Мы предлагаем услуги трансфера для больших групп на микроавтобусе.
Автомобили оборудованы багажными отделениями, где вы сможете разместить свои чемоданы, лыжи и сноуборды в количестве, равном количеству пассажиров.
У нас есть детские автокресла — установим по запросу! Для маленьких групп подберём седан или минивэн.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание трансфер
- Комфортабельные и сертифицированные автомобили VIP-класса с кондиционером.
- Профессиональные некурящие водители с многолетним опытом работы в компании.
- Встреча в аэропорту (либо по вашему адресу) с табличкой и доставка до отеля.
- Остановки для фотографий, в пунктах обмена валют с лучшими курсами и для необходимых перерывов.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобилях Mercedes, Honda, Toyota и других.
- Машина прибудет в аэропорт или отель в нужное вам время.
- Курение в автомобилях запрещено.
- Наши водители говорят на русском и английском языках.
Автомобиль и стоимость зависят от количества человек:
- Седан 1–2 человека — €80.
- Минивэн 3–5 человек — €95.
- Микроавтобус 7–16 человек — €135.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 17551 туриста
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь во многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.Задать вопрос
