Большая синагога – экскурсии в Тбилиси

Найдено 6 экскурсий в категории «Большая синагога» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3015 за человека
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
30 за человека
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
120 за всё до 15 чел.
Еврейское наследие Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
11 отзывов
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
31 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
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    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • I
    ILAN
    31 мая 2024
    Тбилиси с огоньком
    Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела.
    Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Тбилиси с огоньком
    Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание, куда идти и что посещать во время самостоятельных прогулок по Тбилиси.
    Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Исай прекрасный, знающий, интеллигентный, с красивой речью экскурсовод, очень любящий свой город, страну и знающий, кажется, всё-всё о том, что он рассказывает! Просто лучший! Нам очень повезло, что именно он познакомил нас с этим городом! Рекомендуем всем без преувеличения!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Тбилиси, какой он есть
    Спасибо большое Андро, за интересную экскурсию. Я лучше узнала Тбилиси. Гид рассказал о том, как формировался и развивался город, и о том какие люди в нем жили. Было очень приятно слушать прекрасную, грамотную русскую речь. Всем рекомендую Андро как гида.
  • к
    кира
    19 мая 2024
    Тбилиси, какой он есть
    Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Все основные достопримечательности обошли. Гид всё подробно рассказала, ответила на вопросы, порекомендовала, в какие музеи, рестораны и бани сходить. Благодарим за прогулку!
  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Исайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсии по Тбилиси исключительно с Исайей. Обязательно вернемся в Грузию и с большим удовольствием будем открывать новые регионы и безумно вкусную гастрономию этой чудесной страны!
    Исайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсииИсайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсииИсайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсииИсайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсииИсайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсии
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Тбилиси, какой он есть
    Андро-интересный рассказчик, хорошо знает материал. Узнав, что нас очень интересует история и быт тбилисцев, он провел нас по историческим подъездам
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    и разным интересным дворикам, попутно рассказывая историю домов и их владельцев. Мы прошли интересными историческими кварталами Тбилиси. Это было наше первое знакомство с этим замечательным городом и оно прошло отлично!

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  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Большая синагога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тбилиси с огоньком
  2. Тбилиси - город, где живет Муза
  3. Тбилиси, какой он есть
  4. Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
  5. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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