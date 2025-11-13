Приглашаем вас в незабываемое путешествие по историческим и культурным сокровищам Грузии. Погрузитесь в богатое наследие Мцхеты и Уплисцихе.
Вы увидите исторический памятник — монастырь Джвари, величественный храм Светицховели, один из старейших городов Грузии — Мцхету, а также скальный город-крепость — Уплисцихе.
Описание экскурсииМаршрут нашего путешествия по сокровищам Грузии • Монастырь Джвари. Этот монастырь, расположенный на холме, — один из самых известных исторических памятников Грузии. Он был построен в VI веке и воспет М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». С его территории открываются захватывающие виды на слияние рек Арагвы и Куры, а также на храм Светицховели. Путешественники смогут насладиться не только красотой природы, но и узнать о значении этого места как символа христианства в Грузии.
- Храм Светицховели. Этот величественный храм — религиозный центр Мцхеты. Он хранит одну из величайших святынь христианского мира — Хитон Господень. Построенный в XI веке, храм впечатляет своей архитектурой и внутренним убранством. Путешественники смогут узнать о его истории, архитектурных особенностях и значении для грузинской православной церкви.
- Город Мцхета. Один из старейших городов Грузии и бывшая столица страны. Здесь путешественники смогут прогуляться по улочкам с исторической архитектурой, посетить местные рынки и попробовать традиционные грузинские блюда. Мцхета помогает почувствовать атмосферу древности и духовности.
- Уплисцихе. Древний город-крепость, высеченный в скале, находится всего в 10 км. от Гори на берегу реки Куры. Уплисцихе был культовым храмовым городом и крупным языческим центром до принятия христианства в IV веке. Здесь проводились языческие ритуалы и жертвоприношения, а позже были построены христианские церкви. Путешественники смогут исследовать раскопанные участки города площадью 5 гектаров, увидеть уникальные архитектурные формы и узнать об истории этого редчайшего памятника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Джвари
- Храм Светицховели
- Город Мцхета
- Уплисцихе
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от отеля
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
