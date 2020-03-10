111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город

Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии

Tripster в Тбилиси
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Tripster в Тбилиси – представитель гидов
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны.

Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге.

А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
€82
25 за человека
скидка70%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабар
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У этой экскурсии111 отзывов
4.65
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город

Что вас ожидает

Целебная вода и дивные пейзажи Боржоми
Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми!

Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах
В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец II — начало I тысячелетия до н.э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в парк Боржоми — 2 лари (0,7€), билеты на канатную дорогу — 5 лари (1,7€), билеты в музей Уплисхице — 15 лари (5€), обед
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
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111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Леван,спасибо! Замечательный был день ) погода была отличная-тепло,солнечно и это помогло прочувствовать все красоты!
Экскурсия насыщенная,интересна посещаемыми местами. Организация на высшем уровне!
28 февраля 2020
Экскурсию проводила Анна-веселая,зажигательная,положительная! Море рассказов,исторических фактов,веселых историй. Провели интересный,запоминающийся день с этим гидом. По маршруту экскурсия впечатляет-природа красивейшая!
24 февраля 2020
Была на экскурсии с гидом Леваном. Человек настолько влюблен и увлечен своим делом,что передает это участникам экскурсии. Замечательная экскурсия-очень красивые город Боржоми с шикарным парком и пещеры города Уплисцихе. А так же красивые пейзажи открываются по пути. Леван не лениттся часто останавливаться для красивых фото. Очень рекомендую съездить по этому маршруту
19 февраля 2020
Нашим гидом был Роман-очень образованный,интересный собеседник. Помимо этого внимательный,доброжелательный и открытый молодой человек. Экскурсия запомнилась благодаря гиду. Маршрут интересный,виды шикарные,природа Грузии конечно восхищает. Рекомендую экскурсию!
14 февраля 2020
Спасибо Левану за увлекательную поездку. Т.к. группа была небольшой и все участники были не против,мы перестроили немного маршрут по нашему пожеланию-получилось очень интересно и неутомительно. Посетили знаковые храмы,пещерный город город Гори. Леван отличный гид и очень внимательный и теплый человек,пытался всем уделить внимание, учесть желание каждого участника. Рекомендую!
Наталья
7 февраля 2020
Роман – замечательный экскурсовод. Много и интересно рассказывает не только по теме экскурсии, но о Грузии вообще – слушать его одно удовольствие.
Экскурсия организована очень хорошо, маршрут продуман, гид внимателен и предупредителен.
Хотите насладиться прекрасными видами и провести время с приятным собеседником – смело выбирайте эту экскурсию.
7 февраля 2020
Экскурсия просто пушка: гид внимательный, интересный, полон запоминающих фактов, что не хотелось заканчивать экскурсию...
Все было на высшем уровне. Рекомендую!
26 января 2020
Я очень довольна этой поездкой. В первую очередь очень повезло с погодой,нас собралась небольшая группа-4 человека и как-то моментально все сдружились-это конечно заслуга нашего гида ,замечательной Элль.
Элль спасибо Вам за позитив,любовь к своей стране и професси. Вы настоящий кладезь интересной информации.
Отличные места для посещения,богатые историей и красотой природы :) вернусь к вам обязательно
14 января 2020
Была на экскурсии, все понравилось, отличный экскурсовод и очень интересная экскурсия!
10 января 2020
Экскурсия фантастическая! Было очень познавательно и интересно. Гид Элль рассказала нам не только о истории основания Боржоми и Уплисцихе, но еще и о достопримечательностях Тбилиси, истории грузинского народа, его традициях, культуре, религии, ответила на все наши вопросы. Если бы все гиды с такой любовью и трепетом относились к своей родине, мы ходили бы на экскурсии намного чаще! Отдельно спасибо нашему водителю Левану за то, что согласился в рамках экскурсии отвезти нас в храм Святого Серафима Саровского и церковь Святого Георгия. С удовольствием объездили бы в такой чудесной компании всю Грузию!
Ещё 101 отзыв

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