340 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тбилиси, каким его ждешь

Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки

Торнике
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Торнике – ваш гид
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы.

В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
€10
5 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабари
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У этой экскурсии340 отзывов
4.98
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь

Что вас ожидает

Тифлисские сюжеты от Авлабари до Серных бань
Прикоснуться к истории помогут мои легкие и понятные рассказы, а гулять мы будем, следуя старому плану Тбилиси, созданному в 1735 году. Вы «заберетесь» на отвесные скалы района Авлабари, заселенного еще до нашей эры. Узнаете о «Золотом веке» Грузии у памятника Вахтангу Горгасали и храма Метехи. Пройдете по улице Шардена, найдете памятник Тамаде и водопад в ущелье. А в районе Серных бань почувствуете себя путешественниками из будущего, заглянув в средневековую баню.

Путешествие из современного парка к древней крепости
На прогулке по живописному парку Рике я расскажу о его ландшафтных идеях и о том, что здесь было раньше. Мы пройдем по стеклянному мосту Мира, а после отправимся в наши горы на канатной дороге. Наверху вас встретит «Мать — Грузия», и я расскажу о значении этого монумента. Здесь же подойдем к древним стенам крепости Нарикала, откуда откроется захватывающая панорама всего города — в теплых оттенках круглый год.

Прочувствовать и распробовать Тбилиси
Мой родной Тифлис я покажу таким, какой он есть — гостеприимным, толерантным и атмосферным. Вы уловите ароматы кофе, вина и домашних блюд в традиционных итальянских двориках, а я расскажу об их устройстве и местном укладе жизни. Сфотографируете идеальные кружевные балконы, «запутаетесь» в лабиринте улочек и спуститесь по винтовой лестнице.

🍷 В конце городского приключения вас ждет винная дегустация под рассказы об особенностях грузинского виноделия.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия.
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу (2,5 лари). Дегустация вин бесплатная.
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Гия. Он также отлично знает и любит Тбилиси.
  • Важно! В случае сильной жары маршрут может быть сокращен.
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь
Тбилиси, каким его ждешь

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00 и 15:30, в среду в 14:30, в четверг в 15:30, в воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Торнике
Торнике
Меня зовут Торнике, мне 26 лет. Родился я в городе Тбилиси, вырос в районе Авлабари и, пожалуй, знаю почти все улочки в Старом городе. Очень люблю мой родной Тбилиси, всегда рад рассказывать своим гостям о нем. Я жил в Китае, люблю готовить и общаться с друзьями, а с недавних пор решил проводить экскурсии. Очень хочется, чтобы путешественники больше узнали о моем теплом и толерантном городе.
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340 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Начну с того, что из-за проблем на границе мы опоздали на экскурсию. Заранее предупредила Торнике и к нашему счастью он предложил экскурсию на следующий день. Экскурсовод Гиа.
Ему летят все наши благодарности и восторги. Маршрут классный продуман так, что непривыкшие много зодить люди не сильно утомятся. Ведь усталость рукой сримет на дегустации вин.
Крайне рекомендую брать экскурсию в первые дни своего пребывания в Тбилиси.
Также Гиа огромное спасибо за рекомендации по кафе и вину.
Очень важно, что Гиа отвечает на внезапные вопросы, ведь поиходилось сталкиваться с гидами, которые просто выучили текст. Но это точно не про Гиа. Он вам расскажет сверх плана и с огромной любовью к месту, в котором он живет.
Еще раз сердечное спасибо и успехов впшей прекрасной семье.
10 марта 2020
Экскурсия по Тбилиси нам понравилась. Утром нас предупредили о замене гида, попросили нашего повторного подтверждения о пребывании на экскурсии. Нас было немного, что превратило нашу экскурсию практически в индивидуальную. В начале экскурсии мы попросили необычные места и подробности, которых не встретишь в туристических рекламных проспектах. Экскурсовод Гия учел наши пожелания, эмоционально и с любовью рассказывал о родном городе. Нам все понравилось. Это тем более приятно, потому что экскурсию мы заказывали поздно вечером, накануне и, что называется, наобум. Но все получилось удачно. Прекрасная страна Грузия!
10 марта 2020
Спасибо за прекрасную экскурсию Торнике! Была 7.03.2020 года) Великолепно составленный маршрут, окунающий в атмосферу Старого Тбилиси! Не менее великолепный рассказчик! Интересно, красиво, с юмором! Очень советую заказать эту экскурсию всем, кто впервые в этом прекрасном городе!
9 марта 2020
Экскурсия прошла на Ура!. Гид был просто молодец. были с друзьями на 8 Марта. 3,5 часа прошли незаметно и интересно. очень хорошо и с юмором велась беседа, прошли по маленьким улочкам, которые сами бы не нашли. После экскурсии была дегустация вина и чачи. Подсказал куда можно сходить, что увидеть, где вкусно покушать. Рекомендуем.
7 марта 2020
Спасибо большое гиду за экскурсию. Очень познавательно, не навязчиво.Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приветливый и грамотный Торнике. Много интересного поведал, рассказал, да и просто как оказалось очень приветливый человек. После экскурсии подсказал куда можно сходить, где и что ещё посмотреть. Так же на личные просьбы охотно отвечал. Однозначно рекомендую.
7 марта 2020
Отличная экскурсия! Много улыбались, смеялись, время пролетело незаметно, узнали много нового и интересного. В конце экскурсии был приятный бонус в виде дегустации от чего стало еще веселее))
Рекомендую!
4 марта 2020
Торнике - ты бомба! И это говорит не только Сахаров, а и наша компания!)))
Знакомство с великолепным Тбилиси в твоей замечательной компании было сказочным! Обалденное чувство юмора, энциклопедические знания, и внимание к деталям! Много вкусного - гранатовый сок по дороге, дегустация в классном баре. И море интересных открытий!
Я желаю тебе исполнения всех желаний ! Спасибо огромное!
Советую экскурсию всем вне зависимости от возраста. Торнике с огромным вниманием относится к каждому участнику экскурсии.
Хотите узнать о Тбилиси всё и больше - это к Торнике!
3 марта 2020
Живо. Увлекательно. Нескучно. Познавательно. Весело. В конце вкусно.
Однозначно рекомендую)
2 марта 2020
Бронировал в первый же день в Тбилиси, всю экскурсию ходил с улыбкой до ушей, гид душевный, с юмором с богатым багажем знаний. Суперская прогулка! Советую!!!
1 марта 2020
Спасибо Торнике за отличную прогулку) погуляли, пошутили, посмотрели, удивились, пополнили знания, Продегустировали местные напитки! С душой!
Ещё 330 отзывов

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