Вас ждёт захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где ощущается вольный дух гор! Мы отправимся в Гудаури через древнюю крепость Ананури. Заедем и на родину хинкали — в село Пасанаури. В горах вы полетаете на параплане, покатаетесь на квадроциклах или просто погуляете по склонам. Адреналин или наслаждение пейзажами — каждый выберет что-то для себя.

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Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище — рукотворное озеро, созданное в 1980-х годах на реке Арагви. Легенда гласит, что на дне водохранилища покоятся руины древнего села, затопленного при его создании.

Крепость Ананури 16 века имеет богатую историю и окружена множеством легенд. По одной из них, во времена осады крепости люди укрывались под землёй. Вы исследуете старинные башни, церковь с уникальными фресками и прогуляетесь по крепостным стенам, с которых открывается великолепный вид на Жинвальское водохранилище.

Пасанаури — небольшое село, известное как родина хинкали. Возле него сливаются две реки — Чёрная и Белая Арагви, создавая впечатляющий природный контраст. Вы сможете оценить аутентичные хинкали, харчо и другие грузинские лакомства в одной из местных таверн.

Арка Дружбы народов в Гудаури, посвящённая двухсотлетию Георгиевского трактата. С расположенной на краю ущелья площадки открываются захватывающие панорамы на горные пики. Здесь по желанию можно будет выбрать активность: верховую езду, полёт на параплане, катание на лошади или верблюде, поездку на квадроцикле.

Троицкая церковь 14 века, расположенная на высоте 2170 метров. Подъём к святыне на джипах начнём из посёлка Степанцминда. На месте вас ждёт один из самых красивых видов в Грузии — на снежную вершину Казбека.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. О необходимости детских кресел сообщайте при бронировании

Погода в горах может быть переменчивой, особенно зимой, поэтому возможны корректировки маршрута или активностей

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

Обед в таверне — около 25 лари за чел.

Подъём к церкви на джипах — 20 лари

Полёт на параплане — цены по запросу

Полёт на параплане и другие активности могут быть ограничены по возрасту (обычно от 10–12 лет и старше, зависит от оператора).