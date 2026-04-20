111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день участники экскурсии посетят живописные места Грузии: Боржоми и Уплисцихе. В Боржоми можно попробовать знаменитую минеральную воду и насладиться видами с канатной дороги. Уплисцихе, древний пещерный город, познакомит с историей дохристианской Грузии. Путешествие включает транспортные расходы и подходит для семей с детьми. Это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Грузии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Боржоми и Уплисцихе. В это время года природа раскрывается во всей красе, и прогулки по зеленым окрестностям и пещерным городам доставляют особое удовольствие. Пейзажи поражают своей яркостью и насыщенностью, а теплый климат делает пребывание комфортным. Весной и осенью, в марте, апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в полной мере оценить атмосферу и историческую значимость мест.

Сейчас август — это идеальное время.