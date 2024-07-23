Анна — ваш гид в Тбилиси

читать дальше необычных мест! Я всегда могла подсказать гостю, где хорошо провести время в Тбилиси — и это было для меня удовольствием. Так я решила стать гидом. И, конечно, на своих экскурсиях я не могу не рассказывать о потрясающей грузинской кухне.

Я Анна, по профессии повар, 14 лет в туристической сфере, работала в гостиницах. Очень хорошо знаю Тбилиси — живу здесь с 9 лет. В нашем городе столько интересных, красивых и