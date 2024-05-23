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в итоге в Батуми, это была самая настоящая экскурсия, в ходе которой мы сами не замечая добрались в пункт назначения. Поэтому мы, наша дружная компания из 6 человек выбравшая маршрут номер один, все же назвали бы этот тур не трансфер с экскурсией, а экскурсия с трансфером). Скажу сразу – мы сделали правильный выбор. Наверное, это лучший вариант для тех, кто впервые знакомится с целыми тремя регионами Грузии. Много локаций, куча информации, невероятное количество красоты и всяких вкусностей! Сложно выразить словами те эмоции, которые мы испытали от этого путешествия, но все же. Во-первых, огромная благодарность и нижайший поклон гиду, легкая, утренняя поездка по трассе без пробок и загруженности трассы сразу настроило на веселый лад, тон которому задал наш гид Михаил, без которого наше путешествие по стране и вполовину не было бы таким крутым и насыщенным. Экскурсия, а я все же нашу поездку буду назвать экскурсией - отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет. Побывали в заповеднике Сатаплия. Здесь есть стеклянный мостик над пропастью, ничем не уступающий по адреналину каньону Окаце. Прогулялись по парку и симпатичной пещере и конечно же не оставили без внимания следы динозавров которым примерно 150 миллионов лет. Посетили пещеру Тетра, где совершили увлекательную экскурсию, во время которой видели удивительные формации и ландшафт пещеры, узнали о её истории и археологических находках. И, конечно же рамках дегустации вина в пещере Тетра смогли не только насладиться изысканными винами, но и узнать больше о традиционных методах производства грузинского вина и истории виноделия в этом регионе. Кроме того, дегустация вина в пещере создаёт особую атмосферу и позволяет почувствовать настоящую душу Грузии. Нам определенно понравилось это сочетание пещеры и дегустации. Не знаю, кто назвал пещеру Прометея этим именем, хотя привязка мифа о Прометее, подарившем огонь людям вполне уместна по многим нюансам в описании места его наказания к этой пещере, но мы все в один голос назвали эту пещеру – пещерой сорока разбойников из тысячи и одной ночи, настолько она красива подсвечена и оформлена. Ну а путешествие на лодке по подземной реке – это даже не изюминка на торте, а целый деликатес. А вот деликатес от Михаила – это наш обед в Сладкой деревушке в домашнем семейном кафе. Можем гарантировать всем, что это была самая вкусная и самая правильная грузинская еда за все время нашего пребывания в этой стране! Респект семье нас принявшей и конечно же настоящему грузину Михаилу за этот самый неожиданный, но от этого еще более приятный обед с домашним вином из Западной Грузии. Парк музыкантов показался нам уже пресыщением такой обширной программы, но Михаил настоял, и мы конечно же его послушали и, это было еще одно наше удивление в этой поездке. Споры, шутки, и конечно же фото в обнимку со статуями музыкантов завершили это удивительное и увлекательное путешествие! Михаил! Вы лучший! И мы обязательно отравимся с Вами еще не в одно путешествие.