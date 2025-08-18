Мои заказы

Ананури - Гудаури - Казбеги: индивидуальный тур со вкусом мёда и чачи

Ананури - Гудаури - Казбеги
По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в самое сердце величественных Кавказских гор, где вас ждёт встреча с одной из крупнейших вершин региона.

В дороге вы познакомитесь со средневековой крепостью Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.

А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
5
9 отзывов
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище Наш путь пролегает через живописное ущелье реки Арагви, где вы сможете насладиться всеми оттенками кавказских гор и завораживающей синевой Жинвальского водохранилища, которое станет первой остановкой. С высоты плотины открывается потрясающий вид на его лазурную поверхность. Вы узнаете интересные факты о строительстве этого водоёма и его значении для региона. В зимние месяцы, когда уровень воды понижается, иногда становятся видны старинные затопленные храмы. Арка Дружбы народов На высоте 3000 метров над уровнем моря вас ждет обзорная площадка у знаменитой арки, откуда открывается панорама слияния рек Белой и Чёрной Арагви, горного озера Слёз и живописных вершин Кавказа. Также здесь можно посетить уникальный минеральный источник, известный своими необычными формами и цветами. Здесь вы сможете полюбоваться окружающими пейзажами и попробовать ароматный местный мёд, который славится своим качеством. Церковь Святой Троицы в Гергети Добравшись до села Степанцминда, вы пересаживаетесь на джипы, чтобы подняться к знаменитой Гергетской церкви. Она расположена у подножия Казбека и окружена потрясающими горными пейзажами, которые вдохновляли многих поэтов, включая великого Пушкина. Крепость Ананури В завершение путешествия мы посетим крепость XVI века, где находится старинная церковь Успения, построенная в 1681 году. За крепостными стенами скрывается множество историй о местных правителях — арагвских эриставах, которые вы узнаете во время экскурсии. Это путешествие подарит вам невероятные эмоции, насыщенные впечатления и воспоминания, которые останутся с вами навсегда!
  • Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно).
  • Возьмите с собой питьевую воду и перекусы.

Ежедневно с 10:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жинвальское водохранилище
  • Замок Ананури
  • Река Арагви
  • Арка дружбы народов в Гудаури
  • Гора Казбеги
  • Гергетский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Дегустации (чача и мёд)
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию) в местном ресторане
  • Джип-тур к монастырю Гергети - 20 лари с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас по вашему адресу
Завершение: Довезём вас по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно)
  • Возьмите с собой питьевую воду и перекусы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
П
Полина
18 авг 2025
Все очень понравилось! Хороший экскурсовод, рассказывает подробно и интересно! Помимо этого очень хороший и душевный человек! Хорошо провели время, много болтали, смеялись и оценивали красивые виды! Спасибо за прекрасный день, обязательно вернемся снова)
F
Filin
15 авг 2025
Отличная экскурсия, шикарные вид на горы., перевалы, реки, озера. Очень интересно было послушать и посмотреть на аутентичную Грузию. Команде удачи!
О
Ольга
6 авг 2025
Нам все очень понравилось, виды завораживают, машина комфортная, Николай и Вано - большие умнички и профессионалы своего дела, которые и про маршрут расскажут все-все и развеселят small talk'ом во время долгого пути назад

Единственное, показалось что Гергети можно было бы уделить больше 30 минут, но этот момент вне власти простых смертных и полностью зависит от решения перевозчика на гору (монополиста)
С
Стелла
23 июн 2025
Хороший тур, надёжные гиды, рекомендую.
Из плюсов - собрали тур из того что хотелось, даже добавили пару красивых мест дополнительно.
Отдельное спасибо Исааку за интересный рассказ и хорошую компанию.
Из того, что смутило
читать дальше

сначала - передавали от человеку к человеку 5 раз пока уже в день поездки не передали гиду с которым поехали.
Всё было вовремя, отлично знают места, что может пойти не так, как объехать пробку, дадут дельные советы.
Вместо гида и водителя был 1 человек, хотя это совершенно не испортило дело - даже наоборот.
Получила хорошие впечатления и бомбические фото.

K
Karina
28 мая 2025
We had an absolutely wonderful experience on our trip to Kazbegi, Ananuri, and Gudauri! Our guides and driver were incredibly easygoing and kind — it felt more like traveling with
читать дальше

friends than on a tour. They shared so many local insights and stories that gave us a deeper understanding of Georgia beyond the typical tourist facts.

The atmosphere was super friendly and relaxed throughout the whole day. They were also very flexible — if we wanted to stay longer in one place or move on quickly, they adjusted without any problem. We never felt rushed, and the whole trip just flowed naturally.

Time honestly flew by, and we left with beautiful memories, new knowledge, and a genuine appreciation for Georgian culture. Thank you for making it such an unforgettable day!

П
Павел
23 апр 2025
Отличная экскурсия в кругу друзей с интересным и эрудированным рассказчиком в лице гида. Время пролетело незаметно, поездка осталась в воспоминаниях навсегда. Рекомендую.
А
Андрей
31 мар 2025
Мы брали с мужем индивид. экскурсию с Ливаном. Остались очень довольны. Ливан рассказывает интересные факты, которые вы не найдете в википендии. Информацию преподносит не скучно, только самое важное и увлекательное.
Сам
читать дальше

Ливан, разносторонний человек, может поддержать беседу на любую тему.
Также нас подкупила порядочность, честность и желание сделать экскурсию как можно более комфортной.
Этот экскурсовод просто клад, он является профессионалом не только в своем деле, но и глубоко разбирается в смежных областях, таких как философия, политология, психология.
Очень благодарны за чудесно проведенное время и обязательно обратимся снова☺️

Э
Энже
2 мар 2025
Были на индивидуальной экскурсии в Казбег. Понравился тур. Красивые виды! Хороший гид Леван, что не маловажно. Когда ты чувствуешь что все делания во время тура исполняются. Попали в экстремальную ситуацию
читать дальше

из за снегопада, благо все благополучно закончилось, но понимали, что даже если мы бы остались на несколько дней в горах (из-за снегопадов), то уже наш гид позаботился, о том, чтоб нас обеспечить жильем и всем необходимым! Не многие так могут позаботится о своих клиентах, это очень ценно.
У двух подруг был день рождения, помогли нам организовать классное поздравление, в то же время прочувствовать весь местный колорит. Спасибо большое за это!) увидели как и чем живут люди, насладились всем этим изнутри! Рекомендую однозначно эту тур-компанию!) спасибо большое за хорошо проведенное время🙏

М
Мария
17 фев 2025
Спасибо большое организаторам тура, у нас был большой профессионал своего дела - экскурсовод Леван и абсолютно замечательный водитель профессионал. Мы брали индивидуальный тур, все время поездки и внимание было посвящено
читать дальше

нам, что очень приятно. Леван беседу сделал живой и интересной, общались на все интересующие нас темы, и общение было живым и приятным. А также сама экскурсия содержательной, интересной, что зависело опять же от профессиональной подачи и манеры общения экскурсовода. Было увлекательно и познавательно. Сервис и забота на высоком уровне. Спасибо большое за гостеприимство и теплую встречу!

Входит в следующие категории Тбилиси

