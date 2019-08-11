5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе

Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом

Эрик
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Эрик – ваш гид
Эта экскурсия — сочетание природных красот и исторических памятников.

В монастыре Джвари вы узнаете о зарождении христианства в Грузии, в пещерах Уплисцихе услышите о традициях язычников.

А в Боржоми полюбуетесь зелеными горами, искупаетесь в серных бассейнах и попробуете воды из знаменитых источников.
153 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Я заеду за Вами в место Вашего проживания.
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе

Что вас ожидает

Колыбель грузинского христианства
Мы отправимся изучать древний город Мцхету, первую столицу Грузии. Именно здесь в IV веке христианство было названо государственной религией Грузии. Вы посетите монастырь Джвари, узнаете о его создании и услышите о святой Нино и царе Мириане. Удивительная природа, слияние рек Куры и Арагви, многовековая история и отреставрированные храмы докажут вам, что это место не зря находится в списке Всемирного наследия Юнеско.

Стены помнят
Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад. Я расскажу о его устройстве и покажу остатки архитектурных и культовых сооружений. Вы почувствуете себя настоящими археологами и путешественниками во времени, прикасаясь к стенам древнего города и изучая его пещеры.

Горы, реки, водопады и бассейны
Дорога в Боржоми будет сопровождаться душевными разговорами и яркими красками пышной зелени. В городе мы прогуляемся по парку и пройдем к беседке, где расположена скважина с природной водой Боржоми. А после отправимся на «второй уровень» заповедной зоны: пешком за 20 минут, на машине (всегда есть человек, предлагающий туристам подъем за 15 лари) или на канатной дороге, из кабинок которой открывается впечатляющий вид. На вершине вы увидите серные бассейны, вода которых богата полезными веществами и минералами — поэтому очень рекомендую окунуться!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят: обед, билеты в Уплисцихе (7 лари) и Боржоми (2 лари — парк, 5 лари — бассейны), личные расходы.
  • Рекомендую надеть удобную обувь, а также взять с собой пустые бутылки, чтобы набрать воду из скважины и купальные принадлежности.
  • Я заберу вас в любом удобном месте в Тбилиси и привезу обратно (возвращение в Тбилиси — в 19:30-20:00).
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Я заеду за Вами в место Вашего проживания..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эрик
Эрик
Меня зовут Эрик. Мне 26 лет, и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Хорошее настроение во время экскурсии — это очень важно. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Исходя из погодных условий, Эрик посоветовал изменить маршрут, ехать не в Боржоми, где шел дождь, а в Кахетию, однако учел наши пожелания и заехал в те места, куда мы очень хотели попасть, хотя в экскурсию по Кахетии они не входили. Эрик очень приятный в общении молодой человек, прекрасно водит машину. Потрясающе вкусный обед с видом на Алазанскую долину в ресторанчике, куда привез нас Эрик, запомнится надолго. Позже мы воспользовались советами Эрика по ресторанам в Тбилиси и не разочаровались. Большое спасибо за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!
Юлия
9 августа 2019
Это были действительно красоты! Чего у Грузии не отнять, так это ее живописных видов и великолепных исторических памятников! Погода нас не баловала, гид тоже. Это не экскурсия, а транспортное сопровождение с минимальным количеством информации по истории, культуре, географии страны. Правда, что касается современных реалий, Эрик темой владеет, в дороге разговоры по ситуации в стране (благо повод был в связи с митингами в Тбилиси). Не уверены, что бесконечные звонки и сообщения по личным вопросам добавляют гиду рейтинга. Чувствовали себя слегка лишними... Спасибо, Эрик, что заехали таки в Мцхету по нашей просьбе (по маршруту не Мцхета, а Джвари), что порекомендовали хороший ресторан в Боржоми. Всех благ и профессионального роста!
17 июня 2019
Спасибо большое Эрику за интересную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Грузией и наш гид провел его прекрасно! Длительная, индивидуальная поездка оказалась очень быстрой по времени: интересные рассказы и посещение древних мест сделали первое свидание с Грузией незабываемым!
17 июня 2019
Поездка очень понравилась! Благодарим нашего гида Эрика, который во время длительной поездки с неизменным вниманием относился ко всем нашим с подругой пожеланиям и учитывал наши физические возможности при осмотре достопримечательностей, для нас, людей старшего поколения, это очень важно. Благодаря его заботе мы получили интереснейшие впечатления и самые приятные воспоминания от экскурсии. Еще раз спасибо!!! Светлана и Елена.
10 мая 2019
Спасибо большое Эрику за познавательную экскурсию по красивейшим местам. Мы были с детьми и сначала немного переживали, что им будет не интересно, но Эрик смог заинтересовать всех. Смело рекомендую данную экскурсию для посещения.

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