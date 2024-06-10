Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно

С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Зачем покупать билеты на простой автобус, когда можно потратить драгоценные часы на незабываемую экскурсию? Мы устроим для вас настоящее путешествие: энергичное, драйвовое — абсолютно не скучное! В дороге поговорим о Грузии, её культуре и истории, а также заедем в один из парков на выбор — Шекветили или Мтирала.
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Описание трансфер

Что вас ожидает

Начнём путешествие с прекрасного — с завтрака с вином и сладостями! Мы накормим вас фруктами, десертами, угостим напитками на любой вкус (чай, кофе, вода) и дадим продегустировать грузинское вино. По пути посетим на выбор:

Вариант 1. Национальный парк Мтирала

Здесь нашли своё пристанище более 60 видов краснокнижных животных и древнейшие деревья. Парк славится живописными горными озёрами, водопадами и гротами, созданными природой. На территории доступны два пешеходных маршрута — «Тропа Цивцкаро» и «Каштановая тропа».

Вариант 2. Дендрологический парк Шекветили

Если вы хотите посмотреть на деревья из самых разных стран — от бамбука до дуба — не выезжая за пределы Грузии, то вам точно стоит посетить этот оазис красоты. Также здесь есть небольшой зоопарк с попугаями, лемурами, ленивцами. Примечательно, что парк был построен, чтобы скрыть виллу одного грузинского олигарха от чужих глаз. Расскажем вам эту историю подробнее.

По дороге мы заедем в аутентичный ресторан, где вы откроете для себя национальную кухню и поймёте, что это такое — настоящее грузинское гостеприимство.

Организационные детали

  • В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида
  • Отдельно оплачивается обед — по меню
  • Дендрологический парк закрыт по понедельникам и четвергам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Особенности формата

  • Вам ни о чем не надо беспокоиться: опытный водитель встретит вас в аэропорту или около вашего отеля, поможет с багажом и ответит на любые вопросы
  • Дорога из Тбилиси в Батуми занимает 5,5-6 часов, прогулка в парке — 2-3 часа + обед — 1 час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньТрансферПаркиПо ГрузииПарк МтацминдаПопулярные местаЗнакомство с грузинской кухнейТрансфер Тбилиси-БатумиНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Тбилиси

Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Красоты горной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
80 отзывов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 195 за всё до 2 чел.
Один день в Грузии. Путешествие в группе
🚌 На автобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8927 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам