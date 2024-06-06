🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 130 отзывов Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии Начало: На площади Мейдан в Старом городе «Кроме того, в расположенном неподалеку молодом парке Рике я расскажу, как появились его неординарные постройки, и покажу амфитеатр, где любят выступать фольклорные музыканты, поэты и танцоры» 20 € 15 за человека

🚶 Пешая 50% скидка Групповая 3.5 часа 2625 отзывов Популярное предложение По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда Начало: На площади Свободы «На мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 30 € 15 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 146 отзывов Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце Начало: У Серных бань «Вы увидите молодой парк Рике и примыкающий к нему пешеходный мост Мира — потрясающее современное строение из стекла и металла» Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 € 15 за человека

🚶 Пешая 50% скидка Групповая 3.5 часа 710 отзывов Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города Начало: Пл. Свободы «Заглянем в современный парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала» Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 30 € 15 за человека

🚶 Пешая 50% скидка Групповая 3.5 часа 1393 отзыва Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда Начало: Площадь Свободы «Мы пройдём по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 30 € 15 за человека

🚶 Пешая 29% скидка Индивидуальная 2.5 часа 55 отзывов Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: в районе метро Авлабари «В парке Рике вы попробуете рассмотреть все детали статуи «Дерево» и понять их смысл» от 75 € 53 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 80 отзывов Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии «Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике» от € 180 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 50 отзывов Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии Начало: В районе метро «Авлабари» «Из парка Рике поднимемся к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и собором Цминда Самеба, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека» от € 52 за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции Начало: У вашего отеля «Перейдёте Мост Мира и окажетесь в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала» от € 170 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 350 отзывов Тбилиси, каким его ждешь Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки Начало: в районе метро Авлабари «Путешествие из современного парка к древней крепости» Расписание: в субботу в 08:00 € 150 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Поход в Биртвисские каньоны: история и природа Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси € 129 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 22 отзыва Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии «А вечером на машине подниметесь в парк на горе Мтацминда, с которого вам откроется чудесный вид на всю столицу в вечерней подсветке» € 142 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 33% скидка Групповая 3 часа 11 отзывов Старый Тбилиси Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город Начало: На площади свободы Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45 15 € 10 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Один день из жизни Пиросмани Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник Начало: У стадиона «Динамо» «Мы пройдём по тбилисским улочкам, которые ещё хранят колорит Старого города, от парка Муштаид до улицы Пиросмани» 450 € 405 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю Начало: В центре города 200 € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 35% скидка Групповая 3.5 часа 2 отзыва Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб Начало: На площади Свободы «Стеклянный мост Мира и парк Рике» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 60 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Левый берег - другая сторона Тбилиси Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности Начало: Парк 9 апреля «Перейдете через реку по старейшему мосту Тбилиси и посмотрите на резиденцию действующего президента Грузии, дворец принца Ольденбургского, построенный для красавицы Аграфины, парк родного языка и ряды блошиного рынка у Сухого моста» от € 50 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 67 отзывов Тбилиси во всей красе и самобытности Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3 «Не обойдем вниманием и современные тбилисские постройки: вы пройдете по мосту Мира и узнаете о его красивом символизме, а также о том, что местные думают о стеклянном небоскребе и необычных трубах в парке Рике» от € 99 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов 40 отзывов Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания «Затем, проехав мост Мира, вы очутитесь в парке Рике и на воздушном трамвае подниметесь к монументу Картлис Деда (Мать-Грузия) на холме Сололаки» € 120 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке «На современном трамвайчике-фуникулере мы доедем до парка аттракционов и при желании покатаемся на колесе обозрения» € 75 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов Начало: На площади Свободы «В нашем маршруте площади Свободы и Мейдан (четырех храмов), район Серных бань, парк Рике, стеклянный мост Мира и сказочный театр марионеток Резо Габриадзе» Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00 € 88 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Занимательный Тбилиси для детей Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки «🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноимённой горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город» € 124 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Европейская красота района Чугурети Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами Начало: На Саарбрукенской площади «Дома в стиле ар-нуво, изящные фасады и парадные, уютные дворы и парки — вот неполный список мест, куда мы с вами заглянем» € 110 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 13 часов 5 отзывов Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе) Начало: на ул. Ованеса Туманяна «Дополнительные расходы: билет в национальный парк Боржоми — 5 лари/чел» Расписание: ежедневно в 07:00 69 € 45 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1 «Посетите Боржоми — известный лечебный курорт и национальный парк на комфортабельном транспорте» Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00 от $ 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 2 часа Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани «Мы прокатимся на аэроболоне в парке Рике, который спроектировали для Грузии французы» Расписание: ежедневно в 17:00 70 € 60 за человека

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Групповая 2 часа На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань «Мы прокатимся на аэробаллоне в парке Рике — замечательном аттракционе для взрослых и детей, который спроектировали для Грузии французы» $ 47 за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате «Самый популярный парк в Тбилиси и катание на колесе обозрения» € 200 за всё до 2 чел.