Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
Я встречу вас в удобном вам месте в столице Грузии и отвезу к точке назначения.
В зависимости от размера вашей компании и количества багажа мы поедем на седане Ford Fusion или минивэне Mitsubishi Delica.
По пути я буду рад немного рассказать о наших традициях и обычаях, а также посоветовать хорошие заведения для знакомства с грузинской кухней.
В зависимости от размера вашей компании и количества багажа мы поедем на седане Ford Fusion или минивэне Mitsubishi Delica.
По пути я буду рад немного рассказать о наших традициях и обычаях, а также посоветовать хорошие заведения для знакомства с грузинской кухней.
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Тбилиси в Кутаиси займёт примерно 3-3,5 часа. В машине будет бесплатный Wi-Fi и вода. По желанию можем заехать в пещеры Прометея и Сатаплиа.
Организационные детали
- Если вам нужен трансфер из аэропорта, укажите, пожалуйста, номер рейса, имя и фамилию — я вас встречу с табличкой
- Также напишите, сколько у вас багажа — я поберу машину
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурами — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте! Мне 50 лет, я родился и вырос в Казбеги, я гид-водитель уже 7 лет, говорю по-русски и по-английски. Отлично знаю регионы Грузии. Очень люблю свою работу и отдаю ей не только всё своё время, но и душу. Себя могу охарактеризовать как общительного, весёлого человека с хорошим чувством юмора и гарантирую, что на протяжении всей экскурсии создам вам дружескую атмосферу. Будет весело и интересно. Жду встречи с вами.
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