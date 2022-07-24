340 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Улицы Тбилиси расскажут больше, чем музей. Прогулка станет путеводителем по душе столицы, от древних районов до бокала вина в итальянских двориках
Участники экскурсии «Тбилиси, каким его ждешь» смогут ощутить атмосферу города, прогуливаясь по историческим районам и современным паркам.
Отвесные скалы Авлабари, старинные улицы и памятники, такие как храм Метехи и крепость Нарикала, станут частью маршрута. В конце путешествия гостей ждет дегустация грузинских вин. Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с многоликим Тбилиси и его культурой
Прикоснуться к истории помогут мои легкие и понятные рассказы, а гулять мы будем, следуя старому плану Тбилиси, созданному в 1735 году. Вы «заберетесь» на отвесные скалы района Авлабари, заселенного еще до нашей эры. Узнаете о «Золотом веке» Грузии у памятника Вахтангу Горгасали и храма Метехи. Пройдете по улице Шардена, найдете памятник Тамаде и водопад в ущелье. А в районе Серных бань почувствуете себя путешественниками из будущего, заглянув в средневековую баню.
Путешествие из современного парка к древней крепости
На прогулке по живописному парку Рике я расскажу о его ландшафтных идеях и о том, что здесь было раньше. Мы пройдем по стеклянному мосту Мира, а после отправимся в наши горы на канатной дороге. Наверху вас встретит «Мать — Грузия», и я расскажу о значении этого монумента. Здесь же подойдем к древним стенам крепости Нарикала, откуда откроется захватывающая панорама всего города — в теплых оттенках круглый год.
Прочувствовать и распробовать Тбилиси
Мой родной Тифлис я покажу таким, какой он есть — гостеприимным, толерантным и атмосферным. Вы уловите ароматы кофе, вина и домашних блюд в традиционных итальянских двориках, а я расскажу об их устройстве и местном укладе жизни. Сфотографируете идеальные кружевные балконы, «запутаетесь» в лабиринте улочек и спуститесь по винтовой лестнице.
🍷 В конце городского приключения вас ждет винная дегустация под рассказы об особенностях грузинского виноделия.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (2,5 лари), дегустация вин (15 лари)
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Гия. Он также отлично знает и любит Тбилиси
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Важно! В случае сильной жары маршрут может быть сокращен
в субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€150
Дети до 10 лет
€45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1007 туристов
Меня зовут Торнике, мне 26 лет. Родился я в городе Тбилиси, вырос в районе Авлабари и, пожалуй, знаю почти все улочки в Старом городе. Очень люблю мой родной Тбилиси, всегда читать дальшеуменьшить
рад рассказывать своим гостям о нем. Я жил в Китае, люблю готовить и общаться с друзьями, а с недавних пор решил проводить экскурсии. Очень хочется, чтобы путешественники больше узнали о моем теплом и толерантном городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 351 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
345
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6
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–
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–
Н
Надежда
Сейчас будет интересный и полезный отзыв. Дочитайте до конца! Нашли сами на сайте данного гида. Реально ничего не знали ни про него, ни про страну. Цель была лично у нас не читать дальшеуменьшить
столько понять историю страны (это невозможно за 5 часов) и давайте честно, наверное не совсем интересно. Лично нам хотелось понять современную жизнь и устремления страны. Поэтому нам нужен был молодой человек с адекватными взглядами на жизнь, а не просто пересказчик учебника истории Грузии! И, скажу сразу, мы точно попали. Началось всё забавно: нам не удалось оплатить квартиру на букинге, а после 9-часового перехода границы очень хотелось в душ. Нико сильно помог нам подвигаться по городу и найти офис владельцев квартиры. Потом мы его сильно удивили заказом: покормить нас, потом погулять по Руставели, потом показать лучший бар. Не растерялся и помог со всем этим, хотя экскурсия, как вы понимаете, не подразумевала этого. В итоге: лучшие хинкали, история как живет современная Грузия, прогулки по переулкам старого Тбилиси, городские легенды, видовой бар с самыми веселыми Сомелье в городе! Рекомендуем данного гида для всех кто любит не шаблонные мнения и свежие взгляды на жизнь! Спасибо, Нико!
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A
Anastasia
Сегодня была на экскурсии у Торнике. Было очень интересно, заметно что он действительно любит город и его историю. Много исторических отсылок и рассказов о различных интерпретациях легенд и при этом читать дальшеуменьшить
упор на исторические факты в опровержении этих легенд. Повествование построено таким образом что ты постепенно погружаешься в историю от древних времён до современности, что позволяет тебе выстроить свою картину формирования города, узнать много нового и при этом запомнить большой объём познавательной информации, но ты не будешь себя чувствовать перегруженным ей. Торнике очень внимательный, отзывчивый, интеллигентный, начитанный и добрый человек. Мне очень понравилась экскурсия, не смотря на то, что часть мест я до этого посетила самостоятельно, очень рекомендую)
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И
Инара
Начну с того, что из-за проблем на границе мы опоздали на экскурсию. Заранее предупредила Торнике и к нашему счастью он предложил экскурсию на следующий день. Экскурсовод Гиа. Ему летят все наши читать дальшеуменьшить
благодарности и восторги. Маршрут классный продуман так, что непривыкшие много зодить люди не сильно утомятся. Ведь усталость рукой сримет на дегустации вин. Крайне рекомендую брать экскурсию в первые дни своего пребывания в Тбилиси. Также Гиа огромное спасибо за рекомендации по кафе и вину. Очень важно, что Гиа отвечает на внезапные вопросы, ведь поиходилось сталкиваться с гидами, которые просто выучили текст. Но это точно не про Гиа. Он вам расскажет сверх плана и с огромной любовью к месту, в котором он живет. Еще раз сердечное спасибо и успехов впшей прекрасной семье.
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D
Diana
Экскурсия по Тбилиси нам понравилась. Утром нас предупредили о замене гида, попросили нашего повторного подтверждения о пребывании на экскурсии. Нас было немного, что превратило нашу экскурсию практически в индивидуальную. В читать дальшеуменьшить
начале экскурсии мы попросили необычные места и подробности, которых не встретишь в туристических рекламных проспектах. Экскурсовод Гия учел наши пожелания, эмоционально и с любовью рассказывал о родном городе. Нам все понравилось. Это тем более приятно, потому что экскурсию мы заказывали поздно вечером, накануне и, что называется, наобум. Но все получилось удачно. Прекрасная страна Грузия!
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Natalie
Спонтанная поездка, спонтанный выбор экскурсии, 100% везение. Это если коротко. А если подробнее, то веселее, отзывчивее и радушнее гида у меня еще не было. Конечно, большинство грузинов такие, скажете вы. читать дальшеуменьшить
Но не все способны так задорно, запоминающееся и многограннее раскрыть город. Это когда ты не устаешь ни на минуту. Это когда ты не чувствуешь себя не в своей тарелке. Это когда к концу экскурсии вы уже как друзья. Это когда ты влюбился в город без вина. А потом обмыл эту дружбу всеми видами коньяка и чачи, которые можно представить. Всю экскурсию хочется впитывать в себя истории. Они интересные, непредвзятые и не похожие на заученные речи засыпающих экскурсоводов со стажем. Если вы хотите даты, сухие факты и серьезную прогулку, то вам точно не к Торнике. К нему нужно идти тем, кто открыт душой, готов задавать кучу вопросов и получать на них искренние ответы. Спасибо за новый любимый город!
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Д
Дарья
Экскурсия очень понравилась! Наш гид Гия очень интересно рассказывал и показывал как самые укромные уголки старого Тбилиси, в которые мы вряд ли бы нашли сами, так и базовые достопримечательности. Пешая читать дальшеуменьшить
спокойная экскурсия, наполненая мифами, легендами и историями из личной жизни. В конце экскурсии была дегустация вина в совершенно потрясающем месте. Хозяин винного магазина не только дал попробовать самые разные сорта вин, но и не успокоился, пока не подобрал каждому участнику дегустации то вино, которое ему подходило больше всего. Вся экскурсия и дегустация заняла около четырех часов и за эти часы полностью погружаешься в атмосферу этого замечательного города и понимаешь что нет страны более гостеприимней Грузии. Очень рекомендую! Мы остались полностью довольны, экскурсия превзашла наши ожидания!