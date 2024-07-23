Тбилиси и вино

Прогуляться по Старому городу и посетить винную дегустацию в здании 17 века
В 5–4 тысячелетиях до н. э. в Грузии уже существовало высокоразвитое виноделие. Оно стало одним из столпов нашей культуры и неотъемлемой частью грузинского гостеприимства.

С винными традициями вы познакомитесь в историческом помещении, где ведущий сомелье Сакартвело проведёт для вас дегустацию. А перед этим пройдёмся по древним кварталам и осмотрим тифлисские памятники.
Тбилиси и вино
Тбилиси и вино
Тбилиси и вино
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Лёгкая прогулка

  • Вы увидите главные въездные ворота Старого Тбилиси в центре города, обнаруженное в результате археологических раскопок древнее поселение 8 века, а также памятники Фонарщику, Берикаоба и Дворнику
  • Я расскажу о нашем знаменитом художнике Нико Пиросмани и истории его любви с Маргаритой де Севр — вспомним те самые «миллион алых роз»
  • Посетим храм Анчисхати 6 века — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси
  • Также я покажу дворец королевской семьи, где сегодня находится гостиница, и театр марионеток Габриадзе — одно из старейших культурных учреждений Грузии
  • Мы поговорим о Тамаде, и я покажу копию статуи, посвящённой ему — сам оригинал 7 века обнаружили археологи

Винная дегустация — с ведущим сомелье Грузии

Саперави, Киндзмараули, Хванчкара, Киси, Твиши — что ни название, то легенда! Вы прикоснётесь к винодельческой истории Грузии. Представите весь путь грузинского вина — от виноградной косточки до бокала. Продегустируете четыре вида вина и чачу под аккомпанемент грузинских сыров и сухофруктов. И всё это в здании 17 века — думаю, вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что это за место.

Организационные детали

Дегустация включена в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

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