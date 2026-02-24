Мои заказы

Экскурсии с посещением Пантеона

Найдено 3 экскурсии в категории «Пантеон» в Тбилиси, цены от €23. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Узнать, как создаются места памяти и как они становятся инструментом государственной политики
Начало: На горе Мтацминда
«По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне в раннесоветские годы»
2 мар в 11:00
3 мар в 11:00
от €35 за человека
По Верийскому мемориалу в Тбилиси - с историком
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Авторская экскурсия по пантеону, где тишина говорит громче слов
Начало: У центрального входа на Верийское кладбище
«Пантеоны и кладбища — места не для каждого, сюда не приходят с детьми, здесь не ищут развлечений»
Завтра в 10:30
2 мар в 10:30
€150 за человека
Тайны Пантеона: прогулка по самому известному кладбищу Грузии
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Начало: У сувенирного магазина у входа в Пантеон на горе М...
«Прогулка по некрополю с известными личностями Пантеон писателей и общественных деятелей — место, ставшее отражением истории Грузии»
$23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    24 февраля 2026
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Я пошла на тур к Анне с пожилой мамой, хотелось узнать об истории Тбилиси и Грузии, а длинные переходы мы
    читать дальше

    бы не осилили. И мы попали в точку - тур по Пантеону очень интересный, с отсылками к истории, красивое место. Анна - прекрасный и заботливый рассказчик, здорово, что она создала и продумала этот тур, который не просто выдаёт информацию, а предлагает её осмыслить. Очень рекомендую!

    Ксения

  • М
    Марина
    23 февраля 2026
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Анна прекрасный экскурсовод и эрудированный человек. Интересная экскурсия об исторических личностях в контексте исторических событий. Информацию Анна дает в сопровождении наглядных материалов (фото, видео, аудио). Отлично проведенное время!
  • А
    Алла
    17 января 2026
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Анна, спасибо за интересную экскурсию! Желаю удачи!
  • Н
    Николай
    14 января 2026
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Замечательная экскурсия, спасибо большое Анне! Небанальный вариант для интересующихся историей Грузии и не только.
  • Е
    Екатерина
    29 декабря 2025
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Вышло так, что у меня была индивидуальная экскурсия по Пантеону. В компании Анны я очень хорошо провела время: материал был интересный; экскурсовод знала много фактов, о которых мало где узнать; было видно, что в подготовку к экскурсии была вложена душа.
  • Ю
    Юлия
    24 декабря 2025
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Немного задержалась с отзывом, но как говорится:"лучше поздно, чем никогда". Были на экскурсии у Анны вдвоем с мужем в октябре
    читать дальше

    2025 года. Экскурсия очень понравилась. На первый взгляд незнакомые фамилии на памятниках вдруг оживали благодаря Анне. И оказывалось, что эти люди не такие уж и незнакомые нам личности. Стихи одного мы знаем с детства, фильмы с участием другого смотрели в юности, а предки одного из скульпторов известнейшие в нашем городе люди. О тех же людях, которые были нам неизвестны Анна сумела рассказать через историю России и там тоже нашлось немало интересных пересечений судеб. Я смело могу рекомендовать посетить экскурсию Анны, а бонусом вам будет прекрасный вид на город, который открывается с Пантеона.

  • П
    Петр
    12 декабря 2025
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Анна провела для нас экскурсию по Пантеону в Тбилиси. Это был очень познавательный и необычный экскурс в прошлое. Анна прекрасно
    читать дальше

    владеет материалом и, кажется, знает все про это место и про историю Грузии. Нам было интересно и мы отлично провели время, узнав истории многих выдающихся людей.

  • m
    maria
    7 ноября 2025
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Спасибо Анне за очень интересную и познавательную экскурсию!
    Благодаря ей для меня наконец «ожил» пантеон.
    Отдельное удовольствие — спокойная атмосфера горы, потрясающие
    читать дальше

    виды на Тбилиси и ощущение прикосновения к чему-то вечному. Экскурсия прошла в очень уютном темпе, у Анны много дополнительных фото и аудио материалов, которые очень дополняют рассказ.
    Очень рекомендую эту экскурсию!

  • И
    Ирина
    25 октября 2025
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Очень интересная экскурсия. Анна - прекрасный, очень знающий гид! Я узнала биографии многих известных грузинских поэтов, писателей, художников и общественных
    читать дальше

    деятелей и услышала увлекательные и интересные рассказы из истории Грузии и Тбилиси. Время пролетело быстро, я не скучала ни минуты. Очень рекомендую гида Анну и ее авторскую экскурсию по Пантеону всем туристам!

  • Н
    Надежда
    14 октября 2025
    Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память
    Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых не найти в открытом доступе. Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. После Анна прислала ценные рекомендации по Грузии. Спасибо 🥰
