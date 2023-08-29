По ночному Тбилиси - на спорткаре

Прокатиться по городу с ветерком и послушать живую музыку с бокалом грузинского вина

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Приглашаю вас на захватывающую ночную экскурсию по Тбилиси на спортивном автомобиле, во время которой город откроется вам с неожиданного ракурса! Вы проедете по самым красивым улицам, полюбуетесь живописными видами на столицу со смотровых площадок, а затем я отвезу вас в лучшие клубы и бары, чтобы вечер стал для вас весёлым и незабываемым.
По ночному Тбилиси - на спорткаре
По ночному Тбилиси - на спорткаре
По ночному Тбилиси - на спорткаре
По ночному Тбилиси - на спорткаре
По ночному Тбилиси - на спорткаре
По ночному Тбилиси - на спорткаре
По ночному Тбилиси - на спорткаре
Ближайшие даты:
29
авг
30
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам популярные локации, а также места, о которых знает не каждый. Итак, в программе:

  • Крепость Нарикала. Вы увидите древнюю цитадель и полюбуетесь городом в ночных огнях.
  • Гора Махата. Многие игнорируют эту видовую площадку, а зря: обзор с неё не хуже, чем с горы Мтацминда. Вам откроется панорама не только на столицу, но и на Тбилисское море.
  • Старый город. Мы прокатимся по всем центральным улицам, чтобы вместе разбудить спящий Тбилиси.
  • Винный бар. Вино — напиток, который перешёл грузинам по наследству от Бога. Мы можем говорить о вине вечно! На экскурсии вы узнаете, что такое квеври и зачем они нужны, какие существуют традиции сбора урожая и нюансы изготовления вина. И конечно же, вас ждёт дегустация вина с грузинскими сладостями и живая музыка под гитару.
  • Ночной клуб. Завершим нашу программу знакомством с насыщенной ночной жизнью столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на спортивном автомобиле Ford Mustang
  • Отдельно оплачивается вход в ночной клуб (не больше 15 лари)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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