1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
15 часов
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от $225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна22 апреля 2024Очень понравилось путешествие. Прекрасный водитель Карен, отличный маршрут и замечательные локации и воспоминания. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина24 сентября 2023Чудеса Грузии и легендарные места - Боржоми, Рабат, ВардзияВсе очень понравилось. Экскурсия стоящая. Гид Георгий супер.
- ААлексей22 сентября 2023Чудеса Грузии и легендарные места - Боржоми, Рабат, Вардзиябыло круто, классный харизматичный гид Георгий))
- ААнна16 января 2023В крепость Рабат - пещерный город Вардзия и Боржоми паркБыли на экскурсии, очень довольны. Прекрасный гид, невероятные места, организация супер!
- ККовалев31 октября 2022Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, ВардзияВсё было прекрасно! Гид Бачо рассказывал интересно, много, местами весело. Слушать было одно удовольствие! Места великолепные. Осенний Боржоми выглядит очень уютно! За день масса впечатлений и куча информации. Огромное спасибо!
- MMoaliner31 июля 2018Очень интересная экскурсия, самая интересная, на мой взгляд. Хотя бы Вардзию нужно видеть обязательно всем, кто был в Грузии и
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ахалцихская крепость»
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