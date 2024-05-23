Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно

Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Зачем терять день в пути, когда можно провести его активно, познавательно, с комфортом и при этом экономно! Я предлагаю три маршрута на выбор. Стоимость и набор регионов во всех трёх вариантах одинаковые.

Отличие в траектории пути и акцентах программы: подземный мир Колхиды; каньоны, красоты и панорамы; история Имеретии и духовное наследие Грузии.
5
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

История Иберии. Легенды, мифы, поверья и сказания. Древние памятники истории. Подземный мир Колхиды. Духовные центры и символы золотого века. Природа и море. Пещеры и каньоны. И конечно, гастрономия: винные дегустации, а также имеретинская и мегрельская кухня.

При бронировании укажите номер понравившегося маршрута.

Маршрут № 1

Для тех, кто хочет исследовать подземный мир Колхиды

Тбилиси — Мцхета — Гори — Сурами — перевал Рикоти — Цхалтубо (экскурсия на авто по городу) — Кумистави (пещеры Прометея) — пещеры Тетра и дегустации — Карстовые пещеры Сатаплия — Шекветили (парк Музыкантов) — Кутаиси/Батуми

Тбилиси. Я заберу вас с места вашего проживания, и мы отправимся в путешествие, начав с небольшой обзорной авто-экскурсии по солнечному Тбилиси.

Картли. Живописная дорога приведёт нас к первой столице Грузии — Мцхете. Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Канда и Сурамскую крепость. Обо всех достопримечательностях я расскажу по пути.

Имеретия. Минуя Рикотский перевал протяжённостью 1750 метров, мы попадём в Имеретию.

  • Пещера Прометея. Начнём с самого посещаемого в Грузии места, где вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.
  • Пещера Тетра. Здесь высокая концентрация кислорода, поэтому люди чувствуют себя в пещере совсем по-другому. Кроме того, посещение этого места может стать прекрасным экскурсом в виноделие Западной Грузии — пещеру используют как винное хранилище.
  • Наконец, в Имеретии есть очень хорошие спа-курорты, такие как Саирме, Нуниси и, конечно же, город-курорт Цхалтубо — я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.
  • Если же вам захочется продолжить спелеологический тур, вы можете посетить пещеру Сатаплия, где обнаружено более 20 следов динозавров.

Самегрело. Впереди у нас один из самых богатых и красивых регионов Грузии. Вы услышите его необычную историю, полюбуетесь красотой природы и познакомитесь с древними традициями, которым следуют по сей день.

Аджария. Море, долины, водопады и альпийские луга — всё это восхитительная природа черноморского южного побережья. А вместе с горными ландшафтами и перевалами этот край обретает особое очарование. Приближаясь к финальной точке пути, я поделюсь рекомендациями — что посмотреть, куда сходить или съездить. Если же будем успевать по времени, от меня бонус — посещение парка Музыкантов в Шекветили.

Маршрут № 2

Для тех, кто хочет насладиться красотами и дивными панорамами

Тбилиси — Мцхета — Гори — Сурами — перевал Рикоти — Цхалтубо (экскурсия на авто по городу) — Кумистави (пещеры Прометея) — Зеда Горди (каньон Окаце) — Мартвили (каньон Мартвили) — Кобулети — Кутаиси/Батуми

Тбилиси, Картли и Аджария — как в маршруте №1

Имеретия. Минуя Рикотский перевал протяжённостью 1750 метров, мы попадём в удивительно зелёный регион. Территория занята густыми хвойными лесами, и кажется, что здесь всегда лето.

  • Город-курорт Цхалтубо, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.
  • Пещера Прометея. Начнём с самого посещаемого в Грузии места, где вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.
  • Каньон Окаце. Далее в нашем маршруте место для тех, кому немного не хватает адреналина. Это каньон со стальной дорожкой вдоль скалистых стен и узким подвесным мостом, который заканчивается смотровой площадкой — с неё открывается захватывающий вид на окрестности.

Самегрело. Впереди у нас один из самых богатых и удивительных регионов Грузии, всегда поражающий туристов своей неординарностью и красотами природы. Мы посетим одно из самых впечатляющих мест затерянного мира.

  • Каньон Мартвили. За много миллионов лет, вода проделала в скалах умопомрачительное ущелье глубиной 40 метров. Вы сможете прогуляться по каньону и покататься на лодках по руслу прозрачно-голубой реки, любуясь каменными и мшистыми берегами.

Маршрут № 3

Для тех, кто хочет познакомится с главными символами и историей Имеретии, с духовным наследием Грузии, оценить красоту и гостеприимство этого солнечного края, а также узнать о менталитете грузинского народа.

Тбилиси — Мцхета — Гори — Сурами — перевал Рикоти — Гелати (академия и монастырь) — Моцамета (монастырь на скале) — Кутаиси (экскурсия на авто по городу) — Цхалтубо (авто экскурсия по городу) — Кумистави (пещеры Прометея) — Кутаиси/Батуми

Тбилиси, Картли, Самегрело и Аджария — как в маршруте №1

Имеретия. Минуя Рикотский перевал протяжённостью 1750 метров, мы попадём в Имеретию. Находясь на самом старой транзитной торговой дороге — Великом Шёлковом пути, этот регион был культурным центром на протяжении веков. Даже сейчас едва ли можно найти место в Имеретии без следов прошлого.

