Величественный монастырь Джвари, вдохновивший Лермонтова, откроет вам тайны раннехристианской архитектуры.
В Мцхете, древней столице, вы посетите собор Светицховели и узнаете о роли христианства в грузинской культуре. Путь к монастырю Шиомгвиме, скрытому в скалах, подарит ощущение уединения и покоя. Этот тур - возможность прикоснуться к истокам грузинской веры и культуры
Описание экскурсии
Монастырь Джвари
Символ Грузии, вдохновивший Лермонтова на строки «Там, где, сливаяся, шумят…». Мы расскажем, как раннехристианская архитектура связана с византийскими традициями и почему именно здесь сливаются не только реки — Арагви и Куры, — но и времена.
Мцхета — древняя столица
Прогуляемся по уютным улочкам и посетим кафедральный собор Светицховели. Вы узнаете, почему Мцхета считается вторым Иерусалимом. Услышите о христианстве, святой Нино, кресте из виноградной лозы, о религии и государственности, которые здесь слились воедино. И о том, как вера стала основой грузинской идентичности.
Монастырь Шиомгвиме
В скрытый в скалах монастырь 6 века ведёт дорога, которая словно отделяет мир от суеты. Здесь поговорим о грузинском монашестве, затворничестве, подвижничестве и удивительной тишине, которую хранит этот монастырь уже 1500 лет.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Тбилиси
10:00–11:00 — монастырь Джвари
11:30 — остановка на смотровой для фотографий и любования видами
11:45–13:30 — Мцхета
14:30 — остановка на смотровой
15:00–16:00 — в Шиомгвиме
17:00 — прибытие в Тбилиси
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- В программе предусмотрены лёгкие пешие прогулки и несложные подъёмы — подойдут для людей с любым уровнем физической подготовки
- По желанию сделаем остановку на обед в проверенном ресторане с традиционной кухней — блюда и напитки оплачивается дополнительно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
