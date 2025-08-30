Экскурсия по тбилисскому метро предлагает уникальную возможность узнать о строительстве и декоре станций, созданных в советское время.



Участники смогут увидеть мозаики, сороконожку и виноград, а также узнать о тайной постройке метро после смерти Сталина.



В программе посещение таких станций, как "Технический университет", "Вокзальная площадь" и "Марджанишвили". Это идеальный способ увидеть Тбилиси с необычной стороны и почувствовать дух времени

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Наилучшее время для экскурсии по тбилисскому метро - сентябрь и ноябрь. В это время года в Тбилиси комфортная температура, что делает перемещения между станциями более приятными. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы экскурсия тоже доступна, так как проходит в помещении, однако летом может быть жарко, а зимой - прохладно на улице, что может повлиять на общее впечатление.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.