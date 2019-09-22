19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии

Zurab
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Zurab – ваш гид
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
219 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Встреча От Вашего места проживания
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!

Что вас ожидает

Живописный Боржоми
Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами.

Крепости Ацкури и Рабати
Вы проедете по дороге, петляющей вместе с рекой Кура: по пути вас ждёт остановка у крепости Ацкури, основанной в античные времена, когда войско Александра Великого шло на войну с персидским царем Дарием. Кроме того, вы увидите крепость Рабати, на восстановление которой правительство Грузии не пожалело средств. Вы узнаете о славном прошлом этого места, объединяющего в себе историю грузинского государства, историю османского владычества и страницы русских побед на Кавказе.

Пещерная Вардзия
По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси. И наконец, попадёте в необыкновенный город в скале, который насчитывает 13 уровней и более пятисот помещений. Вы изучите каждый уголок Вардзии, а я расскажу вам об истории этого города, который в 12 веке основал отец царицы Тамары, а сама царица превратила в грандиозный комплекс и собственную резиденцию.

Организационные детали

  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
  • Общее расстояние по маршруту — около 500 км.
  • Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 12-13 часов с дорогой, поэтому начало тура в 7 часов утра.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях «Land Rover Discovery II» и «Mercedes A160». Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе.
  • В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От Вашего места проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Брали у Зураба сразу 3 экскурсии: Военно-Грузинскую дорогу, Мцхету и Боржоми-Вардзия. Рисковали, заказывая сразу три экскурсии у незнакомого гида.
Однако, мы остались безумно довольны от всех экскурсий без исключения! Зураб - настоящий профессионал своего дела, видно, что проводит экскурсии с душой, любит и знает историю Грузии, рассказывает очень много интересных вещей, показывает такие места, о которых мы даже не читали. По ходу экскурсий Зураб с удовольствием отвечал на все наши вопросы, не торопил, прислушивался к нашим пожеланиям.
Не смотря на то, что данная экскурсия продолжительная (с 7:00 до 24:00), время пролетело незаметно и мы не чувствовали усталости, так как у Зураба очень грамотно спланирован маршрут.
Экскурсия подойдет практически для людей любого возраста, за исключением, может быть, детей до 10-12 лет (для них поездка может быть утомительной).
13 августа 2019
Потрясающая экскурсия! Очень рады, что наш выбор пал на Зураба.
Благодаря ему всей нашей компании из пяти человек удалось побывать в захватывающем путешествии в стиле Индиана Джонса. Путь был интересным и веселым, а с таким гидом еще и познавательным и увлекательным. Эта экскурсии 3в1, мы посетили Боржоми, крепость Рабат и Вардзию.
Помимо этой поездки у нас было еще две экскурсии- в Уплисцихе и Мцхета и Военно - Грузинская дорога. И во всех приключениях нас ждали маленькие сюрпризы. Мы останавливались в живописных и завораживающих местах.
У Зураба отличное чувство юмора, он легок в общении и уже в конце всех путешествий у нас было ощущение, что мы путешествуем со старым другом, который заботиться о нас. Зураб это человек, хорошо знающий историю и умеющий ее преподносить. И своей увлеченностью и любовью к Грузии он заряжает нас. Надежный водитель, знайте, вы, в хороших руках.
Спасибо за настроение, грузинскую музыку на обратном пути, все было замечательно и душевно!
13 августа 2019
Рекомендую. Все очень профессионально, интересно, комфортно. Могу сравнивать, т.к. пользовалась услугами нескольких гидов.
10 августа 2019
очень познавательно, очень любопытно,спокойно и не спеша. Одно удовольствие от экскурсии.
1 августа 2019
