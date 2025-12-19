Приглашаем вас отправиться в удивительное и насыщенное путешествие по Армении.
Вас встретят старинные монастыри Ахталу, Ахпат и Санаин, живописные долины в Алаверди и настоящий самолет МиГ-21. Не упустите возможность познакомиться с историй, культурой и природой Армении!
Описание экскурсии
Тур в Армению из Тбилиси Захватывающее путешествие по древним монастырям и живописным долинам — история, культура и горные пейзажи гостеприимной Армении! Вас ждут:
старинные монастыри Ахталу, Ахпат и Санаин — шедевры армянской архитектуры ЮНЕСКО, • фотостоп в живописном Алаверди, • настоящий самолёт Ми.
Г-21 в музее братьев Микоян — уникальная возможность прикоснуться к истории авиации. Почувствуйте величие истории во время насыщенного однодневного тура по Армении! Важная информация:
Виза гражданам РФ и Европы не нужна.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастыри Ахталу, Ахпат и Санаин
- Фотостоп в Алаверди
- Самолёт МиГ-21
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Реваза Лагидзе, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Виза гражданам РФ и Европы не нужна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
