10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу Дворец торжественных обрядов, отвезу к монументу «Летопись Грузии» и познакомлю с удивительными грузинами прошлого и настоящего. Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси. А ещё в программе бесплатная дегустация вина.
Описание экскурсии
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси
В первую очередь отправимся ко дворцу — одному из самых загадочных архитектурных символов города, построенный в 1984 году. После распада СССР он надолго оказался заброшен, а сейчас снова открыл свои двери для архитекторов, фотографов, художников и путешественников.
Монумент «Летопись Грузии» и райский сад
Далее поедем к Тбилисскому морю — здесь на холме возвышается мемориальный комплекс авторства Зураба Церетели. Эффектный памятник часто называют грузинским Стоунхенджем. И это идеальное место, чтобы погрузиться в прошлое Сакартвело! Вы пролистаете 30 веков биографии страны и познакомитесь с судьбами великих личностей, чьи следы можно проследить сквозь время до наших дней. Бонусом станут живописные виды окрестностей.
Затем обязательно заедем в Гардению Шеварнадзе — это прекрасный ухоженный сад, созданный трудолюбивым предпринимателем Зурабом Шеварнадзе. В тёплый сезон тут так приятно насладиться чашечкой кофе, любуясь цветами и зеленью — этим и займёмся:)
Храм Святой Троицы
Посетим самый большой кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси.
Святая гора Мтацминда
Поднимемся к мозаичному храму, где монах расскажет о святом апостоле Давиде. Вас также ждёт остановка на кофе и дегустация вкусных, знаменитых пончиков на горе Фуникулёра. В Пантеоне вы услышите истории людей, особо почитаемых в Грузии.
Сити-знакомство с душой
- Вы прогуляетесь по району Серных бань и Инжирного ущелья с водопадом
- Найдёте скульптуру «Тамада» и заглянете на бесплатную дегустацию вина
- Перейдёте Мост Мира и окажетесь в центре оживлённой ресторанной улицы
- Заглянете в храм Сиони и прогуляетесь по Старому городу
Интерактивный Музей грузинского оружия
Вас ждёт экспозиция традиционной грузинской одежды и оружия. Этот музей открыл увлечённый человек, этногид, который ежедневно носит чоху. По желанию вы сами примерите национальные грузинские костюмы, подержите меч и устроите фотосессию. А также:
- Доедете до башни театра марионеток Резо Габриадзе
- Увидите скульптуру дворника от минималиста Нико Пиросмани и услышите его знаменитую историю любви
- Сделаете задорное фото у скульптуры Берикаоба
Мастер-класс и ужин
Приятным завершением программы станет поездка в гости к местным жителям, где вас научат делать хинкали и хачапури, покажут мастер-класс по традиционным танцам, накроют стол, где будет настоящая грузинская тамада и дегустация вина. Всё это в сопровождении игры на гитаре.
Организационные детали
- Дворец торжественных обрядов открыт для посещения в понедельник, среду и пятницу в 11:00 и 14:00. Вход оплачивается дополнительно — 75 лари за чел. По договорённости возможно индивидуальное посещение в другие дни — от 250 лари за чел.
- Мастер-класс с застольем оплачивается дополнительно (по желанию) — 120 лари
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Очень комфортная экскурсия! Тата мастер своего дела, все рассказывает очень интересно и доступно! Покажет также интересные места для самостоятельного
Нам повезло! Тата - отличный экскурсовод,