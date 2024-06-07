1 чел.
По популярности
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от €26 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €52 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от €108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от €16 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€29 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€88 за человека
Индивидуальная
6 часов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€65 за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами
Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
14 июня в 21:00
30€27 за человека
Индивидуальная
10 часов
Душевный пикник в Казбеги
Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
30 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от €96 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€375 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- ААлия5 июня 2024Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
- ММила5 июня 2024Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
- ВВладимир5 июня 2024Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
- ССветлана3 июня 2024Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
- ЮЮра3 июня 2024Всё хорошо, большое спасибо!!!
- ССергей2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Знакомство с грузинской кухней»
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