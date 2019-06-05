24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

и башни крепости Ананури, Арка Дружбы, от видов с которой захватывает дух, и вершина путешествия - величественный Казбек! Несмотря на облачность и попытки дождя помешать, он всё-таки показался нам сегодня! Поднимаясь к церкви Троицы в Гергети, мы на короткие минуты увидели вершину Казбека. Сама церковь также произвела впечатление. Быть может ещё и потому, что именно в тот момент в ней проходила прекрасная церемония венчания.

На обратной дороге из Степанцминды остановились у минерального источника удивительного цвета розового золота с вкуснейшей минеральной водой и, чуть позже, у небольшого красивого водопада.

Что касается организации. Она выше всяческих похвал! Поездка в комфортабельном авто. В начале пути к Казбеги меня угостили вкуснейшими хачапури в кафе Пасанаури; там же на обратном пути нас ждал обед. Люди! Не пропустите это заведение, там очень вкусно готовят!))

И наконец - человек, который был водителем, гидом и ангелом хранителем для меня в этом путешествии - Мамука. Лёгкий и приятный в общении, тактичный и доброжелательный, отличный водитель и интересный рассказчик. Мамука, спасибо Вам за этот день!