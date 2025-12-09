Вы посетите Вардзию — грандиозный пещерный город XII века, насладитесь видом на креопсть Хертвиси и осмотрите архитектурные особенности замка Рабат.
День завершится в Боржоми — среди зелёных парков и знаменитых минеральных источников, где история сочетается с природой.
Описание экскурсииВардзия — грандиозный пещерный город XII века Начните с посещения Вардзии — уникального многоуровневого пещерного города, где монахам и жителям удавалось жить среди скал. Каждая пещера и тропинка хранят историю сотен лет, даря незабываемое впечатление от древнего быта и архитектуры. Крепость Хертвиси и замок Рабат Затем насладитесь панорамой крепости Хертвиси с берега реки, после чего посетите величественный замок Рабат. Каменные стены и архитектура раскрывают стратегическое значение региона и рассказывают истории правителей, оставивших свой след в истории. Боржоми — зелёный курорт с минеральными источниками Завершите день прогулкой по Боржоми — знаменитому курорту с лечебными минеральными водами и живописными парками. Здесь можно гармонично сочетать отдых на природе и знакомство с историей этого популярного места. Важная информация:
- Людям с клаустрофобией не рекомендуется подниматься в Вардзию.
- Экскурсия долгая, поэтому рекомендуем надевать удобную обувь.
- Возьмите с собой пустую бутылочку, чтобы набрать воду Боржоми из источника.
Отправляемся каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный город Вардзия
- Замок Рабат
- Крепость Хертвиси
- Парки и минеральные источники Боржоми
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортабельный транспорт
- Дегустация боржоми прямо с источника
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (от 15$)
- Входной билет в Боржоми - 5 лари/чел.
- Входной билет в Вардзия - 17 лари/чел.
- Входной билет в Рабат - 23 лари/чел.
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
