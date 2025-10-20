10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей, но и со всей Грузией? Тбилиси впитал в себя душу страны и философию её народа. Я покажу Дворец торжественных обрядов, отвезу к монументу «Летопись Грузии» и познакомлю с удивительными грузинами прошлого и настоящего. Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси. А ещё в программе бесплатная дегустация вина.

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Описание экскурсии

Дворец торжественных обрядов в Тбилиси

В первую очередь отправимся ко дворцу — одному из самых загадочных архитектурных символов города, построенный в 1984 году. После распада СССР он надолго оказался заброшен, а сейчас снова открыл свои двери для архитекторов, фотографов, художников и путешественников.

Монумент «Летопись Грузии» и райский сад

Далее поедем к Тбилисскому морю — здесь на холме возвышается мемориальный комплекс авторства Зураба Церетели. Эффектный памятник часто называют грузинским Стоунхенджем. И это идеальное место, чтобы погрузиться в прошлое Сакартвело! Вы пролистаете 30 веков биографии страны и познакомитесь с судьбами великих личностей, чьи следы можно проследить сквозь время до наших дней. Бонусом станут живописные виды окрестностей.

Затем обязательно заедем в Гардению Шеварнадзе — это прекрасный ухоженный сад, созданный трудолюбивым предпринимателем Зурабом Шеварнадзе. В тёплый сезон тут так приятно насладиться чашечкой кофе, любуясь цветами и зеленью — этим и займёмся:)

Храм Святой Троицы

Посетим самый большой кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси.

Святая гора Мтацминда

Поднимемся к мозаичному храму, где монах расскажет о святом апостоле Давиде. Вас также ждёт остановка на кофе и дегустация вкусных, знаменитых пончиков на горе Фуникулёра. В Пантеоне вы услышите истории людей, особо почитаемых в Грузии.

Сити-знакомство с душой

Вы прогуляетесь по району Серных бань и Инжирного ущелья с водопадом

и с водопадом Найдёте скульптуру «Тамада» и заглянете на бесплатную дегустацию вина

и заглянете на бесплатную дегустацию вина Перейдёте Мост Мира и окажетесь в центре оживлённой ресторанной улицы

и окажетесь в центре оживлённой ресторанной улицы Заглянете в храм Сиони и прогуляетесь по Старому городу

Интерактивный Музей грузинского оружия

Вас ждёт экспозиция традиционной грузинской одежды и оружия. Этот музей открыл увлечённый человек, этногид, который ежедневно носит чоху. По желанию вы сами примерите национальные грузинские костюмы, подержите меч и устроите фотосессию. А также:

Доедете до башни театра марионеток Резо Габриадзе

Увидите скульптуру дворника от минималиста Нико Пиросмани и услышите его знаменитую историю любви

Сделаете задорное фото у скульптуры Берикаоба

Мастер-класс и ужин

Приятным завершением программы станет поездка в гости к местным жителям, где вас научат делать хинкали и хачапури, покажут мастер-класс по традиционным танцам, накроют стол, где будет настоящая грузинская тамада и дегустация вина. Всё это в сопровождении игры на гитаре.

Организационные детали