Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Зачем покупать билеты на простой автобус, когда можно потратить драгоценные часы на незабываемую экскурсию? Мы устроим для вас настоящее путешествие: энергичное, драйвовое — абсолютно не скучное! В дороге поговорим о Грузии, её культуре и истории, а также заедем в один из парков на выбор — Шекветили или Мтирала.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Начнём путешествие с прекрасного — с завтрака с вином и сладостями! Мы накормим вас фруктами, десертами, угостим напитками на любой вкус (чай, кофе, вода) и дадим продегустировать грузинское вино. По пути посетим на выбор:
Вариант 1. Национальный парк Мтирала
Здесь нашли своё пристанище более 60 видов краснокнижных животных и древнейшие деревья. Парк славится живописными горными озёрами, водопадами и гротами, созданными природой. На территории доступны два пешеходных маршрута — «Тропа Цивцкаро» и «Каштановая тропа».
Вариант 2. Дендрологический парк Шекветили
Если вы хотите посмотреть на деревья из самых разных стран — от бамбука до дуба — не выезжая за пределы Грузии, то вам точно стоит посетить этот оазис красоты. Также здесь есть небольшой зоопарк с попугаями, лемурами, ленивцами. Примечательно, что парк был построен, чтобы скрыть виллу одного грузинского олигарха от чужих глаз. Расскажем вам эту историю подробнее.
По дороге мы заедем в аутентичный ресторан, где вы откроете для себя национальную кухню и поймёте, что это такое — настоящее грузинское гостеприимство.
Организационные детали
В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида
Отдельно оплачивается обед — по меню
Дендрологический парк закрыт по понедельникам и четвергам
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Особенности формата
Вам ни о чем не надо беспокоиться: опытный водитель встретит вас в аэропорту или около вашего отеля, поможет с багажом и ответит на любые вопросы
Дорога из Тбилиси в Батуми занимает 5,5-6 часов, прогулка в парке — 2-3 часа + обед — 1 час
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shako — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 381 туриста
Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайны читать дальше
богатой грузинской души. На протяжении 5 лет я путешествовал по Европе и жил в самых разных городах, что помогло составить яркие и насыщенные программы грузинских каникул, которые никого не оставят равнодушным. Наша мечта — показать вам Грузию нашего детства! Ту Грузию, которую каждый из нас любит всем сердцем!