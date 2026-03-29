Сердце Тбилиси: старинные улочки и вкус вина

Увидеть знаменитые серные бани, сказочную башню и стеклянный мост
Это обзорная прогулка по Тбилиси, которая поможет раскрыть город через контраст истории и современности. Вы увидите основные достопримечательности, познакомитесь с легендами, культурой и архитектурой. Почувствуете атмосферу столицы — от узких улочек Старого города до футуристических сооружений.
5
11 отзывов
Описание экскурсии

  • Проспект Руставели и площадь Свободы. На главной улице Тбилиси расположены важные культурные и исторические здания, отсюда мы пройдём к площади Свободы, где начинается Старый город.
  • Улица Лермонтова, улица Аботбилели, улица Коте Абхази. Каждый дом здесь хранит свою историю и характер. Уютные улочки помогут погрузиться в аутентичную атмосферу города.
  • Мейдан и старинные кварталы. На бывшей Базарной площади когда-то сходились торговые пути Востока и Запада. Сегодня это сердце Старого Тбилиси, окружённое уникальными зданиями, сувенирными лавками, кафе и винными барами.
  • Шардени и улица Эрекле II. Здесь чувствуется дух современного города: музыка, искусство, рестораны и аромат грузинской кухни.
  • Театр Резо Габриадзе. На улице Шавтели стоит знаменитый Театр марионеток, а сказочная башня с часами каждый день собирает путешественников со всего мира. Вы узнаете о творчестве Габриадзе и секретах башни.
  • Церковь Сиони и Мост Мучеников. Отправимся к древней церкви Сиони — духовному центру города. По Мосту Мучеников вы пройдёте вдоль красивых набережных и услышите малоизвестные факты о старинном Тбилиси.
  • Мост Мира и виды на парк Рике. Современная архитектурная жемчужина — футуристический стеклянный мост, соединяющий прошлое и настоящее. Идеальное место для фотографий.
  • Серные бани Абанотубани. Знаменитый район, откуда, по легенде, началась история Тбилиси. Серные источники, купола бань, восточный колорит — узнаваемый открыточный вид.

По желанию

  • Дегустация грузинского вина. В уютном винном погребе вас ждёт знакомство с грузинским виноделием — дегустация традиционных сортов, история квеври и секреты гостеприимства.
  • Прогулка на катере по реке Кура. Вы увидите город с воды, откроете новые ракурсы и сделаете яркие фотографии старого и нового Тбилиси.

Организационные детали

  • Дегустация вин длится около получаса, детали уточняйте в переписке.
  • Дополнительные расходы: прогулка на катере (от Старого города к новому и обратно) — 30 лари за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€14
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино
Нино — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 2958 туристов
Я гид с 2018 года, и вместе с моей командой мы будем рады показать вам Сакартвело глазами местных жителей. Наши маршруты охватывают лучшие направления восточной Грузии — Кахетию, Казбеги, Мцхету и
Джвари, Гори и Уплисцихе, Боржоми, Рабати, Вардзию и каньон Дашбаши. Мы сочетаем исторические и природные достопримечательности, пешие прогулки и комфортные поездки на микроавтобусах. Но главное для нас — передать душу Грузии: её традиции, культуру, гостеприимство и жизнь сегодня. Мы стремимся, чтобы каждый гость не только увидел красоту страны, но и почувствовал её атмосферу — и захотел вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

Владислава
29 мар 2026
Отличная экскурсия! Замечательный гид, динамичная и нескучная подача материала. Всей семье понравилось!
Анна
26 мар 2026
Чудесная экскурсия! Леван — знаток своего дела!
3 часа пролетели незаметно. Огромные впечатления остались еще и после винной дегустации.

Спасибо!
Павел
26 мар 2026
Интересный рассказ, приятное общение. Прошлись по старому городу, заглянули в погребок подегустировали. Всё в целом мне понравилось. Спасибо
Сергей
22 мар 2026
хорошая экскурсия, жаль что город был перекрыт из-за похорон.
Наталья
22 мар 2026
Нам очень понравился и рассказ и сам маршрут, время пролетело незаметно, на все наши вопросы мы получили ответы)) Обязательно будем советовать друзьям😉
Валентина
20 мар 2026
На экскурсии с Леваном понравились атмосфера, выбор маршрута, подача материала, ответы на вопросы - было очень душевно. Леван - интересный рассказчик, экскурсию и гида определенно рекомендую.
Nazmemmed
19 мар 2026
Все было отлично. Отдельное спасибо гиду. Рекомендую обязательно!
Михаил
18 мар 2026
Сегодня были на обзорной супер экскурсии по Тбилиси! Маршрут был живописный и архитектурно насыщенный. Понравился архитектурный обзор от классики и барокко до аутентичной архитектуры Грузии. Истории про Грибоедова, Лермонтова и
Пушкина и их места в городе. И в целом отношении Грузии к людям принесшим ей благо. Было интересно послушать про языки в Грузии и региональных отличиях. Об истории взаимоотношениях с разными странами и сегодняшними днями. Интересно было узнать историю Пиросмани. Был отличным визит в винный погреб! С дегустацией тонких винн и рассказом о них! Нам все очень понравилось, можно смело рекомендовать всем друзьям!

Екатерина
18 мар 2026
Огромное спасибо Левону за интересную экскурсию, мы погрузились в историю города, почувствовали его, прошлись по самым интересным местам. Рекомендую всем посетить эту экскурсию.
Зоя
8 мар 2026
Гид Лэван впечатлил своими знанениями об истории Грузии,очень приятно было слушать,могу точно порекомендовать и сказать человек любит свою Родину и знаток своего дела!
Светлана
2 мар 2026
Все понравилось, спасибо!
Было интересно, душевно, много информации.
Нино
Ответ организатора:
Спасибо вам за добрые слова
Roman
24 фев 2026
Экскурсия прошла великолепно - было интересно как взрослым, так и детям от 8 до 17 лет. Вовлеченность Левана и отличный уровень знаний им истории позволил группе быть заинтересованной! Срасибо, рекомендуем вмем сами обратимся еще раз!
Нино
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова дорогие

