Исторический маршрут от Мцхеты до Казбека - это возможность окунуться в богатую культуру и природу Грузии. Путешествие начинается в древней столице, где можно увидеть монастырь Джвари и собор Светицховели. Далее
Что можно увидеть
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Светицховели
- Жинвальское водохранилище
- Ананурская крепость
- Слияние Чёрной и Белой Арагви
- Гудаури
- Арка дружбы народов
- Посёлок Степанцминда
- Гергетская церковь Святой Троицы
Описание экскурсии
- Мцхета — первая столица и духовный центр Грузии
- Монастырь Джвари — храм 6 века на скале над слиянием рек
- Светицховели — главный собор страны, место паломничества
- Жинвальское водохранилище — бирюзовое озеро среди гор
- Ананурская крепость — фортификация у воды с храмами и башнями
- Слияние Чёрной и Белой Арагви — зрелищный природный контраст
- Гудаури — панорамный перевал на высоте 2200 м
- Арка дружбы народов — мозаичный монумент и смотровая площадка
- Посёлок Степанцминда у подножия Казбека
- Гергетская церковь Святой Троицы — храм 14 века с видом на ледник
Вы узнаете:
- Как Грузия приняла христианство в 4 веке
- Почему Мцхета до сих пор остаётся духовным центром
- Что отличает грузинскую храмовую архитектуру
- Как формировался характер страны на перекрёстке империй
- Почему Гергети — место силы и символ горной Грузии
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Тбилиси
10:00 — прибытие в монастырь Джвари
11:00 — прогулка по Мцхете и собору Светицховели
12:30 — остановка у Жинвальского водохранилища
13:00 — посещение Ананурской крепости
13:40 — обед в локальном ресторане (включены 20 хинкали на группу)
15:00 — остановка у слияния Чёрной и Белой Арагви
16:00 — смотровая площадка в Гудаури
17:00 — подъём на внедорожниках к церкви Гергети
18:30 — спуск в Степанцминду
20:30–21:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- В стоимость входит поездка на Honda Stepwagon 2017, Toyota Prius 2015 или аналогичном автомобиле, питьевая вода, подъём к Гергетской церкви (2170 м) на внедорожниках и дегустация хинкали (20 шт. на группу). Дополнительную еду и напитки можно приобрести самостоятельно
- Погода в горах переменчива, возьмите тёплую кофту или ветровку. Обувь — удобная
- Маршрут в целом комфортный, подходит для детей с 6 лет. Пожилым людям с ограничениями по давлению или вестибулярному аппарату — по самочувствию
- Зимой из-за погоды возможны изменения условияй подъёма к храму — при необходимости организуем адаптированный маршрут
- В поездке вас сопровождает гид-водитель из нашей команды. За доплату можно заказать услуги профессионального гида (€55)
Ирина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 11075 туристов
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 окт 2025
Несмотря на то что экскурсия началась на 1 час позже, так как по дороге к нам у машины было пробито колесо и водитель поменял авто, водитель был же нашим гидом,
Andrei
23 сен 2025
Отличная, насыщенная экскурсия с множеством красивых видов! Давид много и интересно рассказывал о всех местах, где мы проезжали, и даже больше. Дополнительно по нашей просьбе завез нас на локацию, которой не было в плане, а мы хотели её посетить.
О
Ольга
27 июн 2025
Долго выбирала экскурсию из всех предложений (дней было мало, а посмотреть хотелось очень много), остановилась на этой, т. к. она сочетает в себе сразу два популярных направления Мцхета и Казбек.
