10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура

Тата
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Тата – ваш гид
Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей, но и со всей Грузией? Тбилиси впитал в себя душу горной страны и философию её мудрого народа.

Я отвезу вас туда, где вы заочно познакомитесь с характерами разных регионов Грузии, окинете взглядом яркие просторы города, увидите, как живёт один из районов Тбилиси, и сможете выпить вина с видом на реку Кура и крепость Нарикала.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча гостиница ,где живут туристы
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию

Что вас ожидает

Тбилиси как рассказ о Грузии
Знакомство со столицей вы начнёте с необычного Этнографического музея под открытым небом. Из разных регионов Грузии сюда были перевезены разобранные жилые дома, воссозданные на месте в исходном виде. Каждый дом отражает характер своей малой родины: вы узнаете, как организован быт в разных частях горной страны, как относятся к жизни и понимают комфорт кахетинцы, чем отличаются дома регионов Грузии. Вы не просто рассмотрите «музейную экспозицию», а проникнетесь историями настоящих жилищ, дававших кров людям моего народа. И во время экскурсии продолжите погружаться в грузинские реалии и мировоззрение.

Сити-тур с душой
В тёплое время года после музея я отвезу вас на Черепашье озеро — там чудный вид и отменный кофе на берегу. Отправившись в буржуазный район Ваке, проедем мимо самых дорогих бутиков в Тбилиси и первого университета в Грузии. В пещере на горе Мтацминда в мозаичном храме монах расскажет о местных чудесах, в Пантеоне вы услышите истории людей, особо почитаемых в Грузии. А ещё вы полюбуетесь дивным зданием театра Резо Габриадзе. Через проспект Руставели попадём к храму Кашвети с мрачно-поэтичной историей, поравняемся с домом, где жил Пушкин, и встретимся со старой городской стеной. Мы перейдём Мост Мира и окажемся в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала. А завершится экскурсия в самом молодом, но величественном храме Самеба на горе Элия.

По желанию можем также отправиться в гости к грузинской семье на мастер-класс по приготовлению чурчхелы, хинкалей и хачапури. И сытно пообедать в духе традиционного застолья с тостами, национальными танцами и вкуснейшей домашней кухней.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии. С нами будет надёжный водитель.
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Этнографический музей (5-7 лари/чел.), канатная дорога (3,5 лари/чел.), кофе, вино, обед. Стоимость мастер-класса — 60 евро. Обед после мастер-класса — 100 лари на 6 человек.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Узнать Тбилиси, узнать Грузию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура гостиница ,где живут туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тата
Тата
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида... Прекрасно зная географию и историю Грузии, я с гордостью показываю гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомлю с традициями и культурой моего народа!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 декабря 2019
Тата, спасибо за замечательно проведенное время. Вы замечательный рассказчик, имеете глубокие познания в истории своей страны как давней так и современной. Отдельное спасибо за визит в музей оружия. Очень ценю людей, которые так трепетно стараются сохранить достояния народа и так гордо демонстрируют его туристам.
Да, и хинкали с сыром меня с супругой покорили! + 3 кг за 2,5 дня пребывания это замечательный результат :)
18 сентября 2019
Благодарны Тате и её виртуозному водителю Серго за очень насыщенный день.
12 мая 2019
Экскурсия полностью соответствует своему названию. 100% рекомендуем. Особенно для тех, кто приехал в эту замечательную страну и прекрасный город совсем не надолго.
12 мая 2019
Тата - очень трогательный эмоциональный человек, общение с ней это уже погружение в атмосферу Грузии. Тата не даст вам заскучать и познакомит с большим объёмом исторической информации о грузинской земле с начала начал.
7 ноября 2018
Спасибо огромное, за предоставленную возможность в короткий срок так глубоко и самобытно подать информацию о стране и о её столице, мы с удовольствием возвращаемся к не забываемым впечатлениям и истории этого гордого народа и братского государства с названием Грузия . Мадлоба Тамрико !
Алексей, Татьяна - Москва.
5 ноября 2018
Очень познавательная и структурированная экскурсия построенная на диалоге, а не монологе экскурсовода. Время прошлопросто стремительно, хотелось общаться и узнавать всё новые факты и истории жизни Тбилиси и Грузии. В следующий приезд обязательно выберем и проведём время с Татой. Большое СПАСИБО за экскурсию!!!
4 ноября 2018
В Тбилиси были впервые. Впечатления незабываемые. Уверены, во многом благодаря гиду Тате. Умный, образованный, очень деликатный человек, с прекрасным чувством юмора. Замечательно спланированная экскурсия, когда город открывается постепенно: от старины к современности. Много познавательной информации, но она подавалась Татой очень дозировано, с привязкой к всеобщей истории, к известным людям. Вопросы и ответы перерастали в беседу. Нас нигде не торопили и не подгоняли, что дало возможность почувствовать город, его колорит. Оглядываясь назад, удивились, как успели за день побывать в стольких местах и при этом не спеша прогуляться по улицам Старого Тбилиси, заглянуть в итальянские дворики, посидеть у огня в кахетинском доме, попить кофе у Черепашьего озера, попробовать хачапури по-аджарски, прокатиться на фуникулере и, конечно, продегустировать вино. Спасибо, Тата! В следующий раз только с Вами! Однозначно советуем!
7 октября 2018
Решение заказать эту экскурсию возникло после изучения большого количества других интересных предложений, размещенных на сайте Tripster. Но описание экскурсии "Узнать Тбилиси, узнать Грузию" отличало её от других и привлекло перспективой увидеть в течение одного дня очень интересные уголки города, о которых доводилось читать до поездки в Тбилиси.
Можно ли посетить самим те же места? Теоретически можно, но это займёт гораздо больше времени, не говоря уже о том, что в таком случае это будет просто созерцание, без рассказа гида. А эту экскурсию для нас проводила Тата,очень знающий гид и просто очаровательная женщина. Выбор объектов экскурсии очень удачный.
Изумительный этнографический музей под открытым небом. Сколько информации о разных регионах Грузии мы услышали здесь от Таты! И, находясь на следующий день в Кахетии на групповой экскурсии одной из фирм, я смотрела на солнечную Алазанскую долину глазами Таты, вспоминала то, что услышала от неё накануне, и жалела, что в этот первый приезд в Грузию уже не получится приехать в Кахетию с Татой. После этнографического музея было Черепашье озеро, прелестный уголок, зона отдыха, место, где отвлекаешься от повседневных забот. А святость горы Мтацминда, Пантеона, пещеры Давида, собора Цминда Самеба!И это ещё не весь маршрут... Тата, спасибо Вам за экскурсию, за этот незабываемый день!
15 сентября 2018
Тата- чрезвычайно компетентный гид, общение с ней развивает и обогащает слушателя. Глубокие знания в области истории страны, умение разбудить интерес к ней, искренняя, эмоциональная подача материала делает её экскурсию чрезвычайно привлекательной. Экскурсия была омрачена замками почти на всех дверях в этнографическом музее в рабочий день и только находчивость Таты, она открыла интернет и мы хоть так посмотрели быт, скрасила обстановку. Будем рекомендовать этого замечательного гида своим друзьям!
6 сентября 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия, узнали очень много интересного о жизни и быте древних грузин до и после принятия православия. Наш гид Тата очень профессиональный и знающий специалист нам было очень комфортно и познавательно. Спасибо большое!

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