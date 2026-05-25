Рельсы могут направлять движение города, а районы вокруг них — рассказывать подлинные истории. Вы исследуете заброшенные паровозы, старые станции и переоборудованные фабрики.
Услышите рассказы о выживании, перестройке и советской индустрии, первых железнодорожных управленцах и обычных горожанах. Поймёте, как люди строили и трансформировали эти районы.
Описание экскурсии
- Вы встретитесь с гидом у станции метро и проедете в район с жилой застройкой советской эпохи. Узнаете, как система метро изменила повседневную жизнь в Тбилиси.
- Исследуете промышленные зоны, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы.
- Посетите первую ж/д станцию города и понаблюдаете за поездами.
- Прогуляетесь по пешеходному мосту над рельсами, где работает небольшой местный базар.
- Пройдёте мимо исторических домов первых железнодорожных работников Грузии, стен, покрытых граффити, и действующей шахты 1960-х годов. Узнаете о жизни и труде шахтёров.
- Увидите заброшенное электродепо. Оно превратилось в приют для семей, которые пострадали от войны и восстанавливали свою жизнь с невероятной стойкостью.
- Завершим маршрут у действующей станции ремонта поездов, которую невозможно найти без помощи местных.
Организационные детали
- На маршруте есть короткая поездка на метро.
- Участники младше 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
Я живу в Тбилиси всю жизнь и уже более 8 лет работаю в туризме. Я вырос в советском криминальном районе и с ранних лет видел разные стороны жизни — в
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень необычная и атмосферная экскурсия по скрытым местам Тбилиси в окрестностях железнодорожных путей. С гидом Лашей чувствуешь себя как за каменной стеной — уверенно и спокойно даже в самых необычных
