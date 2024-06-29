Ежегодно Цхалтубо принимал тысячи отдыхающих. Отправиться туда было мечтой многих. С 1990-х годов большая часть санаториев оказалась заброшена. Вы увидите самые известные из них. Поймёте, как в разных десятилетиях менялись архитектурные тенденции. Примерите на себя роль отдыхающих и посетите один из действующих комплексов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Заброшенные комплексы санаториев, отелей и ванн Цхалтубо.
- Внутреннее оформление помещений.
- Курортный парк.
- Действующий санаторий «Легенды Цхалтубо», включая номер-люкс и концертный зал с сохранившимися интерьерами и отделкой, недоступные отдыхающим и посещающим комплекс без экскурсии.
- Здание вокзала, принимавшего ежедневные поезда из Москвы.
Вы узнаете:
- Как была устроена санаторно-курортная система в СССР.
- Что давали в санаториях на обед.
- Что общего между санаторием в Цхалтубо и советским шампанским.
- Почему до 20 века не могли объяснить лечебные свойства цхалтубских вод.
- Зачем в музее хранят костыли.
- Как строить роскошно в условиях ограниченного бюджета.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение санатория «Легенда Цхалтубо», обед.
- Дополнительно оплачивается дегустация 4 вин и чачи в Доме писателей (после посещения действующего санатория) — 40 лари/чел.
- Так как экскурсия связана с посещением заброшенных объектов, на неё ожидаем гостей строго 18+.
- Мы уделяем большое внимание безопасности – всем участникам выдадим каски и проведём подробный инструктаж по технике безопасности.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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