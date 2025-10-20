10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать Тбилиси, узнать Грузию

Насыщенное приключение: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей, но и со всей Грузией? Тбилиси впитал в себя душу страны и философию её народа.

Я покажу Дворец торжественных обрядов, отвезу к монументу «Летопись Грузии» и познакомлю с удивительными грузинами прошлого и настоящего. Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси. А ещё в программе бесплатная дегустация вина.
5
51 отзыв
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию

Описание экскурсии

Дворец торжественных обрядов в Тбилиси

В первую очередь отправимся ко дворцу — одному из самых загадочных архитектурных символов города, построенный в 1984 году. После распада СССР он надолго оказался заброшен, а сейчас снова открыл свои двери для архитекторов, фотографов, художников и путешественников.

Монумент «Летопись Грузии» и райский сад

Далее поедем к Тбилисскому морю — здесь на холме возвышается мемориальный комплекс авторства Зураба Церетели. Эффектный памятник часто называют грузинским Стоунхенджем. И это идеальное место, чтобы погрузиться в прошлое Сакартвело! Вы пролистаете 30 веков биографии страны и познакомитесь с судьбами великих личностей, чьи следы можно проследить сквозь время до наших дней. Бонусом станут живописные виды окрестностей.

Затем обязательно заедем в Гардению Шеварнадзе — это прекрасный ухоженный сад, созданный трудолюбивым предпринимателем Зурабом Шеварнадзе. В тёплый сезон тут так приятно насладиться чашечкой кофе, любуясь цветами и зеленью — этим и займёмся:)

Храм Святой Троицы

Посетим самый большой кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси.

Святая гора Мтацминда

Поднимемся к мозаичному храму, где монах расскажет о святом апостоле Давиде. Вас также ждёт остановка на кофе и дегустация вкусных, знаменитых пончиков на горе Фуникулёра. В Пантеоне вы услышите истории людей, особо почитаемых в Грузии.

Сити-знакомство с душой

  • Вы прогуляетесь по району Серных бань и Инжирного ущелья с водопадом
  • Найдёте скульптуру «Тамада» и заглянете на бесплатную дегустацию вина
  • Перейдёте Мост Мира и окажетесь в центре оживлённой ресторанной улицы
  • Заглянете в храм Сиони и прогуляетесь по Старому городу

Интерактивный Музей грузинского оружия

Вас ждёт экспозиция традиционной грузинской одежды и оружия. Этот музей открыл увлечённый человек, этногид, который ежедневно носит чоху. По желанию вы сами примерите национальные грузинские костюмы, подержите меч и устроите фотосессию. А также:

  • Доедете до башни театра марионеток Резо Габриадзе
  • Увидите скульптуру дворника от минималиста Нико Пиросмани и услышите его знаменитую историю любви
  • Сделаете задорное фото у скульптуры Берикаоба

Мастер-класс и ужин

Приятным завершением программы станет поездка в гости к местным жителям, где вас научат делать хинкали и хачапури, покажут мастер-класс по традиционным танцам, накроют стол, где будет настоящая грузинская тамада и дегустация вина. Всё это в сопровождении игры на гитаре.

Организационные детали

  • Дворец торжественных обрядов открыт для посещения в понедельник, среду и пятницу в 11:00 и 14:00. Вход оплачивается дополнительно — 75 лари за чел. По договорённости возможно индивидуальное посещение в другие дни — от 250 лари за чел.
  • Мастер-класс с застольем оплачивается дополнительно (по желанию) — 120 лари
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное
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общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида. Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
2
1
1
Е
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Очень комфортная экскурсия! Тата мастер своего дела, все рассказывает очень интересно и доступно! Покажет также интересные места для самостоятельного
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посещения, вкусные рестораны, винные магазины. Локации корректируются по запросу клиента, поэтому у каждого получится своя индивидуальная насыщенная экскурсия!
Всем рекомендую данную экскурсию у Таты для знакомства с историей Грузии в целом и самим Тбилиси!

Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!+2
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
Огромная благодарность Тате и водителю Руслану за наш чудесный день в Тбилиси!
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Артем
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой. Очень вкусная национальная кухня. Вино отдельная история ❤️и искусство. Храмы, монастыри, музеи, винодельни, местные
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жители с их традициями и гостеприимством и ещё очень и очень … много интересного. Мы проехали и прошли лишь малую часть этой красоты и чтобы ваше путешествие было более плодотворным и интересным приглашайте в свою компанию ГИДА, человека знающего и любящего свою страну! Нам невероятно повезло, с нами 2 дня была ТАТА(жаль что только 2 дня) красивая, эрудированная, заинтересованная, улыбчивая и очень душевный человек. экскурсия по Тбилиси 7 часов и мы не устали, а потаму что интересно и профессионально👍🏻благодаря ТАТЕ нам захотелось в эту страну вернуться снова и снова.
Договаривайтесь с гидом заранее, чтобы ваш отдых был насыщенным и незабываемым!

В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.+2
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
В июле этого года мы провели 10 дней в Грузии. Страна с интереснейшей историей и культурой.
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Е
Оказываясь в новом городе, а тем более в новой стране, очень много зависит от твоего первого гида, ведь именно он положит начало впечатлениям от путешествия.
Нам повезло! Тата - отличный экскурсовод,
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интеллигентная, с хорошим чувством юмора и очень "живая". Мы много узнали не только об истории Тбилиси, но и обо всей Грузии, ее народе, национальном характере, традициях. Удивительно, что за один день мы смогли столько посмотреть и узнать. И это без торопливости и "галопа".
А еще нас познакомили с замечательным коллекционером оружия - Дато и его коллекцией (к сожалению, малой ее частью, т. к. помещение отведенное под музей не позволяет вместить все экспонаты). Вызывает огромное уважение дело которым занимается это человек, а некоторые экспонаты меня по настоящему удивили.
Тата, огромное спасибо за доставленное удовольствие общения и интересную экскурсию. То прекрасное послевкусие, что мы испытываем после посещения Грузии, и желание вернуться снова, во многом Ваша заслуга.

Оказываясь в новом городе, а тем более в новой стране, очень много зависит от твоего первого
Оказываясь в новом городе, а тем более в новой стране, очень много зависит от твоего первого
Оказываясь в новом городе, а тем более в новой стране, очень много зависит от твоего первого
Оказываясь в новом городе, а тем более в новой стране, очень много зависит от твоего первого
Оказываясь в новом городе, а тем более в новой стране, очень много зависит от твоего первого
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Л
Экскурсию брать можно, под ваши потребности ее подстроят, но ожидать много не стоит. Я долго думала чего же мне не хватило, обычно после экскурсии я наполнена, здесь же у меня
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этого чувства не было. Следующие дни я брала двух других гидов и там был восторг от экскурсий, так вот не хватило эмоций, не было энергии и желания дать туристу максимально почувствовать колорит города, хотя человек много знает.

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Алексей
Если, Вы хотите узнать максимально много о Тбилиси за один день, то рекомендую эту экскурсию. Очень емко, интересно, максимально продуктивно. Приятная, дружеская атмосфера, Тата ответит, на все ваши вопросы. В экскурсии вас сопровождает водитель, дополняющий харизму экскурсовода)). Нам очень понравилось, день пролетел незаметно. Обязательно зайдите на дегустацию вина. Цена плюс качество, идеально по соотношению, как мы убедились в последствии.
Если, Вы хотите узнать максимально много о Тбилиси за один день, то рекомендую эту экскурсию. Очень
Если, Вы хотите узнать максимально много о Тбилиси за один день, то рекомендую эту экскурсию. Очень
Если, Вы хотите узнать максимально много о Тбилиси за один день, то рекомендую эту экскурсию. Очень
Если, Вы хотите узнать максимально много о Тбилиси за один день, то рекомендую эту экскурсию. Очень
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Екатерина
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно и познавательно все рассказывала. Экскурсия проходила в спокойном темпе, было достаточно времени и для осмотра и для фото. Очень понравилось секретное место. Рекомендую👍
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
Спасибо большое Тате, за отличную экскурсию, все прошло очень организованна, без задержек. Тата отличный гид, интересно
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