Зачем покупать билеты на простой автобус, когда можно потратить драгоценные часы на незабываемую экскурсию? Мы устроим для вас настоящее путешествие: энергичное, драйвовое — абсолютно не скучное! В дороге поговорим о Грузии, её культуре и истории, а также заедем в один из парков на выбор — Шекветили или Мтирала.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Начнём путешествие с прекрасного — с завтрака с вином и сладостями! Мы накормим вас фруктами, десертами, угостим напитками на любой вкус (чай, кофе, вода) и дадим продегустировать грузинское вино. По пути посетим на выбор:

Вариант 1. Национальный парк Мтирала

Здесь нашли своё пристанище более 60 видов краснокнижных животных и древнейшие деревья. Парк славится живописными горными озёрами, водопадами и гротами, созданными природой. На территории доступны два пешеходных маршрута — «Тропа Цивцкаро» и «Каштановая тропа».

Вариант 2. Дендрологический парк Шекветили

Если вы хотите посмотреть на деревья из самых разных стран — от бамбука до дуба — не выезжая за пределы Грузии, то вам точно стоит посетить этот оазис красоты. Также здесь есть небольшой зоопарк с попугаями, лемурами, ленивцами. Примечательно, что парк был построен, чтобы скрыть виллу одного грузинского олигарха от чужих глаз. Расскажем вам эту историю подробнее.

По дороге мы заедем в аутентичный ресторан, где вы откроете для себя национальную кухню и поймёте, что это такое — настоящее грузинское гостеприимство.

Организационные детали

В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида

Отдельно оплачивается обед — по меню

Дендрологический парк закрыт по понедельникам и четвергам

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Особенности формата