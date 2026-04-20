111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды Боржоми
- 🏛 Исторический пещерный город
- 🚶♂️ Удобный групповой формат
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 🎭 Знакомство с культурой Грузии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Боржоми
- Уплисцихе
Описание экскурсии
Целебная вода и дивные пейзажи Боржоми
Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми!
Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах
В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец II — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Дополнительные расходы: вход в парк Боржоми — 5 лари, билеты на канатную дорогу — 20 лари по желанию (без сопровождения гида), билеты в музей Уплисхице — 15 лари, обед
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид в Уплесцихе - отличный, было очень интересно.
Наш водитель и гид - Леван,
Экскурсовод, он же водитель, он же классный собеседник, Лери, Спасибо!!!
Ещё с погодой повезло! Боржоми с водичкой и,,канаткой,, был провинциален и мил, Храм Серафима Саровского благостный в лесной тиши, Уплисцихе удивителен и волшебен (прекрасно провел экскурсию Николай), обратная дорога под грузинскую эстраду (обожаю!) и,,грузинские байки,, Лери!
Спасибо!!!! Все Сюда!!!