Экскурсия в Джвари, Мцхету и Шиомгвиме предлагает уникальное путешествие по святым местам Грузии. Величественный монастырь Джвари, вдохновивший Лермонтова, откроет вам тайны раннехристианской архитектуры. В Мцхете, древней столице, вы посетите собор Светицховели и узнаете о роли христианства в грузинской культуре. Путь к монастырю Шиомгвиме, скрытому в скалах, подарит ощущение уединения и покоя. Этот тур - возможность прикоснуться к истокам грузинской веры и культуры

Описание экскурсии

Монастырь Джвари

Символ Грузии, вдохновивший Лермонтова на строки «Там, где, сливаяся, шумят…». Мы расскажем, как раннехристианская архитектура связана с византийскими традициями и почему именно здесь сливаются не только реки — Арагви и Куры, — но и времена.

Мцхета — древняя столица

Прогуляемся по уютным улочкам и посетим кафедральный собор Светицховели. Вы узнаете, почему Мцхета считается вторым Иерусалимом. Услышите о христианстве, святой Нино, кресте из виноградной лозы, о религии и государственности, которые здесь слились воедино. И о том, как вера стала основой грузинской идентичности.

Монастырь Шиомгвиме

В скрытый в скалах монастырь 6 века ведёт дорога, которая словно отделяет мир от суеты. Здесь поговорим о грузинском монашестве, затворничестве, подвижничестве и удивительной тишине, которую хранит этот монастырь уже 1500 лет.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Тбилиси

10:00–11:00 — монастырь Джвари

11:30 — остановка на смотровой для фотографий и любования видами

11:45–13:30 — Мцхета

14:30 — остановка на смотровой

15:00–16:00 — в Шиомгвиме

17:00 — прибытие в Тбилиси

Организационные детали