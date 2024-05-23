1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€375 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna23 мая 2024Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
- ММария9 марта 2024Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
- ЕЕлена21 сентября 2023Трансфер-путешествие превзошло все наши ожидания. Meri - опытный гид, с прекрасно поставленной речью и дикцией, обладает глубокими знаниями по культуре
- ММарина13 августа 2023Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер Тбилиси-Батуми»
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