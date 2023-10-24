В Тбилиси издревле жили бок о бок разные народы, благодаря чему он обрёл особый дух и облик. Раньше достаточно было сказать: «Я тбилисец», — и никто не стал бы спрашивать о национальности. Мы познакомим вас с одной из колоритных граней города и расскажем о еврейской истории города. А попутно вы откроете несколько нетуристических мест и посетите красивые парадные.

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Описание

Что вас ожидает

В Тбилиси находятся две действующие синагоги, сефардская и ашкеназская, открыт Музей истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова, а также есть улицы, где живут еврейские диаспоры, и кошерный ресторан. Всё это может оставаться незаметным для путешественников, если специально не искать эти места.

На прогулке вы увидите, какой удивительный у нас город: стоит свернуть на пару метров с туристического маршрута — и вы попадёте в другую реальность. В таких малоизвестных уголках мы поговорим об истории межнациональных отношений, роли еврейских общин в жизни Тбилиси, особенностях местных еврейских кварталов и аутентичных традициях. А параллельно вам откроются и другие, не связанные с главной темой экскурсии, но тоже весьма любопытные детали.

В нашей программе:

площадь Свободы

монумент Святого Георгия, покровителя Грузии

улица Коте Абхази, где раньше был базар

бывшая и две действующие синагоги

католическая церковь

Музей имени Давида Баазова

бывший институт благородных девиц

лестница Бетлеми 18 века

монумент «Мать Картли» (подойдём к подножию)

парадная «Калейдоскоп»

и многое другое

Организационные детали