По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в самое сердце величественных Кавказских гор, где вас ждёт встреча с одной из крупнейших вершин региона.
В дороге вы познакомитесь со средневековой крепостью Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.
А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
Описание экскурсииЖинвальское водохранилище Наш путь пролегает через живописное ущелье реки Арагви, где вы сможете насладиться всеми оттенками кавказских гор и завораживающей синевой Жинвальского водохранилища, которое станет первой остановкой. С высоты плотины открывается потрясающий вид на его лазурную поверхность. Вы узнаете интересные факты о строительстве этого водоёма и его значении для региона. В зимние месяцы, когда уровень воды понижается, иногда становятся видны старинные затопленные храмы. Арка Дружбы народов На высоте 3000 метров над уровнем моря вас ждет обзорная площадка у знаменитой арки, откуда открывается панорама слияния рек Белой и Чёрной Арагви, горного озера Слёз и живописных вершин Кавказа. Также здесь можно посетить уникальный минеральный источник, известный своими необычными формами и цветами. Здесь вы сможете полюбоваться окружающими пейзажами и попробовать ароматный местный мёд, который славится своим качеством. Церковь Святой Троицы в Гергети Добравшись до села Степанцминда, вы пересаживаетесь на джипы, чтобы подняться к знаменитой Гергетской церкви. Она расположена у подножия Казбека и окружена потрясающими горными пейзажами, которые вдохновляли многих поэтов, включая великого Пушкина. Крепость Ананури В завершение путешествия мы посетим крепость XVI века, где находится старинная церковь Успения, построенная в 1681 году. За крепостными стенами скрывается множество историй о местных правителях — арагвских эриставах, которые вы узнаете во время экскурсии. Это путешествие подарит вам невероятные эмоции, насыщенные впечатления и воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:
- Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно).
- Возьмите с собой питьевую воду и перекусы.
Ежедневно с 10:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Замок Ананури
- Река Арагви
- Арка дружбы народов в Гудаури
- Гора Казбеги
- Гергетский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Дегустации (чача и мёд)
Что не входит в цену
- Обед (по желанию) в местном ресторане
- Джип-тур к монастырю Гергети - 20 лари с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас по вашему адресу
Завершение: Довезём вас по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно)
- Возьмите с собой питьевую воду и перекусы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
18 авг 2025
Все очень понравилось! Хороший экскурсовод, рассказывает подробно и интересно! Помимо этого очень хороший и душевный человек! Хорошо провели время, много болтали, смеялись и оценивали красивые виды! Спасибо за прекрасный день, обязательно вернемся снова)
F
Filin
15 авг 2025
Отличная экскурсия, шикарные вид на горы., перевалы, реки, озера. Очень интересно было послушать и посмотреть на аутентичную Грузию. Команде удачи!
О
Ольга
6 авг 2025
Нам все очень понравилось, виды завораживают, машина комфортная, Николай и Вано - большие умнички и профессионалы своего дела, которые и про маршрут расскажут все-все и развеселят small talk'ом во время долгого пути назад
Единственное, показалось что Гергети можно было бы уделить больше 30 минут, но этот момент вне власти простых смертных и полностью зависит от решения перевозчика на гору (монополиста)
С
Стелла
23 июн 2025
Хороший тур, надёжные гиды, рекомендую.
Из плюсов - собрали тур из того что хотелось, даже добавили пару красивых мест дополнительно.
Отдельное спасибо Исааку за интересный рассказ и хорошую компанию.
K
Karina
28 мая 2025
We had an absolutely wonderful experience on our trip to Kazbegi, Ananuri, and Gudauri! Our guides and driver were incredibly easygoing and kind — it felt more like traveling with
П
Павел
23 апр 2025
Отличная экскурсия в кругу друзей с интересным и эрудированным рассказчиком в лице гида. Время пролетело незаметно, поездка осталась в воспоминаниях навсегда. Рекомендую.
А
Андрей
31 мар 2025
Мы брали с мужем индивид. экскурсию с Ливаном. Остались очень довольны. Ливан рассказывает интересные факты, которые вы не найдете в википендии. Информацию преподносит не скучно, только самое важное и увлекательное.
Сам
Э
Энже
2 мар 2025
Были на индивидуальной экскурсии в Казбег. Понравился тур. Красивые виды! Хороший гид Леван, что не маловажно. Когда ты чувствуешь что все делания во время тура исполняются. Попали в экстремальную ситуацию
М
Мария
17 фев 2025
Спасибо большое организаторам тура, у нас был большой профессионал своего дела - экскурсовод Леван и абсолютно замечательный водитель профессионал. Мы брали индивидуальный тур, все время поездки и внимание было посвящено
