсия тоже доступна, так как проходит в помещении, однако летом может быть жарко, а зимой - прохладно на улице, что может повлиять на общее впечатление.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Технический университет
- Вокзальная площадь
- Марджанишвили
- Руставели
- Площадь Свободы
- 300 арагвинцев
- Самгори
- Исани
Описание экскурсии
Создавая программу, я изучил многие источники, в том числе тбилисские газеты с 1960-х годов, и свёл воедино данные об архитекторах и художниках, проектировавших станции метро в Тбилиси.
- На примере нескольких станций вы поймёте разницу в их конструкции
- Узнаете, почему после смерти Сталина тбилисское метро строили тайком от Москвы
- Найдёте сороконожку, мозаики, виноград и чанги (музыкальный инструмент)
- Почувствуете запах бань и потрогаете чеканку по металлу
- А ещё в метро всегда хорошая погода;)
Вы посетите следующие станции:
- «Технический университет» с большими мозаичными панно
- «Вокзальная площадь» с историческим контекстом оформления
- «Марджанишвили», самая театральная в Тбилиси
- «Руставели» — пытаемся найти всех тигров и витязя
- «Площадь Свободы»: от Ленина к «революции роз»
- «300 арагвинцев», где смешались кони, люди и лечебные свойства серных бань
- «Самгори», на которой были первые и единственные в советском метро пассажирские конвейеры
- «Исани» с вестибюлем гиперболическо-параболической конструкции
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Мы встречаемся на улице
- После знакомства спускаемся в метро и перемещаемся между станциями на поездах вместе с другими пассажирами (выбираем время, когда нет толпы)
- В конце экскурсии выходим на улицу на станции «Исани»
Другие детали
- Проезд включён в стоимость экскурсии
- В метро Тбилиси официально запрещена фотосъёмка, поэтому просьба не пользоваться профессиональной фотоаппаратурой и отнестись с пониманием, если сотрудники метрополитена или полиции попросят прекратить съёмку даже на мобильный телефон
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Технический университет»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 21 туриста
Профессиональный транспортник с 2004 года и профессиональный гид с 2023 года. Исследую историю городов, их устройство, архитектуру и то, как они функционируют. Сам люблю путешествовать и рассказывать своим гостям оЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Nelly
31 авг 2025
Максимальная информационная насыщенность, динамичный маршрут по станциям метро и хорошая логика повествования.
Благодарим Александра за глубокие детализированные знания - технические инженерные, материаловедческие, исторические и дизайнерские…, за раскрытие "сердца" метрополитена города в
Благодарим Александра за глубокие детализированные знания - технические инженерные, материаловедческие, исторические и дизайнерские…, за раскрытие "сердца" метрополитена города в
Любовь
13 июл 2025
Очень понравилась экскурсия по Тбилисскому метро, в общем-то это советское метро, но в Грузии конечно были свои особенности. Узнала много нового про устройство метро и особенности разных видов станций. Адександр прекрасный гид, очень рекомендую к посещению.
Е
Елена
27 мая 2025
19/05 брала данную экскурсию, выбирала по названию, хотела что нибудь необычного, и не прогадала! Очень интересная экскурсия получилась, крайне познавательная! Спасибо
Любовь
16 апр 2025
Очень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, что Александр рассказывал доступно, обращал внимание на скрытые от глаз детали. Также, не смотря на техническую составляющую, рассматривали искусство, людей и в целом эпоху. Спасибо! С большим удовольствием приду и на другие экскурсии.
A
Alena
22 мар 2025
Очень удивилась, когда нашла экскурсию по метро в Тбилиси, казалось, что здесь метро достаточно утилитарное и мало интересного. И как же я ошибалась. Александр провел потрясающую экскурсию — оказывается, что
Екатерина
13 мар 2025
С удовольствием изучили Тбилисское метро вместе с Александром. Тут, оказывается, столько всего интересного было — чего стоит первый в СССР травалатор в метро! Хотя его сейчас уже и нет, в метро можно найти разные интересные вещи. Гид их вам показывает и объясняет, например, почему поезд вдруг между станциями сбавляет ход и поворачивает.
Vitalii
12 мар 2025
Необычная экскурсия про привычному метро. Когда им регулярно пользуешься, не обращаешь внимание на знаки вокруг, а их много!
Теперь обращаю внимание на разные культурные символы эпохи, которые оставили нам создатели станций метрополитена. Да и факты о транспортной системе заставляют по иному взглянуть на привычные вещи. Очень классная экскурсия, понравилось!
Теперь обращаю внимание на разные культурные символы эпохи, которые оставили нам создатели станций метрополитена. Да и факты о транспортной системе заставляют по иному взглянуть на привычные вещи. Очень классная экскурсия, понравилось!
В
Владимир
25 фев 2025
Огромное спасибо Александру! Тбилисский метрополитен, не смотря на то, что проектировался по одинаковым для всех городов бывшего СССР нормативам, обладает своими характерными особенностями, которые без экскурсовода не всегда заметны. Особенно
Е
Елена
16 фев 2025
Очень необычная и интересная экскурсия по тбилисскому метро от Александра. Видно, что гид буквально горит этой темой. С ним мы посмотрели 9 станций, узнали и про их конструкции, и про то, как их строили, а также нашли "пасхалки" от художников и архитекторов, которые оформляли станции. Всем очень рекомендую!
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенное приключение: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
11 ноя в 10:30
от €124
€130 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Начало: Около метро Авлабари
12 ноя в 09:30
13 ноя в 09:30
€189
€270 за всё до 2 чел.
-
54%
Групповая
до 15 чел.
Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по каньону Дашбаши, где вас ждут захватывающие виды, стеклянный мост и экстремальные развлечения
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€41
€90 за человека