Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе

Посетить старинный курорт, высеченный в скале город и величественную крепость за 1 день

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Приглашаем в путешествие по древнему и прекрасному региону Месхетия, известному с византийских времен. Вы отправитесь в него на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек. Погуляете по уютному курорту Боржоми и по пещерному городу Вардзия со старинными фресками. А также осмотрите отреставрированную средневековую цитадель Рабат.
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Боржоми. Вы увидите старинные курортные дома в центре, погуляете по национальному парку и продегустируете легендарную минеральную воду из природного источника.
Цитадель Рабат. Расположенная в небольшом городке Ахалцихе, она привлекает путешественников эклектичной архитектурой, сочетающей европейский и азиатский колорит. Вы узнаете, какие события происходили в крепости и как проходила её реставрация.
Пещерный город Вардзия. Мы посетим высеченный в скале древний город. Его масштабы грандиозны: он насчитывает 12 этажей и более 600 пещер. Мы пройдём по оборудованным безопасным дорожкам, заглядывая в самые интересные места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес, в группе до 15 человек.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.
  • Дополнительные расходы: парк в Боржоми — 5 лари, Вардзия — 15 лари, Рабат −15 лари, обед — по меню.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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