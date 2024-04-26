Парк Мтацминда из Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Парк Мтацминда» в Тбилиси, цены от €75, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Мерцающий огнями Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 180 за всё до 15 чел.
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Занимательный Тбилиси для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
124 за всё до 5 чел.
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
375 за всё до 7 чел.
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
Завтра в 22:30
9 июня в 11:00
15083 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Занимательный Тбилиси для детей
    Очень хороший гид, интересно все рассказывал,отличный собеседник,знает свою работу, и очень хороший человек, . Спасибо большое
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2024
    Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
    Ещё один восхитительный день с Георгием. Посетили Мцхету, а как отдельное мероприятие дегустацию у Зазы, вино, чача и чурчхела, все
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    незабываемо вкусное. Насыщенный информацией и эмоциями день пролетел незаметно. Георгий удивительный рассказчик, под его бархатный голос забываешь обо всем. Надеюсь на новые встречи и поднимаю за вас тост Саперави розе! Здоровья вам и вашей семье!

  • О
    Оксана
    17 марта 2024
    Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
    Спасибо большое Виктору за отличную фотосессию и легкую, позитивную прогулку! Фотографии очень понравились!
    Спасибо большое Виктору за отличную фотосессию и легкую, позитивную прогулку! Фотографии очень понравились!
  • И
    Илона
    11 марта 2024
    Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
    Фотографии получились🔥🔥🔥
  • И
    Ирина
    29 февраля 2024
    Мерцающий огнями Тбилиси
    Очень понравилась гид Марина: профессионально, интересно, увлекательно подавала материал, экскурсия пролетела на одном дыхании, обязательо будем рекомендовать.
  • И
    Ирина
    3 февраля 2024
    Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
    Экскурсия прошла отлично. Машина комфортабельная, водитель хороший, собеседник приятный, маршрут интересный персонализированный.
  • Н
    Наталья
    5 января 2024
    Занимательный Тбилиси для детей
    Отличная экскурсия, маршрут продуман и интересен. Гид прекрасно владеет материалом, рассказ интересен и для детей и взрослых. Пять часов пролетели незаметно.
  • A
    Alexey
    7 октября 2023
    Мерцающий огнями Тбилиси
    Прекрасно! Мегарекомендуем!
  • И
    Ирина
    20 сентября 2023
    Мерцающий огнями Тбилиси
    Очень очень душевно. Роман очень интересно рассказывает, его познания о Тбилиси просто выше всех похвал. Очень приятная организатор экскурсии Лика(позвонила
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    накануне, организовала встречу в аэропорту и постоянно была на связи). Я одинокий путешественник и мне было очень комфортно при общении с такими профессионалами. Большое спасибо

    Очень очень душевно. Роман очень интересно рассказывает, его познания о Тбилиси просто выше всех похвал. ОченьОчень очень душевно. Роман очень интересно рассказывает, его познания о Тбилиси просто выше всех похвал. Очень
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Занимательный Тбилиси для детей
    Замечательная экскурсия, продуманный маршрут, гид увлеченный, много знает, интересные истории про все увиденное, дети заинтересованно слушали, 5 часов пролетели не заметно;)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парк Мтацминда»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
  2. Мерцающий огнями Тбилиси
  3. Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
  4. Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
  5. Занимательный Тбилиси для детей
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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