Добро пожаловать в мир эзотерики Тбилиси! Давайте вместе исследуем легендарные места, где происходило много необычного. Вспомним о Сталине, Блаватской, Параджанове в мистическом контексте. Ощутим энергетические поля, которые притягивают магов и оккультистов. Поговорим о древних ритуалах, которые — кто знает! — до сих пор проводят в городе. Посетим древнее кладбище и отыщем особняк с привидением.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
- Сололаки — исторический район, где вы погрузитесь в атмосферу Средневековья. Лабиринты улочек и тайных двориков расскажут вам о масонах и их ритуалах, проходивших здесь веками. Эти места наполнены магической энергией, которая так и притягивает любителей эзотерики
- Улицы Асетиани и Бебутовская, хранящие следы таких выдающихся личностей, как Лермонтов, Грибоедов, Пушкин и Ахвердов. Вы посетите дома, где они жили, и узнаете о загадочных историях, приключившихся там
- Улицы Ингароква и Лабораторная с локациями, в которых проходили секретные собрания магов и эзотериков. Здесь же мы увидим здание, напоминающее Хогвартс из истории о Гарри Поттере
- Особняки двух меценатов — Юзбашева и Бозарджанса, хранящие в себе дух прошлых эпох. Дом Юзбашева поражает образами Люцифера, которые щекочут воображение, а особняк Бозарджанса пережил множество удивительных событий
- Пантеон — место, сохранившее историю любовной драмы Иосифа Сталина и его первой супруги Екатерины Сванидзе. Вы узнаете о духовной семинарии, которую Сталин покинул ради оккультизма, и паре других его секретов
- Верийское кладбище — свидетель множества ритуалов, проводившихся здесь с древних времён. Мы взглянем на древние склепы, где покоятся представители родов Ананова, Анашева, Багратионов, а также место, где похоронен Вахтанг Кикабидзе и его предки
- Михайловский проспект и особняк принца Ольденбургского, где бродит призрак княжны, которой он подарил этот дом, и до сих пор хранятся зловещие тайны
Организационные детали
Экскурсию проведёт наш лучший гид, который при возможности порадует вас игрой на фортепьяно в одном из особняков.
в понедельник в 10:00, 11:00, 14:00 и 18:00, во вторник в 13:00 и 18:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 18:00, в четверг в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00, в пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 11:00, 14:00 и 18:00, во вторник в 13:00 и 18:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 18:00, в четверг в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00, в пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.Задать вопрос
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