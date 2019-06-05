24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В путешествии по Военно-Грузинской дороге вас ждут горные ущелья, смотровые площадки и места, где история страны тесно переплетается с природой и легендами.
Вы увидите знаменитое слияние рек, полюбуетесь Жинвальским водохранилищем, посетите средневековую крепость Ананури и подниметесь к монастырю у подножия Казбека — тому самому, с открыток и фотографий.
Вы увидите знаменитое слияние рек, полюбуетесь Жинвальским водохранилищем, посетите средневековую крепость Ананури и подниметесь к монастырю у подножия Казбека — тому самому, с открыток и фотографий.
Описание экскурсии
Трансфер из Тбилиси (~ 2 часа)
Горные пейзажи и дорога с историей (~ 2 часа)
Вы увидите:
- ущелье реки Арагви и панорамы Военно-Грузинской дороги
- слияние рек Арагви и Куры
- Жинвальское водохранилище
- Арку Дружбы и смотровые площадки по пути
- минеральный источник с водой ярких, почти золотистых оттенков
И узнаете:
- почему Военно-Грузинская дорога веками оставалась ключевым путём между Кавказом и Закавказьем
- какие легенды связаны с горами и перевалами этого маршрута
- какую роль Жинвальское водохранилище играет в жизни региона
Крепость Ананури — резиденция арагвских эриставов (~ 1 час)
Вы увидите:
- средневековую крепость Ананури на берегу водохранилища
- Успенский храм 17 века
- оборонительные башни и крепостные стены
И узнаете:
- как жили арагвские эриставы и какую роль они играли в истории региона
- почему Ананури стала важным оборонительным пунктом на дороге
- какие события и сражения определили судьбу этих мест
Степанцминда, Казбек и храм в Гергети (~ 3 часа)
Вы увидите:
- село Степанцминда у подножия Казбека
- панорамы Главного Кавказского хребта
- Троицкую церковь в Гергети
И узнаете:
- почему этот храм стал одним из символов Грузии
- как менялась жизнь горных селений у подножия Казбека
- чем Казбек важен для грузинской культуры и мифологии
Из Степанцминды вы пересядете на джипы и подниметесь к церкви, откуда открывается тот самый вид на заснеженные вершины. Ради него сюда приезжают со всего мира.
Возвращение в Тбилиси (~ 2 часа)
Организационные детали
- Экскурсия возможна для большего количества участников и/или по изменённому маршруту — условия обсуждаются индивидуально
- Возможен трансфер из аэропорта до отеля:
— до 4 человек — €10
— 5–8 человек — €20
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость
- Трансфер по программе на комфортабельном минивэне или микроавтобусе
- Питьевая вода
Дополнительные расходы
- Подъём к храму в Гергети на джипе: 50 лари за машину или 15 лари за чел.
- Обед в кафе (на обратном пути): средний чек — около €15 за чел.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
|Дети до 12 лет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 269 туристов
Я украинец, родился и вырос в Тбилиси. Очень люблю Грузию и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником, который познакомится со мной! Экскурсии провожу вместе с командой гидов, каждый из которых знает и любит своё дело. До встречи в Грузии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия, отличная организация! Комфортабельное авто, вай фай на пути следования работал всегда, даже лучше чем в отеле. Остановиться можно было где ты хочешь, на сколько хочешь. Посетили все знаковые
Алекс
Ответ организатора:
Игорь, большое спасибо за Ваш отзыв!!!
Я и моя команда очень стараемся для прекрасного времяпровождения наших гостей!!!
И впредь будем стараться!!;
Я и моя команда очень стараемся для прекрасного времяпровождения наших гостей!!!
И впредь будем стараться!!;
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Л
Поехали с женой посмотреть на гору Казбек и решили ехать туда не на маршрутке, а взять гида. Решение было верным. Экскурсия нам очень понравилась, за что отдельное спасибо Малхазу! По
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J
Замечательно организованное путешествие к высотам Казбеги! Мы остались в полном восторге! Нашем гидом был Малхаз - прекрасный рассказчик, безопасный водитель и просто приятный в общении человек. Мы будто встретили старого
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Побывали на экскурсии на Казбек 31.10. Ездили вчетвером, своей компанией на машине с гидом-водителем Платоном. Очень повезло с погодой, было солнечно и очень тепло, теплые вещи для гор не понадобились.
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Е
Сегодня состоялась моя первая в жизни поездка по Военно-Грузинской дороге. Впечатлений - море!) Сумасшедше прекрасные виды в горах, Белая и Чёрная Арагви, чистейшего бирюзового цвета вода Жинвальского водохранилища, древние стены
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И
Военно-грузинская дорога ошеломляет своей красотой. С гидом Анной и водителем Мамукой мы проехали по ней, останавливаясь в самых красочных местах, до Дарьяльского ущелья и поднялись по скалистой тропе до живописного
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