Мы предоставляем трансферы на зимние курорты Грузии.

Мы обеспечим комфортную и быструю доставку вас из Тбилиси до любого горнолыжного курорта: Гудаури, Бакуриани, Местиа, Годердзи.

Стоимость зависит от используемого автомобиля, который выбирается исходя из численности вашей группы.

Наши сотрудники встретят вас на ресепшене вашей гостиницы или в аэропорту с табличкой на которой будет указанно ваше имя и имя компании Around Georgia.

Мы предлагаем автомобили пассажировместимостью 4 и 6 мест.

Вы застрахованы на протяжении всего пребывания в автомобиле 🚘