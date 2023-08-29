Прокатиться по городу с ветерком и послушать живую музыку с бокалом грузинского вина
Приглашаю вас на захватывающую ночную экскурсию по Тбилиси на спортивном автомобиле, во время которой город откроется вам с неожиданного ракурса! Вы проедете по самым красивым улицам, полюбуетесь живописными видами на столицу со смотровых площадок, а затем я отвезу вас в лучшие клубы и бары, чтобы вечер стал для вас весёлым и незабываемым.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам популярные локации, а также места, о которых знает не каждый. Итак, в программе:
- Крепость Нарикала. Вы увидите древнюю цитадель и полюбуетесь городом в ночных огнях.
- Гора Махата. Многие игнорируют эту видовую площадку, а зря: обзор с неё не хуже, чем с горы Мтацминда. Вам откроется панорама не только на столицу, но и на Тбилисское море.
- Старый город. Мы прокатимся по всем центральным улицам, чтобы вместе разбудить спящий Тбилиси.
- Винный бар. Вино — напиток, который перешёл грузинам по наследству от Бога. Мы можем говорить о вине вечно! На экскурсии вы узнаете, что такое квеври и зачем они нужны, какие существуют традиции сбора урожая и нюансы изготовления вина. И конечно же, вас ждёт дегустация вина с грузинскими сладостями и живая музыка под гитару.
- Ночной клуб. Завершим нашу программу знакомством с насыщенной ночной жизнью столицы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на спортивном автомобиле Ford Mustang
- Отдельно оплачивается вход в ночной клуб (не больше 15 лари)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Автандили — ваша команда гидов в Тбилиси
Я опытный гид, с рождения живу в городе Тбилиси. Наша команда гидов работает уже 7 лет, и мы рады поделиться с путешественниками красотой и историей нашей страны. Мы профессионалы в своей области и делаем наши туры познавательными, интересными и незабываемыми для всех путешественников. Мы тщательно планируем каждую программу, чтобы охватить основные достопримечательности и скрытые жемчужины.
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