Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
Узнать, как создаются места памяти и как они становятся инструментом государственной политики
Начало: На горе Мтацминда
«По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне в раннесоветские годы»
2 мар в 11:00
3 мар в 11:00
от €35 за человека
По Верийскому мемориалу в Тбилиси - с историком
Авторская экскурсия по пантеону, где тишина говорит громче слов
Начало: У центрального входа на Верийское кладбище
«Пантеоны и кладбища — места не для каждого, сюда не приходят с детьми, здесь не ищут развлечений»
Завтра в 10:30
2 мар в 10:30
€150 за человека
Групповая
до 15 чел.
Тайны Пантеона: прогулка по самому известному кладбищу Грузии
Начало: У сувенирного магазина у входа в Пантеон на горе М...
«Прогулка по некрополю с известными личностями Пантеон писателей и общественных деятелей — место, ставшее отражением истории Грузии»
$23 за человека
- KKsenia24 февраля 2026Я пошла на тур к Анне с пожилой мамой, хотелось узнать об истории Тбилиси и Грузии, а длинные переходы мы
- ММарина23 февраля 2026Анна прекрасный экскурсовод и эрудированный человек. Интересная экскурсия об исторических личностях в контексте исторических событий. Информацию Анна дает в сопровождении наглядных материалов (фото, видео, аудио). Отлично проведенное время!
- ААлла17 января 2026Анна, спасибо за интересную экскурсию! Желаю удачи!
- ННиколай14 января 2026Замечательная экскурсия, спасибо большое Анне! Небанальный вариант для интересующихся историей Грузии и не только.
- ЕЕкатерина29 декабря 2025Вышло так, что у меня была индивидуальная экскурсия по Пантеону. В компании Анны я очень хорошо провела время: материал был интересный; экскурсовод знала много фактов, о которых мало где узнать; было видно, что в подготовку к экскурсии была вложена душа.
- ЮЮлия24 декабря 2025Немного задержалась с отзывом, но как говорится:"лучше поздно, чем никогда". Были на экскурсии у Анны вдвоем с мужем в октябре
- ППетр12 декабря 2025Анна провела для нас экскурсию по Пантеону в Тбилиси. Это был очень познавательный и необычный экскурс в прошлое. Анна прекрасно
- mmaria7 ноября 2025Спасибо Анне за очень интересную и познавательную экскурсию!
Благодаря ей для меня наконец «ожил» пантеон.
Отдельное удовольствие — спокойная атмосфера горы, потрясающие
- ИИрина25 октября 2025Очень интересная экскурсия. Анна - прекрасный, очень знающий гид! Я узнала биографии многих известных грузинских поэтов, писателей, художников и общественных
- ННадежда14 октября 2025Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых не найти в открытом доступе. Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. После Анна прислала ценные рекомендации по Грузии. Спасибо 🥰
