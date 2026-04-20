111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город

Откройте для себя красоту Боржоми и историческое наследие Уплисцихе за один день. Погрузитесь в атмосферу древней Грузии и насладитесь природой
За один день участники экскурсии посетят живописные места Грузии: Боржоми и Уплисцихе. В Боржоми можно попробовать знаменитую минеральную воду и насладиться видами с канатной дороги. Уплисцихе, древний пещерный город, познакомит с историей дохристианской Грузии. Путешествие включает транспортные расходы и подходит для семей с детьми. Это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Грузии
4.9
232 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды Боржоми
  • 🏛 Исторический пещерный город
  • 🚶‍♂️ Удобный групповой формат
  • 💧 Дегустация минеральной воды
  • 🎭 Знакомство с культурой Грузии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Боржоми и Уплисцихе. В это время года природа раскрывается во всей красе, и прогулки по зеленым окрестностям и пещерным городам доставляют особое удовольствие. Пейзажи поражают своей яркостью и насыщенностью, а теплый климат делает пребывание комфортным. Весной и осенью, в марте, апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в полной мере оценить атмосферу и историческую значимость мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город

Что можно увидеть

  • Боржоми
  • Уплисцихе

Описание экскурсии

Целебная вода и дивные пейзажи Боржоми

Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми!

Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах

В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец II — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в парк Боржоми — 5 лари, билеты на канатную дорогу — 20 лари по желанию (без сопровождения гида), билеты в музей Уплисхице — 15 лари, обед

во вторник, четверг и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€50
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Авлабар
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии по Грузии
Экскурсии по Грузии — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 8755 туристов
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 232 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
192
4
25
3
11
2
2
1
2
А
Посетили очень красивые места, в целом вся поездка понравилась, за один день много проехали, машина хорошая и комфортабельная.
Гид в Уплесцихе - отличный, было очень интересно.
Наш водитель и гид - Леван,
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очень четко все организовал, без задержек, давал свободное время на прогулку и фотографии, в конце высадил в удобном для нас месте. К сожалению, сильно экскурсией не заинтересовал, было видно, что информацией владеет, но рассказывал ее фрагментарно и немного хаотично. Иногда отпускал странные комментарии, но мы старались переводить в шутку.
Из организационного: было бы здорово больше погулять по Боржоми и остаться там на обед, обед в Уплесцихе был дорогой и очень посредственный.

Посетили очень красивые места, в целом вся поездка понравилась, за один день много проехали, машина хорошая и комфортабельная.
Посетили очень красивые места, в целом вся поездка понравилась, за один день много проехали, машина хорошая и комфортабельная.
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В
в целом все нормально прошло, но ехать конечно очень долго, но это вопрос не к ораганизаторам. Из странного и неприятного это место обеда якобы в семье которая у себя принимает, супер туристическое место сделанное 2 года назад под страрину, где шашлык жарили во фритюре как и все блюда, абсолютно сухо и не вкусно. сами места конечно очень красивые
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Ирина
Tipster всегда на Высоте!
Экскурсовод, он же водитель, он же классный собеседник, Лери, Спасибо!!!
Ещё с погодой повезло! Боржоми с водичкой и,,канаткой,, был провинциален и мил, Храм Серафима Саровского благостный в лесной тиши, Уплисцихе удивителен и волшебен (прекрасно провел экскурсию Николай), обратная дорога под грузинскую эстраду (обожаю!) и,,грузинские байки,, Лери!
Спасибо!!!! Все Сюда!!!
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Мария
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше. Увидели снежный Боржоми, просыпающийся после зимы. Обязательно прокатитесь по канатной дороге! Это доп функция
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по желанию, но самые красивые виды ждут именно с канатки. Долго в Боржоми наверно делать нечего, но одним днём точно стоит съездить. Нас больше впечатлил пещерный город Уплисцихе, даже не смотря на сильный ветер) будьте готовы, тут всегда ветер. Подниматься совсем невысоко, много пещерок, местный гид рассказывает очень интересно, знает всё. Очень понравился тоннель.

На экскурсии была только наша компания, других пару человек не смогли поехать, поэтому получилась индивидуальная экскурсия) комфортабельный транспорт, хороший водитель и знающий наверно всё гид-сопровождающий. Денис всю дорогу рассказывал нам интересные истории, факты, легенды. Время пролетело незаметно. Также нам организовали обед в кафе, куда мы заранее заехали и сделали заказ. После Уплисцихе ничего ждать не пришлось, сразу поели, очень удобно.

Рекомендую экскурсию и организатора. И одевайтесь теплее)

Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.+2
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
Мы поехали в Боржоми не в самое тёплое и зелёное время, но может тем и лучше.
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В
Замечательная поездка в Боржоми и Уплисцихе, дорога прошла легко и комфортно. Гид Лери по пути рассказывал интересные истории и факты о местах, которые мы проезжали. Очень дружелюбный и профессиональный, создавал приятную атмосферу и всегда был готов ответить на вопросы. Поездка оставила только положительные впечатления, однозначно рекомендуем!
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Анна
Замечательная экскурсия. Помимо заявленного, гид Леван завёз нас ещё в два места, которых не было в описании, за что ему отдельная благодарность. Шикарные виды с горы над Боржоми, знакомство, хоть
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и краешком, с местом рождения вождя всех народов, пещерный город и секретный туннель очень вречатлили! Отдельное огромное спасибо гиду, который провёл нам экскурсию в Уплисцихе👍Однозначно рекомендуем!
P.S. К сожалению, в группе практически всегда, находится 1-2 человека, на которых гиду приходится постоянно отвлекаться… то они не расслышали, что было сказано, из-за того что общались друг с другом, то убегали в неизвестном направлении и всей группе приходилось их ждать. Таким людям советую заказывать индивидуальные туры! В данном случае-это ни в коем случае не вина организаторов! Лика, у вас прекрасная профессиональная команда гидов! Мы были на 3х экскурсиях от вашей фирмы и нам все очень понравились! Спасибо👍

Замечательная экскурсия. Помимо заявленного, гид Леван завёз нас ещё в два места, которых не было в
Замечательная экскурсия. Помимо заявленного, гид Леван завёз нас ещё в два места, которых не было в
Замечательная экскурсия. Помимо заявленного, гид Леван завёз нас ещё в два места, которых не было в
Замечательная экскурсия. Помимо заявленного, гид Леван завёз нас ещё в два места, которых не было в
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