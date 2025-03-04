Описание экскурсии
Жинвальское водохранилище — рукотворное озеро, созданное в 1980-х годах на реке Арагви. Легенда гласит, что на дне водохранилища покоятся руины древнего села, затопленного при его создании.
Крепость Ананури 16 века имеет богатую историю и окружена множеством легенд. По одной из них, во времена осады крепости люди укрывались под землёй. Вы исследуете старинные башни, церковь с уникальными фресками и прогуляетесь по крепостным стенам, с которых открывается великолепный вид на Жинвальское водохранилище.
Пасанаури — небольшое село, известное как родина хинкали. Возле него сливаются две реки — Чёрная и Белая Арагви, создавая впечатляющий природный контраст. Вы сможете оценить аутентичные хинкали, харчо и другие грузинские лакомства в одной из местных таверн.
Арка Дружбы народов в Гудаури, посвящённая двухсотлетию Георгиевского трактата. С расположенной на краю ущелья площадки открываются захватывающие панорамы на горные пики. Здесь по желанию можно будет выбрать активность: верховую езду, полёт на параплане, катание на лошади или верблюде, поездку на квадроцикле.
Троицкая церковь 14 века, расположенная на высоте 2170 метров. Подъём к святыне на джипах начнём из посёлка Степанцминда. На месте вас ждёт один из самых красивых видов в Грузии — на снежную вершину Казбека.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. О необходимости детских кресел сообщайте при бронировании
- Погода в горах может быть переменчивой, особенно зимой, поэтому возможны корректировки маршрута или активностей
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в таверне — около 25 лари за чел.
- Подъём к церкви на джипах — 20 лари
- Полёт на параплане — цены по запросу
Полёт на параплане и другие активности могут быть ограничены по возрасту (обычно от 10–12 лет и старше, зависит от оператора).
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€12
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рекомендую!
У нас была гид Нана.
Хотим еще раз выразить ей огромную благодарность за шикарную
Информативную экскурсию длиною в 12 часов.
Также обрадовала то, что Нана очень трепетно относится к