В Владислава Отличная экскурсия! Замечательный гид, динамичная и нескучная подача материала. Всей семье понравилось!

А Анна Чудесная экскурсия! Леван — знаток своего дела!

3 часа пролетели незаметно. Огромные впечатления остались еще и после винной дегустации.



Спасибо!

П Павел Интересный рассказ, приятное общение. Прошлись по старому городу, заглянули в погребок подегустировали. Всё в целом мне понравилось. Спасибо

С Сергей хорошая экскурсия, жаль что город был перекрыт из-за похорон.

Н Наталья Нам очень понравился и рассказ и сам маршрут, время пролетело незаметно, на все наши вопросы мы получили ответы)) Обязательно будем советовать друзьям😉

В Валентина На экскурсии с Леваном понравились атмосфера, выбор маршрута, подача материала, ответы на вопросы - было очень душевно. Леван - интересный рассказчик, экскурсию и гида определенно рекомендую.

N Nazmemmed Все было отлично. Отдельное спасибо гиду. Рекомендую обязательно!

М Михаил читать дальше Пушкина и их места в городе. И в целом отношении Грузии к людям принесшим ей благо. Было интересно послушать про языки в Грузии и региональных отличиях. Об истории взаимоотношениях с разными странами и сегодняшними днями. Интересно было узнать историю Пиросмани. Был отличным визит в винный погреб! С дегустацией тонких винн и рассказом о них! Нам все очень понравилось, можно смело рекомендовать всем друзьям! Сегодня были на обзорной супер экскурсии по Тбилиси! Маршрут был живописный и архитектурно насыщенный. Понравился архитектурный обзор от классики и барокко до аутентичной архитектуры Грузии. Истории про Грибоедова, Лермонтова и

Екатерина Огромное спасибо Левону за интересную экскурсию, мы погрузились в историю города, почувствовали его, прошлись по самым интересным местам. Рекомендую всем посетить эту экскурсию.

З Зоя Гид Лэван впечатлил своими знанениями об истории Грузии,очень приятно было слушать,могу точно порекомендовать и сказать человек любит свою Родину и знаток своего дела!

С Светлана Все понравилось, спасибо!

Было интересно, душевно, много информации. Нино Ответ организатора: Спасибо вам за добрые слова