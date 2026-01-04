5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся изучать древний город Мцхету, первую столицу Грузии. Именно здесь в IV веке христианство было названо государственной религией Грузии. Вы посетите монастырь Джвари, узнаете о его создании и услышите о святой Нино и царе Мириане. Удивительная природа, слияние рек Куры и Арагви, многовековая история и отреставрированные храмы докажут вам, что это место не зря находится в списке Всемирного наследия Юнеско.
Стены помнят
Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад. Я расскажу о его устройстве и покажу остатки архитектурных и культовых сооружений. Вы почувствуете себя настоящими археологами и путешественниками во времени, прикасаясь к стенам древнего города и изучая его пещеры.
Горы, реки, водопады и бассейны
Дорога в Боржоми будет сопровождаться душевными разговорами и яркими красками пышной зелени. В городе мы прогуляемся по парку и пройдем к беседке, где расположена скважина с природной водой Боржоми. А после отправимся на «второй уровень» заповедной зоны: пешком за 20 минут, на машине (всегда есть человек, предлагающий туристам подъем за 15 лари) или на канатной дороге, из кабинок которой открывается впечатляющий вид. На вершине вы увидите серные бассейны, вода которых богата полезными веществами и минералами — поэтому очень рекомендую окунуться!
Организационные детали
“ Экскурсия проходит на автомобиле Tesla или Ford Fusion
В стоимость экскурсии не входят: обед, билеты в Уплисцихе (15 лари) и Боржоми (15 лари — парк, 15 лари — бассейны), личные расходы
Рекомендую надеть удобную обувь, а также взять с собой пустые бутылки, чтобы набрать воду из скважины и купальные принадлежности
Я заберу вас в любом удобном месте в Тбилиси и привезу обратно (возвращение в Тбилиси — в 19:30-20:00)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Я заеду за Вами в место Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 677 туристов
Меня зовут Георгий и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Я видел много стран, но красоту родного края читать дальшеуменьшить
трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Экскурсия очень понравилась. Георгий - очень интересный гид, подстраивается под настроение компании, что очень ценно. Не смотря на коллапсы с пробками на обратном пути, все было замечательно!
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Д
Дмитрий
Отличная экскурсия - легкая и динамичная. Особенно рекомендую семьям с детьми. Ездили с женой и ребенком 11 лет. Обычно ребенок к середине дня начинает уже спрашивать "когда обратно", а тут читать дальшеуменьшить
полный восторг - достопримечательности посмотрел, по горам побегал, в пещеры залез, Боржоми из скважины попил, в горячем источнике искупался!!! Эрик рассказал как про историю Грузии, так и про современную ситуацию в стране - интересно и с чувством юмора - видно что человек очень любит свою страну. Экскурсия действительно индивидуальная - Эрик ни разу не говорил что пора ехать дальше и т. п., постоянно предлагал разные варианты маршрутов на наш выбор с возможностью заехать в интересующие нас места - в итоге экскурсия заняла не 9 а 12 часов без какой-либо доплаты + по дороге купил нам очень вкусного местного хлеба с корицей и изюмом - мы такого нигде не пробовали! Планируя экскурсию обязательно смотрите прогноз погоды - в пасмурную погоду часть восхитительных видов будет недоступна. Обязательно одевайте кроссовки! Возьмите купальные принадлежности - иначе будет обидно приехать к горячему источнику и не искупаться))) Дорога обратно занимает около 2х часов - если едете с ребенком подумайте чем его занять - взрослым, на мой взгляд, более чем достаточно прекрасных видов по дороге! В итоге: прекрасный день, море впечатлений, отличные фото и довольный ребенок! Спасибо!!!
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Е
Екатерина
Экскурсия очень понравилась. Исходя из погодных условий, Эрик посоветовал изменить маршрут, ехать не в Боржоми, где шел дождь, а в Кахетию, однако учел наши пожелания и заехал в те места, читать дальшеуменьшить
куда мы очень хотели попасть, хотя в экскурсию по Кахетии они не входили. Эрик очень приятный в общении молодой человек, прекрасно водит машину. Потрясающе вкусный обед с видом на Алазанскую долину в ресторанчике, куда привез нас Эрик, запомнится надолго. Позже мы воспользовались советами Эрика по ресторанам в Тбилиси и не разочаровались. Большое спасибо за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!
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А
Анна
Недавно у нас была индивидуальная экскурсия в Боржоми, и это был по-настоящему замечательный опыт! Живописная природа, целебные источники, уютные уголки города и великолепные виды — всё это произвело незабываемое впечатление. читать дальшеуменьшить
Особую благодарность хочется выразить Георгию — он не только отлично знает регион, но и умеет создавать комфортную, дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия прошла легко, интересно и насыщенно. Спасибо, Георгий, за профессионализм, внимание к деталям и теплое общение!
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Владимир
Ездили с Эриком экскурсией одного дня в Боржоми. Отдельно порадовало то, что когда я уточнил, что с нами будет маленький ребенок, Эрик мне позвонил, предупредил, что в пещерном городе будет читать дальшеуменьшить
сложно (с коляской) и предложил альтернативный вариант маршрута. Клиентоориентированность!:) Отдельное спасибо за то, что посидел с сыном, пока мы с женой летали на парапланах в Гудаури) Нам всё понравилось, будем в Тбилиси - съездим куда-нибудь ещё вместе!
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Михаил
Настоящий профессионал, который искренне любит свое дело. Что меня поразило больше всего, так это готовность подстраиваться под наши пожелания. Мы несколько раз просили изменить маршрут, добавить или убрать какие-то точки, всегда с готовностью шел навстречу, предлагая альтернативы и делая все возможное, чтобы наше путешествие было максимально комфортным и интересным. Это было невероятно ценно! Огромное спасибо, за прекрасный опыт!
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