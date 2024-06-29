Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)

Узнать о сложной и увлекательной истории бальнеологического курорта за последние 100 лет
Ежегодно Цхалтубо принимал тысячи отдыхающих. Отправиться туда было мечтой многих. С 1990-х годов большая часть санаториев оказалась заброшена. Вы увидите самые известные из них. Поймёте, как в разных десятилетиях менялись архитектурные тенденции. Примерите на себя роль отдыхающих и посетите один из действующих комплексов.
Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)
Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)
Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Заброшенные комплексы санаториев, отелей и ванн Цхалтубо.
  • Внутреннее оформление помещений.
  • Курортный парк.
  • Действующий санаторий «Легенды Цхалтубо», включая номер-люкс и концертный зал с сохранившимися интерьерами и отделкой, недоступные отдыхающим и посещающим комплекс без экскурсии.
  • Здание вокзала, принимавшего ежедневные поезда из Москвы.

Вы узнаете:

  • Как была устроена санаторно-курортная система в СССР.
  • Что давали в санаториях на обед.
  • Что общего между санаторием в Цхалтубо и советским шампанским.
  • Почему до 20 века не могли объяснить лечебные свойства цхалтубских вод.
  • Зачем в музее хранят костыли.
  • Как строить роскошно в условиях ограниченного бюджета.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение санатория «Легенда Цхалтубо», обед.
  • Дополнительно оплачивается дегустация 4 вин и чачи в Доме писателей (после посещения действующего санатория) — 40 лари/чел.
  • Так как экскурсия связана с посещением заброшенных объектов, на неё ожидаем гостей строго 18+.
  • Мы уделяем большое внимание безопасности – всем участникам выдадим каски и проведём подробный инструктаж по технике безопасности.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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