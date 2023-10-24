Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
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Описание
Что вас ожидает
В Тбилиси находятся две действующие синагоги, сефардская и ашкеназская, открыт Музей истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова, а также есть улицы, где живут еврейские диаспоры, и кошерный ресторан. Всё это может оставаться незаметным для путешественников, если специально не искать эти места.
На прогулке вы увидите, какой удивительный у нас город: стоит свернуть на пару метров с туристического маршрута — и вы попадёте в другую реальность. В таких малоизвестных уголках мы поговорим об истории межнациональных отношений, роли еврейских общин в жизни Тбилиси, особенностях местных еврейских кварталов и аутентичных традициях. А параллельно вам откроются и другие, не связанные с главной темой экскурсии, но тоже весьма любопытные детали.
В нашей программе:
- площадь Свободы
- монумент Святого Георгия, покровителя Грузии
- улица Коте Абхази, где раньше был базар
- бывшая и две действующие синагоги
- католическая церковь
- Музей имени Давида Баазова
- бывший институт благородных девиц
- лестница Бетлеми 18 века
- монумент «Мать Картли» (подойдём к подножию)
- парадная «Калейдоскоп»
- и многое другое
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Пушкина
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
На каждый вопрос у него есть ответ и можно спрашивать сколько угодно без проблем.
Всё отлично!!!