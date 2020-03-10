111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Целебная вода и дивные пейзажи Боржоми

Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми!

Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах

В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец II — начало I тысячелетия до н.э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.