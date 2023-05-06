Посетить старинный курорт, высеченный в скале город и величественную крепость за 1 день
Приглашаем в путешествие по древнему и прекрасному региону Месхетия, известному с византийских времен. Вы отправитесь в него на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек. Погуляете по уютному курорту Боржоми и по пещерному городу Вардзия со старинными фресками. А также осмотрите отреставрированную средневековую цитадель Рабат.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Боржоми. Вы увидите старинные курортные дома в центре, погуляете по национальному парку и продегустируете легендарную минеральную воду из природного источника.
Цитадель Рабат. Расположенная в небольшом городке Ахалцихе, она привлекает путешественников эклектичной архитектурой, сочетающей европейский и азиатский колорит. Вы узнаете, какие события происходили в крепости и как проходила её реставрация.
Пещерный город Вардзия. Мы посетим высеченный в скале древний город. Его масштабы грандиозны: он насчитывает 12 этажей и более 600 пещер. Мы пройдём по оборудованным безопасным дорожкам, заглядывая в самые интересные места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес, в группе до 15 человек.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.
- Дополнительные расходы: парк в Боржоми — 5 лари, Вардзия — 15 лари, Рабат −15 лари, обед — по меню.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 77 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия по всем регионам и городам Грузии, конечно же с профессиональными гидами и водителями. Наши гиды расскажут вам о многовековой истории Грузии, которая не оставит вас равнодушным. Что касается цен, то они демократичные и адекватные сегодняшним реалиям.
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