читать дальше

Экскурсия очень понравилась! Не смотря на то, что она длительная, получилось совсем не утомительно, время в дороге от одного места до другого занимало около 30 - 40 минут, мы нигде не торопились, двигались в спокойном темпе, времени везде хватило. Отдельно хочу отметить работу гида Омара, он отлично владеет русским языком, очень много и интересно рассказывает не только о тех местах, которые мы посещали, но и о Грузии в целом, дал очень полезные рекомендации куда пойти, что посмотреть, что покушать! Время с ним пролетело незаметно! В целом, организация экскурсии была на высоте, машина подъехала вовремя, удобный автомобиль, аккуратный и быстрый водитель, очень вкусные хинкали, отличный гид, очень красивые места, все в спокойном ритме! Осталась очень довольна поездкой! Очень рекомендую! И еще раз огромное спасибо Ирине и ее коллегам за отличный день, потрясающие виды и море впечатлений!