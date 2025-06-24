Что означают символы старинных надгробий и как сочетаются кладбищенская архитектура разных эпох? Какие тайны хранят склепы богатейших армянских купцов Российской империи? Ответы на эти вопросы можно найти на Верийском пантеоне, но в нём легко потеряться без опытного проводника. Я помогу вам не упустить самые интересные находки!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Надгробия разных эпох с религиозными, культурными и профессиональными символами
- Склепы Анановых, Юзбашевых и Бозарджянцев — богатейших торгово-промышленных семей Российской империи
- Скрытые надгробия Сильвестра Джибладзе и князя Багратион-Мухранского, которые до 1990-х годов были тайными
- Мемориал Бубы — актёра и звезды кино Вахтанга Кикабидзе
- Необычные памятники военным, идейным коммунистам и представителям криминального мира лихой эпохи 90-х годов
И узнаете:
- Как крупные промышленники 19 века Анановы, Юзбашевы и Мелик-Азарянцы делали капиталы на нефти и меди и как вкладывали их в благотворительность
- Почему могилы князя Мухранского и соучредителя Грузинской республики Джибладзе были тайными
- Какой политической позиции придерживался легендарный советский актёр Кикабидзе
- Любил ли Пиросмани гулять по кладбищам
- Чьё прошлое напрямую связано с царской семьёй Картли-Кахетии
- Откуда на старинном Тбилисском кладбище взялся мемориал испанского коммуниста 1930-х годов
Кому подойдёт программа
Это экскурсия для тех, кто ценит историю, символы, смыслы. Пантеоны и кладбища — места не для каждого, сюда не приходят с детьми, здесь не ищут развлечений. Это прогулка для искушённых путешественников, которым хочется прикоснуться к собранной в одном месте долгой истории города и узнать, о чем говорят универсальные символы человеческой памяти.
Организационные детали
- Программа 16+
- Верийский пантеон — действующее кладбище, переоткрытое в 1991 году. Поэтому мы говорим не громко и ходим строго по маршруту за гидом
- Надевайте закрытую одежду, так как дорожки узкие и кое-где заросшие травой
- Кладбище находится в стороне от центральных улиц и на холме, поэтому удобнее будет добраться сюда на такси
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|за 1 человека
|€35
|за человека, если вас больше
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа на Верийское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Тбилиси
Историк и гид, исследователь кавказской истории, этнографии и некрополистики — науки о символах кладбищ. Последние 2 года я собираю информацию о кладбищах Грузии, необычные истории и биографии, символы и значения, которыми буду рад поделиться с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
24 июн 2025
Виталий - заинтересованный и увлеченный исследователь с огромным объемом знаний. Грузинские и армянские династии, сложные межэтнические отношения, особенности мемориалов, памятников и склепов, тонкости некрополистики - вот то немногое из мощного
Александр
17 июн 2025
Виталий — не просто историк, а этнограф, и заодно ещё и толкователь надгробий. Последним мы с ним и занимались на экскурсии. Оказывается, ходить по кладбищам не неприятно, а даже интересно, особенно когда тебя сопровождает хороший рассказчик. Он, кстати, многое знает в принципе про народы Кавказа - интересно поговорили не только про тех, чьи могилы смотрели.
Анна
13 июн 2025
Оказывается, кладбища можно рассматривать как документ эпохи – и особенно интересно, когда твоим проводником становится историк. Яркие биографии, христианская символика, заброшенные склепы – спасибо Виталию за погружение в давно ушедший
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 5 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы из Тбилиси
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
Сегодня в 08:30
8 янв в 08:30
€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тбилиси, какой он есть
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
Улицы Тбилиси расскажут больше, чем музей. Прогулка станет путеводителем по душе столицы, от древних районов до бокала вина в итальянских двориках
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
10 янв в 08:00
17 янв в 08:00
€150 за человека