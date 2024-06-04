1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30€15 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€30 за человека
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€120 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- ДДмитрий31 мая 2024Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
- IILAN31 мая 2024Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела.
- ММарина30 мая 2024Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание, куда идти и что посещать во время самостоятельных прогулок по Тбилиси.
- ИИрина22 мая 2024Исай прекрасный, знающий, интеллигентный, с красивой речью экскурсовод, очень любящий свой город, страну и знающий, кажется, всё-всё о том, что он рассказывает! Просто лучший! Нам очень повезло, что именно он познакомил нас с этим городом! Рекомендуем всем без преувеличения!
- ЕЕлена21 мая 2024Спасибо большое Андро, за интересную экскурсию. Я лучше узнала Тбилиси. Гид рассказал о том, как формировался и развивался город, и о том какие люди в нем жили. Было очень приятно слушать прекрасную, грамотную русскую речь. Всем рекомендую Андро как гида.
- ккира19 мая 2024Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Все основные достопримечательности обошли. Гид всё подробно рассказала, ответила на вопросы, порекомендовала, в какие музеи, рестораны и бани сходить. Благодарим за прогулку!
- ААлла12 мая 2024Исайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсии по Тбилиси исключительно с Исайей. Обязательно вернемся в Грузию и с большим удовольствием будем открывать новые регионы и безумно вкусную гастрономию этой чудесной страны!
- ССергей11 мая 2024Андро-интересный рассказчик, хорошо знает материал. Узнав, что нас очень интересует история и быт тбилисцев, он провел нас по историческим подъездам
- ННаталья10 апреля 2024Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Большая синагога»
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