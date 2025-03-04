Гудаури и Казбеги: навстречу облакам

Отправиться из Тбилиси на горнолыжный курорт через крепость Ананури и родину хинкали
Вас ждёт захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где ощущается вольный дух гор! Мы отправимся в Гудаури через древнюю крепость Ананури. Заедем и на родину хинкали — в село Пасанаури. В горах вы полетаете на параплане, покатаетесь на квадроциклах или просто погуляете по склонам. Адреналин или наслаждение пейзажами — каждый выберет что-то для себя.
5
3 отзыва
Гудаури и Казбеги: навстречу облакам
Гудаури и Казбеги: навстречу облакам
Гудаури и Казбеги: навстречу облакам
Ближайшие даты:
22
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мая26
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мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище — рукотворное озеро, созданное в 1980-х годах на реке Арагви. Легенда гласит, что на дне водохранилища покоятся руины древнего села, затопленного при его создании.

Крепость Ананури 16 века имеет богатую историю и окружена множеством легенд. По одной из них, во времена осады крепости люди укрывались под землёй. Вы исследуете старинные башни, церковь с уникальными фресками и прогуляетесь по крепостным стенам, с которых открывается великолепный вид на Жинвальское водохранилище.

Пасанаури — небольшое село, известное как родина хинкали. Возле него сливаются две реки — Чёрная и Белая Арагви, создавая впечатляющий природный контраст. Вы сможете оценить аутентичные хинкали, харчо и другие грузинские лакомства в одной из местных таверн.

Арка Дружбы народов в Гудаури, посвящённая двухсотлетию Георгиевского трактата. С расположенной на краю ущелья площадки открываются захватывающие панорамы на горные пики. Здесь по желанию можно будет выбрать активность: верховую езду, полёт на параплане, катание на лошади или верблюде, поездку на квадроцикле.

Троицкая церковь 14 века, расположенная на высоте 2170 метров. Подъём к святыне на джипах начнём из посёлка Степанцминда. На месте вас ждёт один из самых красивых видов в Грузии — на снежную вершину Казбека.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. О необходимости детских кресел сообщайте при бронировании
  • Погода в горах может быть переменчивой, особенно зимой, поэтому возможны корректировки маршрута или активностей
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в таверне — около 25 лари за чел.
  • Подъём к церкви на джипах — 20 лари
  • Полёт на параплане — цены по запросу

Полёт на параплане и другие активности могут быть ограничены по возрасту (обычно от 10–12 лет и старше, зависит от оператора).

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
4 мар 2025
Очень понравился день, проведённый в экскурсии до Гудаури. Экскурсовод Нана сделала поездку насыщенной и интересной, подробно рассказав историю Грузии, местные обычаи, а также подробно о точках, где мы делали остановки.
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Также порадовал индивидуальный подход к каждому туристу в группе, коммуникация на удобном каждому языке. Всех желающих на горнолыжном курорте провели и подобно рассказали об услугах, которые они выбрали: катание, параплан, канатная дорога, снегоходы.

В связи с погодными условиями удалось доехать не до всех запланированных точек, этот момент лучше уточнить до начала тура.

По катанию на момент 03.03.2025 были следующие расценки: прокат лыж 70 лари, сноуборда - 80 лари; подъемник, разово 20 лари, 3 подъёма 55 лари, дневной 70 лари (при возврате скипаса возвращают 5 лари)

И
6 янв 2025
Поездка прошла отлично, Бидзо, спасибо тебе большое за трансфер и сопровождение по Гудаури. Комфортабельный минивэн, приятная беседа, все было супер!
Рекомендую!
А
3 янв 2025
Экскурсия до Казбека была шикарная!!!
У нас была гид Нана.
Хотим еще раз выразить ей огромную благодарность за шикарную
Информативную экскурсию длиною в 12 часов.
Также обрадовала то, что Нана очень трепетно относится к
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туристам.
У нас по приезду в таверну (входит в экскурсионный маршрут) произошла небольшая заминка, так как все столы были заняты, но благодаря напору и целеустремленности Наны - нас посадили за столы через 10 минут и в знак извинений угостили рюмочкой чачы.
Также во время экскурсии угощали вином и коньяком.
Большое спасибо!!!
Всем советуем, получите незабываемые эмоции.

Экскурсия до Казбека была шикарная!!!

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