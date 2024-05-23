1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кутаиси, столица Имеретии
Гелати, Баграти, обитель Моцамета, заповедник Сатаплиа и другие сокровища Западной Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna23 мая 2024Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
- ИИван17 апреля 2024Благодарим Вано за отличную экскурсию. Всё чётко: забрал, отвёз, рассказал, отвёз домой. А главное показал такие красивые места. Телефоны у всех забиты фотографиями. Ну и отдельная благодарность за вкусный обед!
- ММария9 марта 2024Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
- ААндрей12 декабря 2023Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
- ЕЕлена25 ноября 2023Ездили на экскурсию вместе с гидом Вано,интересным рассказчиком и отличным водителем (в тот день мы были первыми пассажирами его новой
- ЕЕвгения5 ноября 2023Очень понравилось, Михаил отличный рассказчик, поездка была очень комфортной и интересной
- ЕЕлена21 сентября 2023Трансфер-путешествие превзошло все наши ожидания. Meri - опытный гид, с прекрасно поставленной речью и дикцией, обладает глубокими знаниями по культуре
- ММарина13 августа 2023Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям
- ААлексей20 апреля 2023Экскурсия очень понравилось, было очень интересно послушать про «здравницу» Грузии, однако экскурсия в пещеры Прометея показалась нам очень сумбурной, но
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кутаиси»
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