  • Комплекс Гелати. Мы начнём с символа грузинского золотого века и наиболее значимого духовного центра Колхиды. Гелатская Академия — мощный просветительский центр мирового масштаба, который также называют вторым Афоном.
  • Монастырь Моцамета. Тихий, скромный, уютный, построенный на живописном утёсе красивого каньона реки Цкалцители. Здесь я расскажу о главных реликвиях обители — мощах Святых Давида и Константина — и связанной с ними истории.
  • Город-курорт Цхалтубо. Мы проедем через город, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.
  • Пещера Прометея. Также я отвезу вас к самому посещаемому месту в Грузии, где мы вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.

Кому подойдёт программа «трансфер с экскурсией»

Тем, кто любит сочетать приятное с полезным. Любителям селфи, видео- и фотосъёмок. Тем, кто предпочитает активные путешествия даже во время переездов. И главное — тем, кто ценит экономный отдых и при этом хочет получить максимум впечатлений.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Prius или на автомобиле Dodge Caravan
  • В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см, подростков до 14 лет — только в сопровождении взрослых
  • Так как я не буду вас подгонять, обед может быть поздним
  • В связи с реконструкцией трассы время в пути может быть чуть больше запланированного. Также продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в пещерах/каньонах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включено: поездка на комфортабельном транспорте с аккуратным водителем-гидом, питьевая вода
  • Дополнительные расходы:
    — ваше питание в путешествии
    — билеты в пещеры Сатаплия, Тетра, Прометея. Цена зависит от набора опций (подъём на автобусе, на паровозике или по подземной реке на лодке; пакеты дегустаций)
    — билеты в каньоны Окаце и Мартвили. Цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодке)

Другие опции

  • Я могу организовать поездку для 5-6 человек (15 евро за каждого дополнительного участника)
  • Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчет стоимости программы
  • Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 мая 2024
Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли в итоге в Батуми, это была самая настоящая экскурсия, в
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ходе которой мы сами не замечая добрались в пункт назначения. Поэтому мы, наша дружная компания из 6 человек выбравшая маршрут номер один, все же назвали бы этот тур не трансфер с экскурсией, а экскурсия с трансфером). Скажу сразу – мы сделали правильный выбор. Наверное, это лучший вариант для тех, кто впервые знакомится с целыми тремя регионами Грузии. Много локаций, куча информации, невероятное количество красоты и всяких вкусностей! Сложно выразить словами те эмоции, которые мы испытали от этого путешествия, но все же. Во-первых, огромная благодарность и нижайший поклон гиду, легкая, утренняя поездка по трассе без пробок и загруженности трассы сразу настроило на веселый лад, тон которому задал наш гид Михаил, без которого наше путешествие по стране и вполовину не было бы таким крутым и насыщенным. Экскурсия, а я все же нашу поездку буду назвать экскурсией - отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет.
Побывали в заповеднике Сатаплия. Здесь есть стеклянный мостик над пропастью, ничем не уступающий по адреналину каньону Окаце. Прогулялись по парку и симпатичной пещере и конечно же не оставили без внимания следы динозавров которым примерно 150 миллионов лет.
Посетили пещеру Тетра, где совершили увлекательную экскурсию, во время которой видели удивительные формации и ландшафт пещеры, узнали о её истории и археологических находках. И, конечно же рамках дегустации вина в пещере Тетра смогли не только насладиться изысканными винами, но и узнать больше о традиционных методах производства грузинского вина и истории виноделия в этом регионе. Кроме того, дегустация вина в пещере создаёт особую атмосферу и позволяет почувствовать настоящую душу Грузии. Нам определенно понравилось это сочетание пещеры и дегустации.
Не знаю, кто назвал пещеру Прометея этим именем, хотя привязка мифа о Прометее, подарившем огонь людям вполне уместна по многим нюансам в описании места его наказания к этой пещере, но мы все в один голос назвали эту пещеру – пещерой сорока разбойников из тысячи и одной ночи, настолько она красива подсвечена и оформлена. Ну а путешествие на лодке по подземной реке – это даже не изюминка на торте, а целый деликатес.
А вот деликатес от Михаила – это наш обед в Сладкой деревушке в домашнем семейном кафе. Можем гарантировать всем, что это была самая вкусная и самая правильная грузинская еда за все время нашего пребывания в этой стране! Респект семье нас принявшей и конечно же настоящему грузину Михаилу за этот самый неожиданный, но от этого еще более приятный обед с домашним вином из Западной Грузии.
Парк музыкантов показался нам уже пресыщением такой обширной программы, но Михаил настоял, и мы конечно же его послушали и, это было еще одно наше удивление в этой поездке. Споры, шутки, и конечно же фото в обнимку со статуями музыкантов завершили это удивительное и увлекательное путешествие!
Михаил! Вы лучший! И мы обязательно отравимся с Вами еще не в одно путешествие.

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