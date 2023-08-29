Приглашаю вас на захватывающую ночную экскурсию по Тбилиси на спортивном автомобиле, во время которой город откроется вам с неожиданного ракурса! Вы проедете по самым красивым улицам, полюбуетесь живописными видами на столицу со смотровых площадок, а затем я отвезу вас в лучшие клубы и бары, чтобы вечер стал для вас весёлым и незабываемым.