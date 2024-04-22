Ахалцихская крепость – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Ахалцихская крепость» в Тбилиси, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Индивидуальная
15 часов
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от $225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марианна
    22 апреля 2024
    Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
    Очень понравилось путешествие. Прекрасный водитель Карен, отличный маршрут и замечательные локации и воспоминания. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    24 сентября 2023
    Чудеса Грузии и легендарные места - Боржоми, Рабат, Вардзия
    Все очень понравилось. Экскурсия стоящая. Гид Георгий супер.
  • А
    Алексей
    22 сентября 2023
    Чудеса Грузии и легендарные места - Боржоми, Рабат, Вардзия
    было круто, классный харизматичный гид Георгий))
  • А
    Анна
    16 января 2023
    В крепость Рабат - пещерный город Вардзия и Боржоми парк
    Были на экскурсии, очень довольны. Прекрасный гид, невероятные места, организация супер!
  • К
    Ковалев
    31 октября 2022
    Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
    Всё было прекрасно! Гид Бачо рассказывал интересно, много, местами весело. Слушать было одно удовольствие! Места великолепные. Осенний Боржоми выглядит очень уютно! За день масса впечатлений и куча информации. Огромное спасибо!
  • M
    Moaliner
    31 июля 2018
    Экскурсия в Рабат и Вардзиа
    Очень интересная экскурсия, самая интересная, на мой взгляд. Хотя бы Вардзию нужно видеть обязательно всем, кто был в Грузии и
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    у кого мало времени на остальные поездки. Лазанье по тоннелям пещерного города-это что-то! Нас было 7 человек, поэтому сложно было найти именно эту экскурсию на такую группу. Как правило,все предложения на легковую машину не более 4 человек. Все было на уровне, начиная от микроавтобуса с кондиционером (очень важно в +32) и заканчивая личным отношением гида. И профессиональным, и чисто личным. Спасибо за это Эдику. Также он завез нас по нашей просьбе в Боржоми, потому что нам захотелось искупаться в серных источниках. При этом ни копейки сверх ранее оговоренного не запросил, хотя крюк сделали приличный. Хочу дать совет- не совмещайте Боржоми с этой экскурсией, если едете на день. К источникам идти далеко. Суммарно мы прошли около 3 км по жаре. И, честно говоря, они этого не стоили, а силы и время потратили столько, что в Рабат приехали уже затемно. Поэтому толком ничего не посмотрели и не сфотографировали. А там есть на что посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ахалцихская крепость»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Рабат и Вардзиа
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  3. Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Ахалцихская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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