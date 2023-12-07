Трансфер из Тбилиси в Кутаиси

Индивидуальный трансфер в Тбилиси

Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией

Я встречу вас в удобном вам месте в столице Грузии и отвезу к точке назначения.

В зависимости от размера вашей компании и количества багажа мы поедем на седане Ford Fusion или минивэне Mitsubishi Delica.

По пути я буду рад немного рассказать о наших традициях и обычаях, а также посоветовать хорошие заведения для знакомства с грузинской кухней.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси

Описание

Что вас ожидает

Дорога из Тбилиси в Кутаиси займёт примерно 3-3,5 часа. В машине будет бесплатный Wi-Fi и вода. По желанию можем заехать в пещеры Прометея и Сатаплиа.

Организационные детали

  • Если вам нужен трансфер из аэропорта, укажите, пожалуйста, номер рейса, имя и фамилию — я вас встречу с табличкой
  • Также напишите, сколько у вас багажа — я поберу машину

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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