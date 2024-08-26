Когда: в понедельник в 10:00, 11:00, 14:00 и 18:00, во вторник в 13:00 и 18:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 18:00, в четверг в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00, в пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 18:00

Экскурсия длится около 3.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала