1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€35 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 88€58 за всё до 19 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна17 февраля 2024Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
- ННаталия8 января 2024Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻
- ААнтонов21 сентября 2023Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за
- ММихаил13 сентября 2023Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.
- ААлла27 июля 2023Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборотГеоргий отличный гид, внимательный и очень образованный.
- SShepovalov21 апреля 2023Поначалу сомневались, стоит ли брать трансфер или перелет. В итоге выбрали трансфер и не пожалели. Маршрут интересный, водитель вежливый, машина удобная. По пути заехали на озеро Севан и в ресторан там же. Все понравилось.
- ММаргарита25 июня 2019Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборотИ шофер, и экскурсовод -профессионалы своего дела. И отличные собеседники! Очень интеллегентные и тактичные джентльмены. Мы узнали много интересного. Они даже помогли донести багаж на 4 этаж в отель! Огромное им спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 185 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Из аэропорта», 13 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь