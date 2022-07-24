340 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Участники экскурсии «Тбилиси, каким его ждешь» смогут ощутить атмосферу города, прогуливаясь по историческим районам и современным паркам. Отвесные скалы Авлабари, старинные улицы и памятники, такие как храм Метехи и крепость Нарикала, станут частью маршрута. В конце путешествия гостей ждет дегустация грузинских вин. Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с многоликим Тбилиси и его культурой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тифлисские сюжеты от Авлабари до Серных бань

Прикоснуться к истории помогут мои легкие и понятные рассказы, а гулять мы будем, следуя старому плану Тбилиси, созданному в 1735 году. Вы «заберетесь» на отвесные скалы района Авлабари, заселенного еще до нашей эры. Узнаете о «Золотом веке» Грузии у памятника Вахтангу Горгасали и храма Метехи. Пройдете по улице Шардена, найдете памятник Тамаде и водопад в ущелье. А в районе Серных бань почувствуете себя путешественниками из будущего, заглянув в средневековую баню.

Путешествие из современного парка к древней крепости

На прогулке по живописному парку Рике я расскажу о его ландшафтных идеях и о том, что здесь было раньше. Мы пройдем по стеклянному мосту Мира, а после отправимся в наши горы на канатной дороге. Наверху вас встретит «Мать — Грузия», и я расскажу о значении этого монумента. Здесь же подойдем к древним стенам крепости Нарикала, откуда откроется захватывающая панорама всего города — в теплых оттенках круглый год.

Прочувствовать и распробовать Тбилиси

Мой родной Тифлис я покажу таким, какой он есть — гостеприимным, толерантным и атмосферным. Вы уловите ароматы кофе, вина и домашних блюд в традиционных итальянских двориках, а я расскажу об их устройстве и местном укладе жизни. Сфотографируете идеальные кружевные балконы, «запутаетесь» в лабиринте улочек и спуститесь по винтовой лестнице.

🍷 В конце городского приключения вас ждет винная дегустация под рассказы об особенностях грузинского виноделия.

Организационные детали