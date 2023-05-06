Что вас ожидает

Боржоми. Вы увидите старинные курортные дома в центре, погуляете по национальному парку и продегустируете легендарную минеральную воду из природного источника.

Цитадель Рабат. Расположенная в небольшом городке Ахалцихе, она привлекает путешественников эклектичной архитектурой, сочетающей европейский и азиатский колорит. Вы узнаете, какие события происходили в крепости и как проходила её реставрация.

Пещерный город Вардзия. Мы посетим высеченный в скале древний город. Его масштабы грандиозны: он насчитывает 12 этажей и более 600 пещер. Мы пройдём по оборудованным безопасным дорожкам, заглядывая в самые интересные места.

Организационные детали