Экскурсии в Кутаиси из Тбилиси

Найдено 9 экскурсий в категории «Кутаиси» в Тбилиси, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
В Кутаиси из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Кутаиси, столица Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Кутаиси, столица Имеретии
Гелати, Баграти, обитель Моцамета, заповедник Сатаплиа и другие сокровища Западной Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
295 за всё до 3 чел.
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
35 за всё до 3 чел.
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
430 за всё до 3 чел.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 7 чел.
Путешествие по святым местам Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    23 мая 2024
    Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
    Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
    читать дальше

    в итоге в Батуми, это была самая настоящая экскурсия, в ходе которой мы сами не замечая добрались в пункт назначения. Поэтому мы, наша дружная компания из 6 человек выбравшая маршрут номер один, все же назвали бы этот тур не трансфер с экскурсией, а экскурсия с трансфером). Скажу сразу – мы сделали правильный выбор. Наверное, это лучший вариант для тех, кто впервые знакомится с целыми тремя регионами Грузии. Много локаций, куча информации, невероятное количество красоты и всяких вкусностей! Сложно выразить словами те эмоции, которые мы испытали от этого путешествия, но все же. Во-первых, огромная благодарность и нижайший поклон гиду, легкая, утренняя поездка по трассе без пробок и загруженности трассы сразу настроило на веселый лад, тон которому задал наш гид Михаил, без которого наше путешествие по стране и вполовину не было бы таким крутым и насыщенным. Экскурсия, а я все же нашу поездку буду назвать экскурсией - отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет. Побывали в заповеднике Сатаплия. Здесь есть стеклянный мостик над пропастью, ничем не уступающий по адреналину каньону Окаце. Прогулялись по парку и симпатичной пещере и конечно же не оставили без внимания следы динозавров которым примерно 150 миллионов лет. Посетили пещеру Тетра, где совершили увлекательную экскурсию, во время которой видели удивительные формации и ландшафт пещеры, узнали о её истории и археологических находках. И, конечно же рамках дегустации вина в пещере Тетра смогли не только насладиться изысканными винами, но и узнать больше о традиционных методах производства грузинского вина и истории виноделия в этом регионе. Кроме того, дегустация вина в пещере создаёт особую атмосферу и позволяет почувствовать настоящую душу Грузии. Нам определенно понравилось это сочетание пещеры и дегустации. Не знаю, кто назвал пещеру Прометея этим именем, хотя привязка мифа о Прометее, подарившем огонь людям вполне уместна по многим нюансам в описании места его наказания к этой пещере, но мы все в один голос назвали эту пещеру – пещерой сорока разбойников из тысячи и одной ночи, настолько она красива подсвечена и оформлена. Ну а путешествие на лодке по подземной реке – это даже не изюминка на торте, а целый деликатес. А вот деликатес от Михаила – это наш обед в Сладкой деревушке в домашнем семейном кафе. Можем гарантировать всем, что это была самая вкусная и самая правильная грузинская еда за все время нашего пребывания в этой стране! Респект семье нас принявшей и конечно же настоящему грузину Михаилу за этот самый неожиданный, но от этого еще более приятный обед с домашним вином из Западной Грузии. Парк музыкантов показался нам уже пресыщением такой обширной программы, но Михаил настоял, и мы конечно же его послушали и, это было еще одно наше удивление в этой поездке. Споры, шутки, и конечно же фото в обнимку со статуями музыкантов завершили это удивительное и увлекательное путешествие! Михаил! Вы лучший! И мы обязательно отравимся с Вами еще не в одно путешествие.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
  • И
    Иван
    17 апреля 2024
    Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
    Благодарим Вано за отличную экскурсию. Всё чётко: забрал, отвёз, рассказал, отвёз домой. А главное показал такие красивые места. Телефоны у всех забиты фотографиями. Ну и отдельная благодарность за вкусный обед!
  • М
    Мария
    9 марта 2024
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
  • А
    Андрей
    12 декабря 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
  • Е
    Елена
    25 ноября 2023
    Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
    Ездили на экскурсию вместе с гидом Вано,интересным рассказчиком и отличным водителем (в тот день мы были первыми пассажирами его новой
    читать дальше

    машины). Нам немного не повезло с погодой, но даже это не испортило впечатлений от увиденных мест, особенно понравились монастыри Моцамета и Гелати. Экскурсия была прекрасно организована с учетом наших пожеланий, а вкусный обед в уютном домашнем кафе стал завершением великолепного дня. Спасибо большое и я думаю, до новых встреч!

  • Е
    Евгения
    5 ноября 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Очень понравилось, Михаил отличный рассказчик, поездка была очень комфортной и интересной
  • Е
    Елена
    21 сентября 2023
    Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
    Трансфер-путешествие превзошло все наши ожидания. Meri - опытный гид, с прекрасно поставленной речью и дикцией, обладает глубокими знаниями по культуре
    читать дальше

    и истории Грузии. Доступная и непринужденная подача сложного материала, можно выбрать из трех вариантов маршрута, да и просто было приятно пообщаться с интеллигентным, знающим человеком, любящим свою страну. Отдельное спасибо Манучару за безопасное и уверенное вождение комфортабельного автомобиля.

  • М
    Марина
    13 августа 2023
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям
  • А
    Алексей
    20 апреля 2023
    В Кутаиси из Тбилиси
    Экскурсия очень понравилось, было очень интересно послушать про «здравницу» Грузии, однако экскурсия в пещеры Прометея показалась нам очень сумбурной, но
    читать дальше

    это не вина нашего гида, а проблема принимающей стороны, в целом, могу рекомендовать экскурсию, кто готов достаточно времени провести в дороге.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кутаиси»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
  2. Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
  3. Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
  4. В Кутаиси из Тбилиси
  5. Кутаиси, столица Имеретии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Кутаиси" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 35 до 430. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Кутаиси», 41 ⭐ отзыв, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам