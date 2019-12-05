10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тбилиси как рассказ о Грузии

Знакомство со столицей вы начнёте с необычного Этнографического музея под открытым небом. Из разных регионов Грузии сюда были перевезены разобранные жилые дома, воссозданные на месте в исходном виде. Каждый дом отражает характер своей малой родины: вы узнаете, как организован быт в разных частях горной страны, как относятся к жизни и понимают комфорт кахетинцы, чем отличаются дома регионов Грузии. Вы не просто рассмотрите «музейную экспозицию», а проникнетесь историями настоящих жилищ, дававших кров людям моего народа. И во время экскурсии продолжите погружаться в грузинские реалии и мировоззрение.

Сити-тур с душой

В тёплое время года после музея я отвезу вас на Черепашье озеро — там чудный вид и отменный кофе на берегу. Отправившись в буржуазный район Ваке, проедем мимо самых дорогих бутиков в Тбилиси и первого университета в Грузии. В пещере на горе Мтацминда в мозаичном храме монах расскажет о местных чудесах, в Пантеоне вы услышите истории людей, особо почитаемых в Грузии. А ещё вы полюбуетесь дивным зданием театра Резо Габриадзе. Через проспект Руставели попадём к храму Кашвети с мрачно-поэтичной историей, поравняемся с домом, где жил Пушкин, и встретимся со старой городской стеной. Мы перейдём Мост Мира и окажемся в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала. А завершится экскурсия в самом молодом, но величественном храме Самеба на горе Элия.

По желанию можем также отправиться в гости к грузинской семье на мастер-класс по приготовлению чурчхелы, хинкалей и хачапури. И сытно пообедать в духе традиционного застолья с тостами, национальными танцами и вкуснейшей домашней кухней.