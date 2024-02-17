Экскурсии из аэропорта Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Тбилиси, цены от €35, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205185 за всё до 2 чел.
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
35 за человека
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8858 за всё до 19 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    17 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
    Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
  • Н
    Наталия
    8 января 2024
    Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
    Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻
  • А
    Антонов
    21 сентября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
    Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за
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    бутылку хорошего красного вина! Только за все это я поставил 5 баллов. Все остальное для меня было на тот момент не важным. Для туристов планирующих совместить трансфер с интересной экскурсией, к сожалению в лучшем случае вы получите комфортную и безопасную доставку из точки А в точку Б.

  • М
    Михаил
    13 сентября 2023
    Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
    Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.
  • А
    Алла
    27 июля 2023
    Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот
    Георгий отличный гид, внимательный и очень образованный.
  • S
    Shepovalov
    21 апреля 2023
    Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
    Поначалу сомневались, стоит ли брать трансфер или перелет. В итоге выбрали трансфер и не пожалели. Маршрут интересный, водитель вежливый, машина удобная. По пути заехали на озеро Севан и в ресторан там же. Все понравилось.
  • М
    Маргарита
    25 июня 2019
    Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот
    И шофер, и экскурсовод -профессионалы своего дела. И отличные собеседники! Очень интеллегентные и тактичные джентльмены. Мы узнали много интересного. Они даже помогли донести багаж на 4 этаж в отель! Огромное им спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
  2. Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
  3. Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 185 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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