1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
€450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna23 мая 2024Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
- ММария9 марта 2024Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
- ММарина13 августа 2023Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер Тбилиси-Кутаиси»
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