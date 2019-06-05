24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Казбек покорить сложно, но он покорит вас

Из Тбилиси - за легендарными пейзажами и историями о Военно-Грузинской дороге
В путешествии по Военно-Грузинской дороге вас ждут горные ущелья, смотровые площадки и места, где история страны тесно переплетается с природой и легендами.

Вы увидите знаменитое слияние рек, полюбуетесь Жинвальским водохранилищем, посетите средневековую крепость Ананури и подниметесь к монастырю у подножия Казбека — тому самому, с открыток и фотографий.
4.8
24 отзыва
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Казбек покорить сложно, но он покорит вас

Описание экскурсии

Трансфер из Тбилиси (~ 2 часа)

Горные пейзажи и дорога с историей (~ 2 часа)

Вы увидите:

  • ущелье реки Арагви и панорамы Военно-Грузинской дороги
  • слияние рек Арагви и Куры
  • Жинвальское водохранилище
  • Арку Дружбы и смотровые площадки по пути
  • минеральный источник с водой ярких, почти золотистых оттенков

И узнаете:

  • почему Военно-Грузинская дорога веками оставалась ключевым путём между Кавказом и Закавказьем
  • какие легенды связаны с горами и перевалами этого маршрута
  • какую роль Жинвальское водохранилище играет в жизни региона

Крепость Ананури — резиденция арагвских эриставов (~ 1 час)

Вы увидите:

  • средневековую крепость Ананури на берегу водохранилища
  • Успенский храм 17 века
  • оборонительные башни и крепостные стены

И узнаете:

  • как жили арагвские эриставы и какую роль они играли в истории региона
  • почему Ананури стала важным оборонительным пунктом на дороге
  • какие события и сражения определили судьбу этих мест

Степанцминда, Казбек и храм в Гергети (~ 3 часа)

Вы увидите:

  • село Степанцминда у подножия Казбека
  • панорамы Главного Кавказского хребта
  • Троицкую церковь в Гергети

И узнаете:

  • почему этот храм стал одним из символов Грузии
  • как менялась жизнь горных селений у подножия Казбека
  • чем Казбек важен для грузинской культуры и мифологии

Из Степанцминды вы пересядете на джипы и подниметесь к церкви, откуда открывается тот самый вид на заснеженные вершины. Ради него сюда приезжают со всего мира.

Возвращение в Тбилиси (~ 2 часа)

Организационные детали

  • Экскурсия возможна для большего количества участников и/или по изменённому маршруту — условия обсуждаются индивидуально
  • Возможен трансфер из аэропорта до отеля:
    — до 4 человек — €10
    — 5–8 человек — €20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость

  • Трансфер по программе на комфортабельном минивэне или микроавтобусе
  • Питьевая вода

Дополнительные расходы

  • Подъём к храму в Гергети на джипе: 50 лари за машину или 15 лари за чел.
  • Обед в кафе (на обратном пути): средний чек — около €15 за чел.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€65
Дети до 12 лет€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 269 туристов
Я украинец, родился и вырос в Тбилиси. Очень люблю Грузию и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником, который познакомится со мной! Экскурсии провожу вместе с командой гидов, каждый из которых знает и любит своё дело. До встречи в Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
3
2
1
1
И
Отличная экскурсия, отличная организация! Комфортабельное авто, вай фай на пути следования работал всегда, даже лучше чем в отеле. Остановиться можно было где ты хочешь, на сколько хочешь. Посетили все знаковые
читать дальшеуменьшить

места, накормили бесплатным завтраком, подарили 2 литра вина! Хотели заехать в одно место, которого не было в экскурсии - без проблем. Большое спасибо гиду Малхазу - во всем шел на встречу, много что посоветовал - большое спасибо! Большое спасибо и Алексу - перенес экскурсию на другой день по просьбе, так как нас не устраивали погодные условия (стоял дождь), да и сам по телефону дал много информации и был открыт для решения любых вопросов, связанных с пребыванием в Грузии

Алекс
Алекс
Ответ организатора:
Игорь, большое спасибо за Ваш отзыв!!!
Я и моя команда очень стараемся для прекрасного времяпровождения наших гостей!!!
И впредь будем стараться!!;
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Поехали с женой посмотреть на гору Казбек и решили ехать туда не на маршрутке, а взять гида. Решение было верным. Экскурсия нам очень понравилась, за что отдельное спасибо Малхазу! По
читать дальшеуменьшить

дороге останавливались где хотели, фотографировались на фоне всех живописных мест, а их там много, узнали много интересного о Грузии.
В Пасанаури, месте слияния белой и черной рек Арагви, Алексей устроил для нас мастер-клас грузинской кухни. В одном из местных ресторанов Манана учила нас готовить хинкали. Было здорово и вкусно! А наевшись, чуть позже напились из нарзанного источника минеральной воды.

