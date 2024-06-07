Знакомство с грузинской кухней – экскурсии в Тбилиси

Найдено 25 экскурсий в категории «Знакомство с грузинской кухней» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Грузинское вино: дегустационный класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
69 отзывов
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 16 за всё до 10 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
65 за человека
Тур-игра по барам Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
15 отзывов
Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами
Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
14 июня в 21:00
3027 за человека
Душевный пикник в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Душевный пикник в Казбеги
Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
30 июня в 08:00
1 июля в 08:00
199 за всё до 4 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15075 за человека
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от 96 за всё до 8 чел.
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
375 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
    читать дальше

    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
    читать дальше

    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
    читать дальше

    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
    читать дальше

    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
    читать дальше

    действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
    читать дальше

    примерно в 21/00. Обратно возвращались по живописному перевалу. Мы ожидали,что это будет алко тур, но ничего такого. Алкоголь в меру. Напиться не получится. Наш гид Владимир очень информативно рассказывает, интересно. Очень приятной неожиданностью было поздравление от гида и подарок в виде торта (у подруги был день рождения).

    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
    читать дальше

    cooking, we tasted several wines. Very tasty. At the end, we eat what we cook and it's was delicious. Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked. Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

    Great experience with super friendly Georgian family
  • Ю
    Юра
    3 июня 2024
    Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
    Всё хорошо, большое спасибо!!!
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Знакомство с грузинской кухней»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Кахетия - родина вина, чачи и красоты
  2. Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
  3. Гамарджоба, Кахетия, винный край
  4. Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
  5. Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Знакомство с грузинской кухней" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 14 до 375 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 1947 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Знакомство с грузинской кухней», 1947 ⭐ отзывов, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам