Джвари, Мцхета, Шиомгвиме: путь сквозь века

Погрузитесь в историю Грузии: от величественного Джвари до древней Мцхеты и скрытого Шиомгвиме. Уникальная возможность почувствовать дух времени
Экскурсия в Джвари, Мцхету и Шиомгвиме предлагает уникальное путешествие по святым местам Грузии.

Величественный монастырь Джвари, вдохновивший Лермонтова, откроет вам тайны раннехристианской архитектуры.

В Мцхете, древней столице, вы посетите собор Светицховели и узнаете о роли христианства в грузинской культуре. Путь к монастырю Шиомгвиме, скрытому в скалах, подарит ощущение уединения и покоя. Этот тур - возможность прикоснуться к истокам грузинской веры и культуры
4.9
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественный монастырь Джвари
  • 🏰 Древняя столица Мцхета
  • 🕍 Собор Светицховели
  • 🗻 Уединённый монастырь Шиомгвиме
  • 📸 Захватывающие виды на природу
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
Что можно увидеть

  • Монастырь Джвари
  • Собор Светицховели
  • Монастырь Шиомгвиме

Описание экскурсии

Монастырь Джвари

Символ Грузии, вдохновивший Лермонтова на строки «Там, где, сливаяся, шумят…». Мы расскажем, как раннехристианская архитектура связана с византийскими традициями и почему именно здесь сливаются не только реки — Арагви и Куры, — но и времена.

Мцхета — древняя столица

Прогуляемся по уютным улочкам и посетим кафедральный собор Светицховели. Вы узнаете, почему Мцхета считается вторым Иерусалимом. Услышите о христианстве, святой Нино, кресте из виноградной лозы, о религии и государственности, которые здесь слились воедино. И о том, как вера стала основой грузинской идентичности.

Монастырь Шиомгвиме

В скрытый в скалах монастырь 6 века ведёт дорога, которая словно отделяет мир от суеты. Здесь поговорим о грузинском монашестве, затворничестве, подвижничестве и удивительной тишине, которую хранит этот монастырь уже 1500 лет.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Тбилиси
10:00–11:00 — монастырь Джвари
11:30 — остановка на смотровой для фотографий и любования видами
11:45–13:30 — Мцхета
14:30 — остановка на смотровой
15:00–16:00 — в Шиомгвиме
17:00 — прибытие в Тбилиси

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • В программе предусмотрены лёгкие пешие прогулки и несложные подъёмы — подойдут для людей с любым уровнем физической подготовки
  • По желанию сделаем остановку на обед в проверенном ресторане с традиционной кухней — блюда и напитки оплачивается дополнительно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 431 туриста
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Оперативно ответили на запрос: мы обратились вечером с просьбой организовать экскурсию на следующий день. Нас сопровождал Михаил - приятный собеседник, никуда нас не торопил, аккуратное и спокойное вождение, подстраивался под наши просьбы. В храме Мцхеты был отдельный экскурсовод. Из пожеланий: хотелось бы побольше интересных фактов из истории и жизни Грузии.
Д
Дмитрий
2 окт 2025
Все очень понравилось. В Мцхете был предоставлен персональный экскурсовод, было очень интересно. Автомобиль на 6 человек был комфортным. Рекомендую!
Л
Лазука
15 авг 2025
Нам очень понравилась поездка, благодарим Давида за очень интересную, душевную экскурсию. Рассказывает с большой любовью к родной стране
О
Ольга
5 авг 2025
Что по удобству, то всё отлично! Машина очень хорошая и удобная. Но в этом случае я не назвала бы это экскурсией в полном понимании слова. Очень мало информации и рассказов о том что мы видим, а в Мцхете, был отдельный гид только в храме.
пожелания: учиться рассказывать о тех местах которые показываете и тогда 5 у вас точно будет всегда.
Н
Надежда
7 июл 2025
Давид, гид, к которому применимы все восторженные отзывы, впрочем как и сама экскурсия, впрочем как и сама Грузия.
«Джвари, Мцхета, Шиомгвиме: путь сквозь века»- так называется тур, который Давид нам организовал.
читать дальше

Посетили старинные монастыри, в них история и духовность народа ощущаешь ближе; винодельни с гранатовым и всеми другими винами, где жизнь становится веселей, и как то ближе, герои фильма « Не Горюй»; вкуснейшая чучхела, соединяющая наслаждение вкусом и пользой горных орехов и сладость фруктов выросших в чистом горном воздухе… Давид при общении простой, но с внутренним уважением и заботой к окружающим. Достойный гид, достойная всяческих похвал Грузия.

Olga
Olga
26 июн 2025
Экскурсия очень понравилась.
Во -первых, организатор откликнулся мгновенно, уточнил все детали и мы забронировали поездку.
Во-вторых: нам и напомнили про дату и время поездки, и приехал за нами заблаговременно и сразу написал,
читать дальше

что ждёт.
И в третьих, сама поездка и экскурсия: комфортный автомобиль, отличное вождение. Нас возил Михаил. Очень приятный гид. Душевное общение на различные темы, все достопримечательности осмотрели без спешки. В храме Джвари нам проводила экскурсию отдельный гид, было очень интересно.
Мы остались очень довольны.
Рекомендую!:)

Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.

Входит в следующие категории Тбилиси