Мы начали свое знакомство с Грузией именно с этой экскурсии и не прогадали. Кто еще может познакомить со своей страной, как не человек, который досконально знает ее историю и гордится своим происхождением? Даже побывав в местных музеях, мы не узнали и малой части того, что услышали за время поездки с Зурабом. За один день он сумел показать величие этой страны и заставил влюбиться в нее с первого взгляда. Несмотря на то, что путь довольно длинный, время пролетает незаметно: ровная дорога, чистый автомобиль, внимательный интеллигентный спутник и никакой суеты. Наша экскурсия была организована на высшем уровне! Мы остались в полном восторге! Спасибо большое, Зураб!
5 июня 2019
Очень интересно и познавательно! Маршрут очень насыщенный и разнообразный. 600 км кажется так много, но пролетаешь их на одном дыхание. И главное распланировано время так, что не пересекаешься с толпами туристических групп. Можно вдоволь насладиться местом. Организация на высшем уровне.
А как Зураб рассказывает.... ты полностью погружаешься в историю и картинки становятся перед глазами. Чувствуется, что человеку нравится чем он занимается и как тепло относится к каждому уголочку страны.
Maria
22 мая 2019
Экскурсия очень интересная. Зураб начал ее уже по дороге с рассказа об истории возникновении грузинской государственности и языка. Знания Зураба в области истории просто поразительные – даты, века, имена – даже удивительно, как можно столько запомнить. Но самое главное – подача материала. Он рассказывает очень ярко, эмоционально, грамотно, так, что невозможно оторваться даже человеку, мало интересующемуся историей. Картины из прошлого просто проплывают перед глазами. Зураб показывал такие уголки исторических объектов, куда другие гиды просто не водят туристов.
Маршрут экскурсии был составлен очень грамотно – так, чтобы успеть все самое важное и, по возможности, избежать пересечения с большими группами туристов.
Немаловажно и то, что Зураб очень хороший и аккуратный водитель – несмотря на сложные участки дороги и длительное время экскурсии с ним было очень спокойно ехать.
Если едете в Грузию - то экскурсии только с Зурабом! )
13 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Хотя в этот день был все-таки обещанный прогнозом дождь, мы все посмотрели. Зураб - замечательный гид и очень-очень интеллигентный человек. Везде старался поделиться с нами своими знаниями о стране, ее богатой и непростой истории, нигде ни разу не поторопил, отвечал на любые вопросы, обращал внимание на какие-то вещи, которые сами точно бы не заметили, завез на обратном пути в уютное, дешевое и очень вкусное кафе с красивым видом. И Вардзия, и крепость Рабат, и Боржоми стоят посещения, к тому же по пути Зураб завозит и в другие интересные места. Браво и спасибо, Зураб. Общение с вами очень приятно и познавательно.
Ольга
12 мая 2019
День добрый, в начале по экскурсии =) все четко, организованно, пунктуально без подторапливания но и без лишних заходов/заездов типа магазинов только здесь и только сейчас =)
Места в которых побывали как смена стран. ….Чудный Боржоми зеленый, уютный с духом российской империи но с местным колоритом! В этом городке хочется остановиться на пару тройку дней, походить по улочкам, искупаться в источниках и обязательно проехать на «Кукушке», но это не сейчас, это как повод, чтобы вернуться =), вас ждет дальнейшее приключение, Крепость Ацкури…..и крепость Рабат, и это совсем другие эмоции, места воин, подвигов и трагедий, на фоне зелёных «мохнатых» гор и снежных вершин!
И пещерная Вардзия, моя дочь сказала, что это было самое интересное за всю поездку! Не стоит рассказывать всего, надо ехать самим!
Всю поездку Зураб рассказывал, рассказывал, рассказывал и отвечал на вопросы которые стали возникать через пару часов=), экскурсия это не урок истории, это жизнь и судьба замечательной страны!
Мы были не простыми экскурсантами, расслабленные барышни с ребенком, у которого неожиданно случился перелом, и как следствие она была в гипсе на всю правую руку Спасибо, Вам Зураб, что сотворили для нас волшебство под названием Грузия!
Рекомендуем ли мы?,…. да! Что уже и сделали!
17 марта 2019
Экскурсия больше всех похвал.Индивидуально, на любой вопрос ответ.Вихрь впечатлений от гида, Зураб феноменальный человек, всем советую.
Ещё 9 отзывов

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