Экскурсии по паркам Тбилиси

Найдено 29 экскурсий в категории «Парки» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
«Кроме того, в расположенном неподалеку молодом парке Рике я расскажу, как появились его неординарные постройки, и покажу амфитеатр, где любят выступать фольклорные музыканты, поэты и танцоры»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
«На мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Вы увидите молодой парк Рике и примыкающий к нему пешеходный мост Мира — потрясающее современное строение из стекла и металла»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Заглянем в современный парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Мы пройдём по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«В парке Рике вы попробуете рассмотреть все детали статуи «Дерево» и понять их смысл»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Узнать Тбилиси за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
80 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
«Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 180 за всё до 15 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Из парка Рике поднимемся к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и собором Цминда Самеба, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Перейдёте Мост Мира и окажетесь в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Путешествие из современного парка к древней крепости»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«А вечером на машине подниметесь в парк на горе Мтацминда, с которого вам откроется чудесный вид на всю столицу в вечерней подсветке»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Один день из жизни Пиросмани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
«Мы пройдём по тбилисским улочкам, которые ещё хранят колорит Старого города, от парка Муштаид до улицы Пиросмани»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450405 за всё до 10 чел.
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Стеклянный мост Мира и парк Рике»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Левый берег - другая сторона Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
«Перейдете через реку по старейшему мосту Тбилиси и посмотрите на резиденцию действующего президента Грузии, дворец принца Ольденбургского, построенный для красавицы Аграфины, парк родного языка и ряды блошиного рынка у Сухого моста»
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси во всей красе и самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
67 отзывов
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
«Не обойдем вниманием и современные тбилисские постройки: вы пройдете по мосту Мира и узнаете о его красивом символизме, а также о том, что местные думают о стеклянном небоскребе и необычных трубах в парке Рике»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 99 за всё до 20 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
«Затем, проехав мост Мира, вы очутитесь в парке Рике и на воздушном трамвае подниметесь к монументу Картлис Деда (Мать-Грузия) на холме Сололаки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
120 за всё до 15 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
«На современном трамвайчике-фуникулере мы доедем до парка аттракционов и при желании покатаемся на колесе обозрения»
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
«В нашем маршруте площади Свободы и Мейдан (четырех храмов), район Серных бань, парк Рике, стеклянный мост Мира и сказочный театр марионеток Резо Габриадзе»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
Занимательный Тбилиси для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
«🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноимённой горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
124 за всё до 5 чел.
Европейская красота района Чугурети
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Начало: На Саарбрукенской площади
«Дома в стиле ар-нуво, изящные фасады и парадные, уютные дворы и парки — вот неполный список мест, куда мы с вами заглянем»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 7 чел.
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе)
Начало: на ул. Ованеса Туманяна
«Дополнительные расходы: билет в национальный парк Боржоми — 5 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
6945 за человека
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Посетите Боржоми — известный лечебный курорт и национальный парк на комфортабельном транспорте»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
«Мы прокатимся на аэроболоне в парке Рике, который спроектировали для Грузии французы»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
7060 за человека
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2 часа
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«Мы прокатимся на аэробаллоне в парке Рике — замечательном аттракционе для взрослых и детей, который спроектировали для Грузии французы»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
$47 за человека
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
«Самый популярный парк в Тбилиси и катание на колесе обозрения»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
200 за всё до 2 чел.
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
«Парк славится живописными горными озёрами, водопадами и гротами, созданными природой»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
375 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
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    в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях, которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже! Хороший темп прогулки. Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚 Благодарю!

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
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    об истории, а приятная прогулка в хорошей компании. Вина на дегустации не пожалели:) Так же получили полезные советы куда сходить вкусно поесть. С удовольствием рекомендуем!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
    читать дальше

    Прошли по всем местам вместе 2.5-летней дочке, которой тоже всё понравилось: и ходить по узким улочкам, и летать на фуникулёре над рекой Курой, и посидеть на расписном ковре в старом городе:) Спасибо, будем рекомендовать друзьям!

    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
    читать дальше

    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
    читать дальше

    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
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    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
    читать дальше

    заметно. Завели по мимо исторических мест, ещё и пекарню с прекрасной выпечкой, а в конце очень красочно и вкусно продегустировали вино, молодой человек наливал и рассказывал про вино и тосты все это с юмором.

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • I
    ILAN
    31 мая 2024
    Тбилиси с огоньком
    Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела.
    Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Тбилиси с огоньком
    Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание, куда идти и что посещать во время самостоятельных прогулок по Тбилиси.
    Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Cкрытые сокровища Тбилиси
  2. По Тбилиси - душевно и зажигательно
  3. Тбилиси - первое свидание
  4. В Тбилиси есть особенная прелесть…
  5. Тбилиси с огоньком
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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