5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в древнем скальном городе и прогуляться по знаменитому курорту

Zurab
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Zurab – ваш гид
Эта автомобильная экскурсия построена на контрастах: вас ждет погружение в разные исторические эпохи и наблюдение за сменяющими друг друга природными зонами.

Вы побываете в скальном городе Уплисцихе, одном из древнейших городов дохристианской Грузии, основанном в 11 веке до н.э..

Проедете по Боржомскому ущелью, увидите красивые природные пейзажи и прогуляетесь по Боржоми, где сможете окунуться в источники с термальной водой.
€140
126 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
5
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми

Что вас ожидает

Древний языческий город Уплисцихе
Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить. После этого вы отправитесь в древний пещерный город, один из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., в его историческом пути были времена подъемов и спадов, а в 19 веке он был окончательно покинут. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.

Боржомское ущелье и город Боржоми
Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами. Углубившись в лес, в который переходит парк Боржоми, вы дойдете до так называемых «народных купален», известных еще в начале 20 века, где принимали ванны видные представители российской аристократии. Сейчас источники полностью реконструированы отельной сетью Crown Plaza.

На обратном пути, в курортном поселке Ахалдаба, вы сможете пообедать в прекрасном ресторанчике, расположенном у источников с серной водой. А при желании, можно будет арендовать индивидуальный номер и расслабиться в прекрасно оборудованных купальнях!

Организационные детали

  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время экскурсии.
  • Общее расстояние около 300 км.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях «Land Rover Discovery II» и «Mercedes A160». Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе.
  • Экскурсия рекомендована для детей от 10-ти лет и старше.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Очень насыщенная экскурсия, незабываемые впечатления.Понравился рассказ Зураба об Уплисцихе. Чудо, что это сооружение до сих пор сохранилось.Находясь там и слушая рассказ Зураба, ощущаешь связь времен. Историческая информация синхронизирована и понятна.По нашей просьбе Зураб отвез нас в Гори, хотя поездка туда не запланирована в этой экскурсии.Приехав в Боржоми, Зураб провел нас по парку, попили минеральной воды из теплого и холодного источников. И, пройдя по лесной тропе, искупались в лесном бассейне с теплой минеральной водой (там три бассейна). Выбирайте вашим гидом в Грузии профессионала с огромным опытом Зураба - будет интересно, не скучно и безопасно.
8 июля 2019
Очень всем рекомендую этого гида. Мы очень пожалели, что взяли до приезда экскурсии у разных гидов, надо было все экскурсии брать только у Зураба. Теперь, когда мы знакомы еще с четырьмя гидами, есть с чем сравнивать. Зураб-настоящий профессионал и очень любит свое дело, увлечен своей профессией абсолютно. Если вы хотите получить максимум удовольствия от поездки, то только к нему. Очень грамотный гид, интеллигентный и тактичный человек . Мы очень-очень довольны. Спасибо вам, Зураб!
30 мая 2019
Экскурсия-полный восторг!!! Выбрали вариант с прогулкой до купален по красивому хвойному лесу. В компании с таким компетентным гидом, отличным фотографом, разносторонним человеком, способным поддержать разговор на любую тему, как Зураб, время пролетает незаметно. С каким интересом, живостью, последовательностью звучит рассказ гида о древнем городе Уплисцихе, об истории Боржоми, что создаётся впечатление, что он сам был очевидцем всех происходящих там событий. О-оо.., а какие мудрые тосты произносит Зураб за столом! Зураб-вы лучший!
Алмна
12 ноября 2018
Восхитительная экскурсия! Зураб настоящий профессионал своего дела, сколько же он всего знает! На этой экскурсии полностью окунулась в историю древнего городища! Столько всего нового и интересного узнала от него. Про виды я вообще молчу, об этом не надо говорить, это надо видеть! Боржоми покорил своей природой! Просто обязательный пункт в путешествие в Грузии! Спасибо Вам, Зураб, за это чудесно проведённое время! И да, ко всему прочему ящура отличный фотограф. Рекомендую ❤️️
20 мая 2018
Очень понравилась экскурсия. Зураб прекрасный рассказчик, было много истории и много природы, все, как мы любим, день закончился прекрасным обедом. Буду рекомендовать Зураба друзьям.

Zurab проводит ещё 6 экскурсий

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