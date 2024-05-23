Трансфер Тбилиси-Кутаиси – экскурсии в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер Тбилиси-Кутаиси» в Тбилиси, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
35 за всё до 3 чел.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
450 за всё до 2 чел.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    23 мая 2024
    Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
    Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
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    в итоге в Батуми, это была самая настоящая экскурсия, в ходе которой мы сами не замечая добрались в пункт назначения. Поэтому мы, наша дружная компания из 6 человек выбравшая маршрут номер один, все же назвали бы этот тур не трансфер с экскурсией, а экскурсия с трансфером). Скажу сразу – мы сделали правильный выбор. Наверное, это лучший вариант для тех, кто впервые знакомится с целыми тремя регионами Грузии. Много локаций, куча информации, невероятное количество красоты и всяких вкусностей! Сложно выразить словами те эмоции, которые мы испытали от этого путешествия, но все же. Во-первых, огромная благодарность и нижайший поклон гиду, легкая, утренняя поездка по трассе без пробок и загруженности трассы сразу настроило на веселый лад, тон которому задал наш гид Михаил, без которого наше путешествие по стране и вполовину не было бы таким крутым и насыщенным. Экскурсия, а я все же нашу поездку буду назвать экскурсией - отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет. Побывали в заповеднике Сатаплия. Здесь есть стеклянный мостик над пропастью, ничем не уступающий по адреналину каньону Окаце. Прогулялись по парку и симпатичной пещере и конечно же не оставили без внимания следы динозавров которым примерно 150 миллионов лет. Посетили пещеру Тетра, где совершили увлекательную экскурсию, во время которой видели удивительные формации и ландшафт пещеры, узнали о её истории и археологических находках. И, конечно же рамках дегустации вина в пещере Тетра смогли не только насладиться изысканными винами, но и узнать больше о традиционных методах производства грузинского вина и истории виноделия в этом регионе. Кроме того, дегустация вина в пещере создаёт особую атмосферу и позволяет почувствовать настоящую душу Грузии. Нам определенно понравилось это сочетание пещеры и дегустации. Не знаю, кто назвал пещеру Прометея этим именем, хотя привязка мифа о Прометее, подарившем огонь людям вполне уместна по многим нюансам в описании места его наказания к этой пещере, но мы все в один голос назвали эту пещеру – пещерой сорока разбойников из тысячи и одной ночи, настолько она красива подсвечена и оформлена. Ну а путешествие на лодке по подземной реке – это даже не изюминка на торте, а целый деликатес. А вот деликатес от Михаила – это наш обед в Сладкой деревушке в домашнем семейном кафе. Можем гарантировать всем, что это была самая вкусная и самая правильная грузинская еда за все время нашего пребывания в этой стране! Респект семье нас принявшей и конечно же настоящему грузину Михаилу за этот самый неожиданный, но от этого еще более приятный обед с домашним вином из Западной Грузии. Парк музыкантов показался нам уже пресыщением такой обширной программы, но Михаил настоял, и мы конечно же его послушали и, это было еще одно наше удивление в этой поездке. Споры, шутки, и конечно же фото в обнимку со статуями музыкантов завершили это удивительное и увлекательное путешествие! Михаил! Вы лучший! И мы обязательно отравимся с Вами еще не в одно путешествие.

  • М
    Мария
    9 марта 2024
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
  • М
    Марина
    13 августа 2023
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер Тбилиси-Кутаиси»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
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  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
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  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Трансфер Тбилиси-Кутаиси" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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