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Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси

Around G.
Around G. – Гид из Тбилиси
Мы предоставляем трансферы на зимние курорты Грузии.

Мы обеспечим комфортную и быструю доставку вас из Тбилиси до любого горнолыжного курорта: Гудаури, Бакуриани, Местиа, Годердзи.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎄На новый год!
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-14 человек

  • $110 за экскурсию

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Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси

Что вы увидите

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Крепость Ананури
  • Дариальское ущелье
Мы предоставляем трансферы на зимние курорты Грузии.
Мы обеспечим комфортную и быструю доставку вас из Тбилиси до любого горнолыжного курорта: Гудаури, Бакуриани, Местиа, Годердзи.
Стоимость зависит от используемого автомобиля, который выбирается исходя из численности вашей группы.
Наши сотрудники встретят вас на ресепшене вашей гостиницы или в аэропорту с табличкой на которой будет указанно ваше имя и имя компании Around Georgia.
Мы предлагаем автомобили пассажировместимостью 4 и 6 мест.
Вы застрахованы на протяжении всего пребывания в автомобиле 🚘
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида-водителя на маршруте
  • страховка
  • вода
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Ваш отель или Аэропорт Тбилиси
Место завершения
🏁 Горнолыжный курорт (Гудаури, Бакуриани, Местиа, Годердзи)
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Around G.
Around G.
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Around G. проводит ещё 2 экскурсии

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