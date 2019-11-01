24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги

Alexi
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Alexi – экскурсионное агентство
В путешествие вас ждут фантастические горные пейзажи, исторический путь Грузии и её предания.

Вы взглянете на знаменитое слияние рек Арагви и Куры и побываете у спрятанного в горном ущелье водопада.

Полюбуетесь лазурным Жинвальским водохранилищем и познакомитесь с прошлым средневековой крепости Ананури.

И увидите знаменитый своими видами монастырь у подножия горы.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча место вашего проживания
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У этой экскурсии24 отзыва
4.71
Казбек покорить сложно, но он покорит вас!
Казбек покорить сложно, но он покорит вас!

Что вас ожидает

Непревзойденная красота пейзажей
Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви. Путь оброс рассказами людей, вдохновленных местной природой, старинными легендами гор и историческими фактами о бурной жизни Военно-Грузинской дороги. Вы прогуляетесь вдоль берегов бирюзового Жинвальского водохранилища, где я расскажу о роли водоема и тайнах, живущих на дне. Окинете взглядом окрестности с Арки Дружбы и съездите к минеральному источнику, напоминающему золотистую реку. А от стоящего на холме древнего монастыря на фоне заснеженных гор захватит дух — да-да, это то самый вид, что вы тысячу раз рассматривали на открытках Грузии! За этими фантастическими пейзажами в реальности вы отправитесь в село Степанцминда у подножия Казбека. А там пересядете на джипы, чтобы подняться к церкви в Гергети.

Водопад в ущелье и княжеская резиденция
После встречи с легендарным великаном Казбеком вы побываете у спрятанного в горах Гвелетского водопада, чьи воды каскадами падают в ущелье на маленькой речке Гвелетисцхали. Кроме того, в программе средневековая крепость Ананури на Жинвальском водохранилище — здесь поговорим о феодальных временах, арагвских эриставах и исторических сражениях.

Организационные детали

  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
  • Транспортные расходы, питьевая вода и Wi-Fi включены в стоимость.
  • В поездке предусмотрен обед (на обратном пути) в кафе на родине хинкали.
  • Дополнительные расходы: джип к храму в Гергети (50 лари машина или 15 лари с человека); джип к водопаду (50 лари машина или 15 лари с человека), обед.
  • На экскурсии с вам будет гид-водитель. Если вы хотите услышать максимально подробную историческую информацию, то помимо водителя с вами будет профессиональный гид (доплата 30€).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек 10€, для 1-8 человек 20€.
Казбек покорить сложно, но он покорит вас!
Казбек покорить сложно, но он покорит вас!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexi
Alexi
Я украинец, родился и вырос в Тбилиси. Очень люблю Грузию и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником, который познакомится со мной! Экскурсии провожу вместе с командой гидов, каждый из которых знает и любит своё дело. До встречи в Грузии!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Здравствуйте, в октябре посетили Грузию и влюбились раз и навсегда!
большое спасибо за гостеприимство) Брали индивидуальную экскурсию, гид Malkhazi добрый души человек) очень интересно рассказывал, показывал красоты гор, помогал, если были вопросы) рекомендуем брать экскурсию, ведь Казбек покорит вас;)
9 сентября 2019
Бесконечная благодарность за тёплый приём, гостеприимство и сказочное путешествие по маршруту Военно-Грузинской дороги нашим (уже) друзьям Алексею и Малхазу. Это непередаваемые эмоции, восторг и вау! во время всего пути. Бесконечные истории и легенды, невероятные виды, горы, природа.... Да что говорить, Грузия-это любовь!!!⠀
14 августа 2019
Экскурсия – высший класс. Платон замечательный рассказчик и собеседник. Показал нам самые живописные места, рассказал много интересных фактов. Насыщенно, красиво, душевно!
В плане организации тоже всё прекрасно.

Заказывали также трансфер. Всё по лучшим стандартам.
Мы очень довольны. Большое спасибо Алексею и, конечно же, Платону!
27 июля 2019
Очень понравилась поездка. Организаторы и гид - Малхаз просто супер! Знают свое дело, любят Грузию и с радостью показывают красивые места, рассказывают историю. Все очень вежливо, ненавязчиво. Горы зачаровывают, очень красиво! Спасибо огромное
20 июня 2019
Экскурсия к Казбеку очень понравилась. Поездка хорошо организована по времени и по точкам остановок.
Алексей приехал познакомиться лично, это было очень приятно.

Гид Платон хороший собеседник и разказчик. Вел машину аккуратно, заботился о нас и был максимально тактичен. Угощал белым вином в местах с шикарным видом (=

Сама военно-грузинская дорога сильное место. Природа вокруг захватывает дух. Я рада выбору экскурсии! Казбек нас покорил(=
12 июня 2019
Чудесно провели время. Гид Платон очень, очень приятный в общении. Сложилось ощущение, что нет вопроса, на который у него не было бы ответа. Экскурсия организована очень грамотно. Несмотря на очень насыщенную программу, абсолютно не устали.
Очень рекомендуем!
Ездили вдвоем, машина Toyota
5 июня 2019
Отличная экскурсия, отличная организация! Комфортабельное авто, вай фай на пути следования работал всегда, даже лучше чем в отеле. Остановиться можно было где ты хочешь, на сколько хочешь. Посетили все знаковые места, накормили бесплатным завтраком, подарили 2 литра вина! Хотели заехать в одно место, которого не было в экскурсии - без проблем. Большое спасибо гиду Малхазу - во всем шел на встречу, много что посоветовал - большое спасибо! Большое спасибо и Алексу - перенес экскурсию на другой день по просьбе, так как нас не устраивали погодные условия (стоял дождь), да и сам по телефону дал много информации и был открыт для решения любых вопросов, связанных с пребыванием в Грузии
4 июня 2019
Поехали с женой посмотреть на гору Казбек и решили ехать туда не на маршрутке, а взять гида. Решение было верным. Экскурсия нам очень понравилась, за что отдельное спасибо Малхазу! По дороге останавливались где хотели, фотографировались на фоне всех живописных мест, а их там много, узнали много интересного о Грузии.
В Пасанаури, месте слияния белой и черной рек Арагви, Алексей устроил для нас мастер-клас грузинской кухни. В одном из местных ресторанов Манана учила нас готовить хинкали. Было здорово и вкусно! А наевшись, чуть позже напились из нарзанного источника минеральной воды.

Пока ехали всё посмотрели, всё сфотографировали. Сытые и довольные приехали в Степанцминды покорять Казбек, но это уже другая история.

В общем - рекоммендую!
17 мая 2019
Экскурсия была захватывающей и необычайно красивой. Лучше гор могут быть только горы.
11 мая 2019
Замечательно организованное путешествие к высотам Казбеги! Мы остались в полном восторге! Нашем гидом был Малхаз - прекрасный рассказчик, безопасный водитель и просто приятный в общении человек. Мы будто встретили старого друга, который показал нам кусочек необыкновенной Грузии. Мы путешествовали с 3х летним ребенком, на комфортабельном автомобиле, по запросу нам было предоставлено детское автокресло. Во время экскурсии нас угостили вкуснейшем хачапури и домашним вином. На обратном пути мы остановливались на обед в придорожном ресторане, кухня достойная. В целом было познавательно, увлекательно и удивительно. Мы под впечатлением и остались исключительно теплые воспоминания. Всем советую выбрать именно путешествие в Казбеги для знакомства с красотами Грузии.
Ещё 14 отзывов

Alexi проводит ещё 1 экскурсию

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