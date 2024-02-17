А Алёна Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!

Н Наталия Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻

А Антонов Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией читать дальше бутылку хорошего красного вина! Только за все это я поставил 5 баллов. Все остальное для меня было на тот момент не важным. Для туристов планирующих совместить трансфер с интересной экскурсией, к сожалению в лучшем случае вы получите комфортную и безопасную доставку из точки А в точку Б. Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за

М Михаил Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.

А Алла Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот Георгий отличный гид, внимательный и очень образованный.

S Shepovalov Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах Поначалу сомневались, стоит ли брать трансфер или перелет. В итоге выбрали трансфер и не пожалели. Маршрут интересный, водитель вежливый, машина удобная. По пути заехали на озеро Севан и в ресторан там же. Все понравилось.