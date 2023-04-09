5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также для купания в источниках Боржоми. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но возможны дожди, что может повлиять на удобство передвижения по маршруту. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать более холодные температуры и возможные снегопады, которые могут усложнить доступ к некоторым объектам.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум жемчужинам Грузии: Уплисцихе и Боржоми.Вас ожидает погружение в историю древней цивилизации, осмотр уникальных памятников и знакомство с природными красотами.В Уплисцихе вы пройдете по

следам древних жителей, увидите, как они жили, и ощутите дух времен до нашей эры. В Боржоми вас ждет не только прогулка по знаменитому парку, но и возможность искупаться в лечебных термальных источниках, которые снимут усталость и наполнят энергией. Эта экскурсия - идеальное сочетание культурного обогащения и физического релакса. Забронируйте свое незабываемое приключение уже сегодня и окунитесь в мир грузинской истории и природы

Описание экскурсии

Древний языческий город Уплисцихе

Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить. После этого вы отправитесь в древний пещерный город, один из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., в его историческом пути были времена подъемов и спадов, а в 19 веке он был окончательно покинут. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.

Боржомское ущелье и город Боржоми

Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами. Углубившись в лес, в который переходит парк Боржоми, вы дойдете до так называемых «народных купален», известных еще в начале 20 века, где принимали ванны видные представители российской аристократии. Сейчас источники полностью реконструированы отельной сетью Crown Plaza.

На обратном пути, в курортном поселке Ахалдаба, вы сможете пообедать в прекрасном ресторанчике, расположенном у источников с серной водой. А при желании, можно будет арендовать индивидуальный номер и расслабиться в прекрасно оборудованных купальнях!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 12 лет. Важный момент: город Уплисцихе расположен на скале над рекой Кура, маршрут к нему предполагает резкие подъемы и спуски — посещение города будет затруднительно для пожилых людей и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Организационные детали