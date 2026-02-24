читать дальше

2025 года. Экскурсия очень понравилась. На первый взгляд незнакомые фамилии на памятниках вдруг оживали благодаря Анне. И оказывалось, что эти люди не такие уж и незнакомые нам личности. Стихи одного мы знаем с детства, фильмы с участием другого смотрели в юности, а предки одного из скульпторов известнейшие в нашем городе люди. О тех же людях, которые были нам неизвестны Анна сумела рассказать через историю России и там тоже нашлось немало интересных пересечений судеб. Я смело могу рекомендовать посетить экскурсию Анны, а бонусом вам будет прекрасный вид на город, который открывается с Пантеона.