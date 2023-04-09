5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ожидает погружение в историю древней цивилизации, осмотр уникальных памятников и знакомство с природными красотами.
В Уплисцихе вы пройдете по
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Возможность получить профессиональные фотографии
- 🏞 Посещение уникального пещерного города
- 💧 Дегустация целебной воды «Боржоми»
- 🚗 Комфортабельное путешествие на авто
- 🍽 Обед в ресторане у серных источников
- 🛁 Возможность расслабиться в купальнях
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Уплисцихе
- Музей Сталина
- Боржомский парк
- Народные купальни
Описание экскурсии
Древний языческий город Уплисцихе
Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить. После этого вы отправитесь в древний пещерный город, один из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., в его историческом пути были времена подъемов и спадов, а в 19 веке он был окончательно покинут. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.
Боржомское ущелье и город Боржоми
Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами. Углубившись в лес, в который переходит парк Боржоми, вы дойдете до так называемых «народных купален», известных еще в начале 20 века, где принимали ванны видные представители российской аристократии. Сейчас источники полностью реконструированы отельной сетью Crown Plaza.
На обратном пути, в курортном поселке Ахалдаба, вы сможете пообедать в прекрасном ресторанчике, расположенном у источников с серной водой. А при желании, можно будет арендовать индивидуальный номер и расслабиться в прекрасно оборудованных купальнях!
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам старше 12 лет. Важный момент: город Уплисцихе расположен на скале над рекой Кура, маршрут к нему предполагает резкие подъемы и спуски — посещение города будет затруднительно для пожилых людей и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Организационные детали
- Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время экскурсии.
- Общее расстояние около 300 км.
- Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях «Land Rover Discovery II» и «Mercedes A160». Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Интересно, комфортно, весело проводит экскурсию. Старается вместе с группой решить, где провести больше времени, куда ещё заглянуть, предлагает посетить места, которые даже не заявлены в
P.S. Зураб-человек, похожий своей улыбкой и внешностью на Ричарда Гира, располагает к себе!