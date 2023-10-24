Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Тбилиси издревле жили бок о бок разные народы, благодаря чему он обрёл особый дух и облик. Раньше достаточно было сказать: «Я тбилисец», — и никто не стал бы спрашивать о национальности. Мы познакомим вас с одной из колоритных граней города и расскажем о еврейской истории города. А попутно вы откроете несколько нетуристических мест и посетите красивые парадные.
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Тбилиси находятся две действующие синагоги, сефардская и ашкеназская, открыт Музей истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова, а также есть улицы, где живут еврейские диаспоры, и кошерный ресторан. Всё это может оставаться незаметным для путешественников, если специально не искать эти места.

На прогулке вы увидите, какой удивительный у нас город: стоит свернуть на пару метров с туристического маршрута — и вы попадёте в другую реальность. В таких малоизвестных уголках мы поговорим об истории межнациональных отношений, роли еврейских общин в жизни Тбилиси, особенностях местных еврейских кварталов и аутентичных традициях. А параллельно вам откроются и другие, не связанные с главной темой экскурсии, но тоже весьма любопытные детали.

В нашей программе:

  • площадь Свободы
  • монумент Святого Георгия, покровителя Грузии
  • улица Коте Абхази, где раньше был базар
  • бывшая и две действующие синагоги
  • католическая церковь
  • Музей имени Давида Баазова
  • бывший институт благородных девиц
  • лестница Бетлеми 18 века
  • монумент «Мать Картли» (подойдём к подножию)
  • парадная «Калейдоскоп»
  • и многое другое

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
24 окт 2023
Спасибо Давиду за экскурсию. Все было пунктуально, четко, с юмором!
J
21 окт 2023
Очень красивые, интересные улочки и места. Давид рассказывает интересно, информативно и не утомительно! Очень легко и смешно.
На каждый вопрос у него есть ответ и можно спрашивать сколько угодно без проблем.
Всё отлично!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки
Подъезды и парадные
Большая синагога
Популярные места
Еврейские

Похожие туры из Тбилиси

Еврейское наследие Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
возле площади Вахтанга Горгасали
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
31 за человека
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы
30 окт
31 окт
2 ноя
3 ноя
от 125 за всё до 2 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
Познакомиться с главными достопримечательностями двух знаковых городов Грузии
30 окт
31 окт
2 ноя
4 ноя
138 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