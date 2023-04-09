5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми

Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум жемчужинам Грузии: Уплисцихе и Боржоми.

Вас ожидает погружение в историю древней цивилизации, осмотр уникальных памятников и знакомство с природными красотами.

В Уплисцихе вы пройдете по
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следам древних жителей, увидите, как они жили, и ощутите дух времен до нашей эры.

В Боржоми вас ждет не только прогулка по знаменитому парку, но и возможность искупаться в лечебных термальных источниках, которые снимут усталость и наполнят энергией. Эта экскурсия - идеальное сочетание культурного обогащения и физического релакса.

Забронируйте свое незабываемое приключение уже сегодня и окунитесь в мир грузинской истории и природы

5
25 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Возможность получить профессиональные фотографии
  • 🏞 Посещение уникального пещерного города
  • 💧 Дегустация целебной воды «Боржоми»
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на авто
  • 🍽 Обед в ресторане у серных источников
  • 🛁 Возможность расслабиться в купальнях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также для купания в источниках Боржоми. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но возможны дожди, что может повлиять на удобство передвижения по маршруту. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать более холодные температуры и возможные снегопады, которые могут усложнить доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми

Что можно увидеть

  • Уплисцихе
  • Музей Сталина
  • Боржомский парк
  • Народные купальни

Описание экскурсии

Древний языческий город Уплисцихе

Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить. После этого вы отправитесь в древний пещерный город, один из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., в его историческом пути были времена подъемов и спадов, а в 19 веке он был окончательно покинут. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.

Боржомское ущелье и город Боржоми

Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами. Углубившись в лес, в который переходит парк Боржоми, вы дойдете до так называемых «народных купален», известных еще в начале 20 века, где принимали ванны видные представители российской аристократии. Сейчас источники полностью реконструированы отельной сетью Crown Plaza.

На обратном пути, в курортном поселке Ахалдаба, вы сможете пообедать в прекрасном ресторанчике, расположенном у источников с серной водой. А при желании, можно будет арендовать индивидуальный номер и расслабиться в прекрасно оборудованных купальнях!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 12 лет. Важный момент: город Уплисцихе расположен на скале над рекой Кура, маршрут к нему предполагает резкие подъемы и спуски — посещение города будет затруднительно для пожилых людей и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Организационные детали

  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время экскурсии.
  • Общее расстояние около 300 км.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях «Land Rover Discovery II» и «Mercedes A160». Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5150 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также
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всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию. Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше. Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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Спасибо гиду. Лучше него сложно найти!
Интересно, комфортно, весело проводит экскурсию. Старается вместе с группой решить, где провести больше времени, куда ещё заглянуть, предлагает посетить места, которые даже не заявлены в
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программе. Рассказывает всю дорогу так, что даже те, кто не любит экскурсии, слушают открыв рот.
Нам не повезло с погодой: проливной дождь, ветер, холод. Зураб предложил поменять день, если мы боимся, но в другой день мы уже не могли поехать. Тогда он помог с поиском плащей и зонтов, помогал на всех мокрых участках, выбирал комфортные места, чтобы стоять и не мерзнуть. Кстати, если боитесь ехать в Уплисцихе во время дождя - опасаться не стоит, камни совершенно не скользкие. Опасность представляют только ямы, заполненные водой (не всегда понятна их глубина), но Зураб следил за каждым из нас, чтобы мы не наступили туда случайно.
Мы взяли немного еды с собой, это очень пригодилось - было приятно перекусить в разных красивых местах, а потом уже по плану экскурсии поехали в ресторан на ужин, где Зураб произносил прекрасные тосты, которые нас тронули в самое сердце.
Огромная благодарность за поездку, обязательно вернемся к вам на другие экскурсии!

Спасибо гиду. Лучше него сложно найти!
Спасибо гиду. Лучше него сложно найти!
Спасибо гиду. Лучше него сложно найти!
Спасибо гиду. Лучше него сложно найти!
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Екатерина
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас вопросы ответил. В самой поездке учёл наши пожелания. Порекомендовал места для посещения в самом Тбилиси. Машина комфортная, удобная. Индивидуальный подход.
P.S. Зураб-человек, похожий своей улыбкой и внешностью на Ричарда Гира, располагает к себе!
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас
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Е
Если вы ищете лучшие экскурсии в Грузии - вам к Зурабу. Зураб - очень интеллигентный, образованный, эрудированный, а главное обожающий свою работу человек. Если вам интересна история Грузии, ее культурный код и культурное наследие, Зураб станет лучшим проводником в этом деле. Нам не совсем повезло с погодой, но даже с учетом этого, экскурсия была потрясающей.
Если вы ищете лучшие экскурсии в Грузии - вам к Зурабу. Зураб - очень интеллигентный, образованный,
Если вы ищете лучшие экскурсии в Грузии - вам к Зурабу. Зураб - очень интеллигентный, образованный,
Если вы ищете лучшие экскурсии в Грузии - вам к Зурабу. Зураб - очень интеллигентный, образованный,
Если вы ищете лучшие экскурсии в Грузии - вам к Зурабу. Зураб - очень интеллигентный, образованный,
Если вы ищете лучшие экскурсии в Грузии - вам к Зурабу. Зураб - очень интеллигентный, образованный,
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Артамонова
Я бы хотела поставить 100, но звезд только пять. Зураб - бог экскурсий. Он рассказывает так, что ты переносишься во времени и пространстве в другое измерение, видишь и слышишь то,
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что было много тысячелетий назад. В его исполнении пища духовная прекрасно дополняется пищей физической - и как же это вкусно! Всё легко, ненавязчиво и интересно. Я завидую всем, кто заказывает экскурсии после нас. Вас ждет день, полный удивительных историй и незабываемых впечатлений.

Я бы хотела поставить 100, но звезд только пять. Зураб - бог экскурсий. Он рассказывает так,
Я бы хотела поставить 100, но звезд только пять. Зураб - бог экскурсий. Он рассказывает так,
Я бы хотела поставить 100, но звезд только пять. Зураб - бог экскурсий. Он рассказывает так,
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Ю
Отлично организованный, захватывающий экскурсионный тур! Спасибо за прекрасный день и знакомство с новыми местами прекрасной Грузии!
Отлично организованный, захватывающий экскурсионный тур! Спасибо за прекрасный день и знакомство с новыми местами прекрасной Грузии!
Отлично организованный, захватывающий экскурсионный тур! Спасибо за прекрасный день и знакомство с новыми местами прекрасной Грузии!
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Яна
В Грузии нужно побывать уже затем, чтобы узнать таких людей как Зураб! Интеллигентный и очень комфортный в общении человек. Сразу стало казаться, что мы знакомы уже много лет. С одной
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стороны, Зураб энциклопедически образован, с другой – интересный и остроумный рассказчик. Глубокое знание истории и современности, а главное – искренняя любовь к Грузии, сделали экскурсию неповторимой. Мы узнали массу нового, интересного, необычного не только про Уплисцихе и Боржоми, но и про Грузию и Закавказье. Наша небольшая компания получила море позитива и огромное желание вернуться и продолжить знакомство с Грузией и обязательно с Зурабом.
Узнавайте Грузию с Зурабом, не пожалеете ни на секунду и шикарно проведете время)

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