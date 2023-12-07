Гурами — ваш гид в Тбилиси

Здравствуйте! Мне 50 лет, я родился и вырос в Казбеги, я гид-водитель уже 7 лет, говорю по-русски и по-английски. Отлично знаю регионы Грузии. Очень люблю свою работу и отдаю ей не только всё своё время, но и душу. Себя могу охарактеризовать как общительного, весёлого человека с хорошим чувством юмора и гарантирую, что на протяжении всей экскурсии создам вам дружескую атмосферу. Будет весело и интересно. Жду встречи с вами.

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