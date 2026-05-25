По забытым рельсам: история грузинского метро и железной дороги в Тбилиси

Узнать, как под стук колёс менялась повседневная жизнь горожан
Рельсы могут направлять движение города, а районы вокруг них — рассказывать подлинные истории. Вы исследуете заброшенные паровозы, старые станции и переоборудованные фабрики.

Услышите рассказы о выживании, перестройке и советской индустрии, первых железнодорожных управленцах и обычных горожанах. Поймёте, как люди строили и трансформировали эти районы.
Описание экскурсии

  • Вы встретитесь с гидом у станции метро и проедете в район с жилой застройкой советской эпохи. Узнаете, как система метро изменила повседневную жизнь в Тбилиси.
  • Исследуете промышленные зоны, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы.
  • Посетите первую ж/д станцию города и понаблюдаете за поездами.
  • Прогуляетесь по пешеходному мосту над рельсами, где работает небольшой местный базар.
  • Пройдёте мимо исторических домов первых железнодорожных работников Грузии, стен, покрытых граффити, и действующей шахты 1960-х годов. Узнаете о жизни и труде шахтёров.
  • Увидите заброшенное электродепо. Оно превратилось в приют для семей, которые пострадали от войны и восстанавливали свою жизнь с невероятной стойкостью.
  • Завершим маршрут у действующей станции ремонта поездов, которую невозможно найти без помощи местных.

Организационные детали

  • На маршруте есть короткая поездка на метро.
  • Участники младше 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00 и 18:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€22
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша
Лаша — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Тбилиси всю жизнь и уже более 8 лет работаю в туризме. Я вырос в советском криминальном районе и с ранних лет видел разные стороны жизни — в
том числе и её более тёмные проявления. Это не истории из книг, а личный опыт, который помогает мне глубже понимать город. При этом моя жизнь всегда была очень разной: я профессионально занимался музыкой, играл на нескольких инструментах, пел, жил в монастырях, люблю животных, верховую езду и мотоциклы. Со временем я устал от стандартных туристических маршрутов и решил со своей командой показывать Тбилиси таким, каким его знают местные: живым, настоящим, без прикрас. На прогулках мы выходим за пределы центра, исследуем жилые районы и говорим о реальной жизни города. Если вам нужны must-see места — их легко найти. Но если вы хотите почувствовать настоящий Тбилиси — вы по адресу.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень необычная и атмосферная экскурсия по скрытым местам Тбилиси в окрестностях железнодорожных путей. С гидом Лашей чувствуешь себя как за каменной стеной — уверенно и спокойно даже в самых необычных
локациях.

Истории о жизни районов у путей, дух опасных 90-х, старые вагоны и составы, в которых будто застыло время, создают особую атмосферу. Рекомендую всем, кто хочет увидеть другую, нетуристическую сторону столицы и познакомиться с её тайнами.

