1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €180 за всё до 15 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€375 за всё до 7 чел.
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
Завтра в 22:30
9 июня в 11:00
150€83 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей26 апреля 2024Очень хороший гид, интересно все рассказывал,отличный собеседник,знает свою работу, и очень хороший человек, . Спасибо большое
- ЮЮлия12 апреля 2024Ещё один восхитительный день с Георгием. Посетили Мцхету, а как отдельное мероприятие дегустацию у Зазы, вино, чача и чурчхела, все
- ООксана17 марта 2024Спасибо большое Виктору за отличную фотосессию и легкую, позитивную прогулку! Фотографии очень понравились!
- ИИлона11 марта 2024Фотографии получились🔥🔥🔥
- ИИрина29 февраля 2024Очень понравилась гид Марина: профессионально, интересно, увлекательно подавала материал, экскурсия пролетела на одном дыхании, обязательо будем рекомендовать.
- ИИрина3 февраля 2024Экскурсия прошла отлично. Машина комфортабельная, водитель хороший, собеседник приятный, маршрут интересный персонализированный.
- ННаталья5 января 2024Отличная экскурсия, маршрут продуман и интересен. Гид прекрасно владеет материалом, рассказ интересен и для детей и взрослых. Пять часов пролетели незаметно.
- AAlexey7 октября 2023Прекрасно! Мегарекомендуем!
- ИИрина20 сентября 2023Очень очень душевно. Роман очень интересно рассказывает, его познания о Тбилиси просто выше всех похвал. Очень приятная организатор экскурсии Лика(позвонила
- ИИрина30 июля 2023Замечательная экскурсия, продуманный маршрут, гид увлеченный, много знает, интересные истории про все увиденное, дети заинтересованно слушали, 5 часов пролетели не заметно;)
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парк Мтацминда»
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