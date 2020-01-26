41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию

Леван
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Леван – ваш гид
Эта поездка за 10 часов подарит вам и новые знания, и приключения.

В древней столице, душе и «алтаре» Грузии — Мцхете — вы проследите христианский путь страны и полюбуетесь панорамами с открыток.

После отправитесь в ещё более далёкое прошлое в пещерах языческого города Уплисцихе.

И наконец, познакомитесь с Боржоми — городом, где отдыхали Романовы, и известной водой, которая стояла на всех заседаниях СССР.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Место вашего проживания
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У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми

Что вас ожидает

Мцхета: христианизация Грузии и лермонтовские места
В древнем и уютном городе, расположенном «там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», вы узнаете об истории становления христианства в Грузии и о значении веры в жизни и культуре нашего народа. В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св. Нино воздвигла первый крест на Иверской земле. Здесь вам откроется одна из самых узнаваемых панорам страны — та, что увековечена в поэме «Мцыри».

Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах
Мы проедем вперёд на запад, а в истории перенесёмся назад — во времена языческой Грузии. В древнем пещерном городе Уплисцихе, который столетиями высекался в скале, невольно поражаешься титаническому труду создателей. Гуляя по Уплисцихе, вы узнаете о времени расцвета этого места и увидите храм поклонения солнцу, ямы для жертвоприношений, многочисленные тоннели, аптеку и эллинистический театр, в котором уже более полутора тысяч лет не давали представлений.

Боржоми: зелёный город и минеральная вода
После погружения в историю и приключения в пещерах вы отдохнёте в Боржомском городском парке. Я расскажу об открытии минеральных источников, о секретах целебной воды, о развитии курорта и об императорской резиденции. И конечно, вы попробуете знаменитый «Боржоми», бьющий из недр земли.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и парк Боржоми (2,5 лари).
  • Предусмотрено время для обеда в Гори или Боржоми.
  • В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду, а также возьмите удобную обувь с нескользящей подошвой и головной убор (в Уплисцихе яркое солнце).
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 января 2020
Очень рекомендую. Все отлично. Вежливо, безопасно и комфортно.
18 ноября 2019
Экскурсия очень насыщенная, но при этом совсем не утомительна!
И всё благодаря Левану, который не только прекрасный гид на комфортной машине, но ещё приятный собеседник и хороший человек!
За 1 день мы столько всего увидели, просто словами не передать всего восторга!
История, архитектура, минералочка ))
Очень вкусный ресторанчик в обед и совсем недорого!
Спасибо большое, Леван!
6 октября 2019
Это было потрясающе: целый день сменяющиеся пейзажи, города, времена и эпохи, переезды на классном и удобном минивэне, прогулки пешком и рассказы, рассказы нашего гида Левана, четко, без какого либо акцента, размеренно ровным, спокойным голосом, захватили наше внимание сразу же после начала экскурсии и не отпускали его уже до самого конца, до позднего вечера. Невозможно описать все, что мы увидели и услышали в этом путешествии: нужно просто взять этот тур. Я очень рекомендую. И если будет возможность, то с Леваном. Уверен, не пожалеете!
29 сентября 2019
То, что экскурсия очень понравилась - это ничего не сказать!!! Наша семья ( 6 взрослых и 1 ребёнок) была просто в восторге! Леван - именно тот экскурсовод, который заинтересует своими рассказами любого. Эрудированный, вежливый, внимательный... Экскурсия прошла как один миг. Отдельное спасибо хочется сказать за вкусный обед в кафе, которое порекомендовал гид. Леван - Вы супер! Эта экскурсия была лучшей из тех, что наша семья посетила в Грузии.
26 сентября 2019
Экскурсия прошла великолепно! Левон отличный гид и приятный человек. Отлично владеет историческим материалом . Спасибо Левону за доставленное удовольствие
13 августа 2019
Хотим выразить огромную благодарность Левану за проведённую экскурсию! Было очень интересно и познавательно, время пролетело совсем незаметно. А какой вкусный был обед!... Еще раз огромное спасибо!
7 августа 2019
Давно не было такого, что после экскурсии, я осталась полностью довольна абсолютно всем. Ездили с молодым человеком, замечательный гид, удобная машина, хороший маршрут. Во время экскурсии распрашивали Левана о жизни Грузии и получили ответы на все наши вопросы.
Много узнали о достопримечательностях. Экскурсия прошла легко, мы даже не устали, а ноги не гудели от усталости.
Всем советую эту экскурсию!
10 июля 2019
Спасибо Левану за интересную и познавательную экскурсию. Леван -очень эрудированный и тактичный человек, замечательный рассказчик. Благодаря таким людям как Леван, хочется снова приехать и путешествовать по Грузии.
Алена
6 июля 2019
У нас был чудесный день. Гид тактичен, внимателен и эрудирован.
Юлия
23 июня 2019
Большое спасибо Левану за замечательную экскурсию! Все места действительно стоят, чтобы их посетить. Каждое было по-своему красиво и везде были замечательные виды! Леван интересно рассказывал про каждое место и всегда с готовностью отвечал на наши вопросы. Манера вождения заслуживает отдельного упоминания. Машина едет так мягко, что даже немножко убаюкивает. Очень понравилась грузинская музыка, которую мы слушали на обратной дороге.
Ещё 31 отзыв

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