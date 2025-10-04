Мои заказы

Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы

Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Исторический маршрут от Мцхеты до Казбека - это возможность окунуться в богатую культуру и природу Грузии. Путешествие начинается в древней столице, где можно увидеть монастырь Джвари и собор Светицховели. Далее
маршрут ведет к живописному Жинвальскому водохранилищу и Ананурской крепости. Панорамные виды в Гудаури и Арка дружбы народов оставят незабываемые впечатления.

Завершает экскурсию посещение Гергетской церкви у подножия Казбека, где открывается захватывающий вид на ледник

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍽 Дегустация традиционных хинкали
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🗺 Профессиональный гид-водитель
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы© Ирина
Что можно увидеть

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Светицховели
  • Жинвальское водохранилище
  • Ананурская крепость
  • Слияние Чёрной и Белой Арагви
  • Гудаури
  • Арка дружбы народов
  • Посёлок Степанцминда
  • Гергетская церковь Святой Троицы

Описание экскурсии

  • Мцхета — первая столица и духовный центр Грузии
  • Монастырь Джвари — храм 6 века на скале над слиянием рек
  • Светицховели — главный собор страны, место паломничества
  • Жинвальское водохранилище — бирюзовое озеро среди гор
  • Ананурская крепость — фортификация у воды с храмами и башнями
  • Слияние Чёрной и Белой Арагви — зрелищный природный контраст
  • Гудаури — панорамный перевал на высоте 2200 м
  • Арка дружбы народов — мозаичный монумент и смотровая площадка
  • Посёлок Степанцминда у подножия Казбека
  • Гергетская церковь Святой Троицы — храм 14 века с видом на ледник

Вы узнаете:

  • Как Грузия приняла христианство в 4 веке
  • Почему Мцхета до сих пор остаётся духовным центром
  • Что отличает грузинскую храмовую архитектуру
  • Как формировался характер страны на перекрёстке империй
  • Почему Гергети — место силы и символ горной Грузии

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Тбилиси
10:00 — прибытие в монастырь Джвари
11:00 — прогулка по Мцхете и собору Светицховели
12:30 — остановка у Жинвальского водохранилища
13:00 — посещение Ананурской крепости
13:40 — обед в локальном ресторане (включены 20 хинкали на группу)
15:00 — остановка у слияния Чёрной и Белой Арагви
16:00 — смотровая площадка в Гудаури
17:00 — подъём на внедорожниках к церкви Гергети
18:30 — спуск в Степанцминду
20:30–21:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость входит поездка на Honda Stepwagon 2017, Toyota Prius 2015 или аналогичном автомобиле, питьевая вода, подъём к Гергетской церкви (2170 м) на внедорожниках и дегустация хинкали (20 шт. на группу). Дополнительную еду и напитки можно приобрести самостоятельно
  • Погода в горах переменчива, возьмите тёплую кофту или ветровку. Обувь — удобная
  • Маршрут в целом комфортный, подходит для детей с 6 лет. Пожилым людям с ограничениями по давлению или вестибулярному аппарату — по самочувствию
  • Зимой из-за погоды возможны изменения условияй подъёма к храму — при необходимости организуем адаптированный маршрут
  • В поездке вас сопровождает гид-водитель из нашей команды. За доплату можно заказать услуги профессионального гида (€55)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе серных бань
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 11075 туристов
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
поделимся забавными преданиями. Все наши гиды в совершенстве владеют русским и английским языками. Наши маршруты охватывают как популярные достопримечательности, так и малоизвестные, но удивительные места, которые редко входят в классические туры. На экскурсиях мы не просто «рассказываем факты», а погружаем в живые истории, делимся местными байками, личными наблюдениями и интересными деталями, которые не найти в путеводителях. Мы не водим «толпы» — наши группы обычно небольшие, чтобы каждый чувствовал себя участником, а не статистом. Часто гости становятся нашими друзьями и возвращаются снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Светлана
4 окт 2025
Несмотря на то что экскурсия началась на 1 час позже, так как по дороге к нам у машины было пробито колесо и водитель поменял авто, водитель был же нашим гидом,
очень классным рассказчик ом, время в пути проходило не заметно. Мы остались очень довольны локациями, рассказами про них и в общем о стране. Наш гид очень любит свою страну и с удовольствием показывает её туристам. Даже то, что мы не увидели Казбеги, всё было в тумане, не очень омрачило наших впечатлений. Огромное спасибо всей команде.

Andrei
Andrei
23 сен 2025
Отличная, насыщенная экскурсия с множеством красивых видов! Давид много и интересно рассказывал о всех местах, где мы проезжали, и даже больше. Дополнительно по нашей просьбе завез нас на локацию, которой не было в плане, а мы хотели её посетить.
О
Ольга
27 июн 2025
Долго выбирала экскурсию из всех предложений (дней было мало, а посмотреть хотелось очень много), остановилась на этой, т. к. она сочетает в себе сразу два популярных направления Мцхета и Казбек.
Экскурсия очень понравилась! Не смотря на то, что она длительная, получилось совсем не утомительно, время в дороге от одного места до другого занимало около 30 - 40 минут, мы нигде не торопились, двигались в спокойном темпе, времени везде хватило. Отдельно хочу отметить работу гида Омара, он отлично владеет русским языком, очень много и интересно рассказывает не только о тех местах, которые мы посещали, но и о Грузии в целом, дал очень полезные рекомендации куда пойти, что посмотреть, что покушать! Время с ним пролетело незаметно! В целом, организация экскурсии была на высоте, машина подъехала вовремя, удобный автомобиль, аккуратный и быстрый водитель, очень вкусные хинкали, отличный гид, очень красивые места, все в спокойном ритме! Осталась очень довольна поездкой! Очень рекомендую! И еще раз огромное спасибо Ирине и ее коллегам за отличный день, потрясающие виды и море впечатлений!

