Зачем терять день в пути, когда можно провести его активно, познавательно, с комфортом и при этом экономно! Я предлагаю три маршрута на выбор. Стоимость и набор регионов во всех трёх вариантах одинаковые. Отличие в траектории пути и акцентах программы: подземный мир Колхиды; каньоны, красоты и панорамы; история Имеретии и духовное наследие Грузии.

Описание трансфер

Что вас ожидает

История Иберии. Легенды, мифы, поверья и сказания. Древние памятники истории. Подземный мир Колхиды. Духовные центры и символы золотого века. Природа и море. Пещеры и каньоны. И конечно, гастрономия: винные дегустации, а также имеретинская и мегрельская кухня.

При бронировании укажите номер понравившегося маршрута.

Маршрут № 1

Для тех, кто хочет исследовать подземный мир Колхиды

Тбилиси — Мцхета — Гори — Сурами — перевал Рикоти — Цхалтубо (экскурсия на авто по городу) — Кумистави (пещеры Прометея) — пещеры Тетра и дегустации — Карстовые пещеры Сатаплия — Шекветили (парк Музыкантов) — Кутаиси/Батуми

Тбилиси. Я заберу вас с места вашего проживания, и мы отправимся в путешествие, начав с небольшой обзорной авто-экскурсии по солнечному Тбилиси.

Картли. Живописная дорога приведёт нас к первой столице Грузии — Мцхете. Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Канда и Сурамскую крепость. Обо всех достопримечательностях я расскажу по пути.

Имеретия. Минуя Рикотский перевал протяжённостью 1750 метров, мы попадём в Имеретию.

Пещера Прометея . Начнём с самого посещаемого в Грузии места, где вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.

. Начнём с самого посещаемого в Грузии места, где вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе. Пещера Тетра . Здесь высокая концентрация кислорода, поэтому люди чувствуют себя в пещере совсем по-другому. Кроме того, посещение этого места может стать прекрасным экскурсом в виноделие Западной Грузии — пещеру используют как винное хранилище.

. Здесь высокая концентрация кислорода, поэтому люди чувствуют себя в пещере совсем по-другому. Кроме того, посещение этого места может стать прекрасным экскурсом в виноделие Западной Грузии — пещеру используют как винное хранилище. Наконец, в Имеретии есть очень хорошие спа-курорты, такие как Саирме, Нуниси и, конечно же, город-курорт Цхалтубо — я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.

— я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного. Если же вам захочется продолжить спелеологический тур, вы можете посетить пещеру Сатаплия, где обнаружено более 20 следов динозавров.

Самегрело. Впереди у нас один из самых богатых и красивых регионов Грузии. Вы услышите его необычную историю, полюбуетесь красотой природы и познакомитесь с древними традициями, которым следуют по сей день.

Аджария. Море, долины, водопады и альпийские луга — всё это восхитительная природа черноморского южного побережья. А вместе с горными ландшафтами и перевалами этот край обретает особое очарование. Приближаясь к финальной точке пути, я поделюсь рекомендациями — что посмотреть, куда сходить или съездить. Если же будем успевать по времени, от меня бонус — посещение парка Музыкантов в Шекветили.

Маршрут № 2

Для тех, кто хочет насладиться красотами и дивными панорамами

Тбилиси — Мцхета — Гори — Сурами — перевал Рикоти — Цхалтубо (экскурсия на авто по городу) — Кумистави (пещеры Прометея) — Зеда Горди (каньон Окаце) — Мартвили (каньон Мартвили) — Кобулети — Кутаиси/Батуми

Тбилиси, Картли и Аджария — как в маршруте №1

Имеретия. Минуя Рикотский перевал протяжённостью 1750 метров, мы попадём в удивительно зелёный регион. Территория занята густыми хвойными лесами, и кажется, что здесь всегда лето.

Город-курорт Цхалтубо , известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.

, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного. Пещера Прометея . Начнём с самого посещаемого в Грузии места, где вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.

. Начнём с самого посещаемого в Грузии места, где вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе. Каньон Окаце. Далее в нашем маршруте место для тех, кому немного не хватает адреналина. Это каньон со стальной дорожкой вдоль скалистых стен и узким подвесным мостом, который заканчивается смотровой площадкой — с неё открывается захватывающий вид на окрестности.

Самегрело. Впереди у нас один из самых богатых и удивительных регионов Грузии, всегда поражающий туристов своей неординарностью и красотами природы. Мы посетим одно из самых впечатляющих мест затерянного мира.

Каньон Мартвили. За много миллионов лет, вода проделала в скалах умопомрачительное ущелье глубиной 40 метров. Вы сможете прогуляться по каньону и покататься на лодках по руслу прозрачно-голубой реки, любуясь каменными и мшистыми берегами.

Маршрут № 3

Для тех, кто хочет познакомится с главными символами и историей Имеретии, с духовным наследием Грузии, оценить красоту и гостеприимство этого солнечного края, а также узнать о менталитете грузинского народа.

Тбилиси — Мцхета — Гори — Сурами — перевал Рикоти — Гелати (академия и монастырь) — Моцамета (монастырь на скале) — Кутаиси (экскурсия на авто по городу) — Цхалтубо (авто экскурсия по городу) — Кумистави (пещеры Прометея) — Кутаиси/Батуми

Тбилиси, Картли, Самегрело и Аджария — как в маршруте №1

Имеретия. Минуя Рикотский перевал протяжённостью 1750 метров, мы попадём в Имеретию. Находясь на самом старой транзитной торговой дороге — Великом Шёлковом пути, этот регион был культурным центром на протяжении веков. Даже сейчас едва ли можно найти место в Имеретии без следов прошлого.

Комплекс Гелати . Мы начнём с символа грузинского золотого века и наиболее значимого духовного центра Колхиды. Гелатская Академия — мощный просветительский центр мирового масштаба, который также называют вторым Афоном.

. Мы начнём с символа грузинского золотого века и наиболее значимого духовного центра Колхиды. Гелатская Академия — мощный просветительский центр мирового масштаба, который также называют вторым Афоном. Монастырь Моцамета . Тихий, скромный, уютный, построенный на живописном утёсе красивого каньона реки Цкалцители. Здесь я расскажу о главных реликвиях обители — мощах Святых Давида и Константина — и связанной с ними истории.

. Тихий, скромный, уютный, построенный на живописном утёсе красивого каньона реки Цкалцители. Здесь я расскажу о главных реликвиях обители — мощах Святых Давида и Константина — и связанной с ними истории. Город-курорт Цхалтубо . Мы проедем через город, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.

. Мы проедем через город, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного. Пещера Прометея. Также я отвезу вас к самому посещаемому месту в Грузии, где мы вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.

Кому подойдёт программа «трансфер с экскурсией»

Тем, кто любит сочетать приятное с полезным. Любителям селфи, видео- и фотосъёмок. Тем, кто предпочитает активные путешествия даже во время переездов. И главное — тем, кто ценит экономный отдых и при этом хочет получить максимум впечатлений.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Prius или на автомобиле Dodge Caravan

В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см, подростков до 14 лет — только в сопровождении взрослых

Так как я не буду вас подгонять, обед может быть поздним

В связи с реконструкцией трассы время в пути может быть чуть больше запланированного. Также продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в пещерах/каньонах.

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включено: поездка на комфортабельном транспорте с аккуратным водителем-гидом, питьевая вода

Дополнительные расходы:

— ваше питание в путешествии

— билеты в пещеры Сатаплия, Тетра, Прометея. Цена зависит от набора опций (подъём на автобусе, на паровозике или по подземной реке на лодке; пакеты дегустаций)

— билеты в каньоны Окаце и Мартвили. Цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодке)

Другие опции