5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — сочетание природных красот и исторических памятников. В монастыре Джвари вы узнаете о зарождении христианства в Грузии, в пещерах Уплисцихе услышите о традициях язычников. А в Боржоми полюбуетесь зелеными горами, искупаетесь в серных бассейнах и попробуете воды из знаменитых источников.

Описание экскурсии

Колыбель грузинского христианства

Мы отправимся изучать древний город Мцхету, первую столицу Грузии. Именно здесь в IV веке христианство было названо государственной религией Грузии. Вы посетите монастырь Джвари, узнаете о его создании и услышите о святой Нино и царе Мириане. Удивительная природа, слияние рек Куры и Арагви, многовековая история и отреставрированные храмы докажут вам, что это место не зря находится в списке Всемирного наследия Юнеско.

Стены помнят

Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад. Я расскажу о его устройстве и покажу остатки архитектурных и культовых сооружений. Вы почувствуете себя настоящими археологами и путешественниками во времени, прикасаясь к стенам древнего города и изучая его пещеры.

Горы, реки, водопады и бассейны

Дорога в Боржоми будет сопровождаться душевными разговорами и яркими красками пышной зелени. В городе мы прогуляемся по парку и пройдем к беседке, где расположена скважина с природной водой Боржоми. А после отправимся на «второй уровень» заповедной зоны: пешком за 20 минут, на машине (всегда есть человек, предлагающий туристам подъем за 15 лари) или на канатной дороге, из кабинок которой открывается впечатляющий вид. На вершине вы увидите серные бассейны, вода которых богата полезными веществами и минералами — поэтому очень рекомендую окунуться!

Организационные детали

“ Экскурсия проходит на автомобиле Tesla или Ford Fusion