Пока ехали всё посмотрели, всё сфотографировали. Сытые и довольные приехали в Степанцминды покорять Казбек, но это уже другая история.

В общем - рекоммендую!

Вам был полезен этот отзыв?
J
Замечательно организованное путешествие к высотам Казбеги! Мы остались в полном восторге! Нашем гидом был Малхаз - прекрасный рассказчик, безопасный водитель и просто приятный в общении человек. Мы будто встретили старого
читать дальшеуменьшить

друга, который показал нам кусочек необыкновенной Грузии. Мы путешествовали с 3х летним ребенком, на комфортабельном автомобиле, по запросу нам было предоставлено детское автокресло. Во время экскурсии нас угостили вкуснейшем хачапури и домашним вином. На обратном пути мы остановливались на обед в придорожном ресторане, кухня достойная. В целом было познавательно, увлекательно и удивительно. Мы под впечатлением и остались исключительно теплые воспоминания. Всем советую выбрать именно путешествие в Казбеги для знакомства с красотами Грузии.

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Побывали на экскурсии на Казбек 31.10. Ездили вчетвером, своей компанией на машине с гидом-водителем Платоном. Очень повезло с погодой, было солнечно и очень тепло, теплые вещи для гор не понадобились.
читать дальшеуменьшить

Маршрут экскурсии очень интересный, много остановок, везде были столько сколько хотели, гид-водитель никогда нас не подгонял. Было время нафотографировать эти прекрасные пейзажи вдоволь! Была остановка в кафе Пасанаури, где нас угостили вкуснейшим хачапури, вином и чаем! Казбек в этот день был полностью открыт, при чистом синем небе и нам вдвойне повезло, мы увидели сход снежной лавины, когда находились у церкви Гергети. Наш водитель-гид оказался интересным собеседником, отвечал на все наши вопросы, обсудили все интересующие нас темы. Экскурсией остались очень довольны! Спасибо Платону и организатору экскурсии Алекси за гостеприимство и профессионализм!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сегодня состоялась моя первая в жизни поездка по Военно-Грузинской дороге. Впечатлений - море!) Сумасшедше прекрасные виды в горах, Белая и Чёрная Арагви, чистейшего бирюзового цвета вода Жинвальского водохранилища, древние стены
читать дальшеуменьшить

и башни крепости Ананури, Арка Дружбы, от видов с которой захватывает дух, и вершина путешествия - величественный Казбек! Несмотря на облачность и попытки дождя помешать, он всё-таки показался нам сегодня! Поднимаясь к церкви Троицы в Гергети, мы на короткие минуты увидели вершину Казбека. Сама церковь также произвела впечатление. Быть может ещё и потому, что именно в тот момент в ней проходила прекрасная церемония венчания.
На обратной дороге из Степанцминды остановились у минерального источника удивительного цвета розового золота с вкуснейшей минеральной водой и, чуть позже, у небольшого красивого водопада.
Что касается организации. Она выше всяческих похвал! Поездка в комфортабельном авто. В начале пути к Казбеги меня угостили вкуснейшими хачапури в кафе Пасанаури; там же на обратном пути нас ждал обед. Люди! Не пропустите это заведение, там очень вкусно готовят!))
И наконец - человек, который был водителем, гидом и ангелом хранителем для меня в этом путешествии - Мамука. Лёгкий и приятный в общении, тактичный и доброжелательный, отличный водитель и интересный рассказчик. Мамука, спасибо Вам за этот день!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Военно-грузинская дорога ошеломляет своей красотой. С гидом Анной и водителем Мамукой мы проехали по ней, останавливаясь в самых красочных местах, до Дарьяльского ущелья и поднялись по скалистой тропе до живописного
читать дальшеуменьшить

водопада Гвелети. Путешествовать с Анной и Мамукой легко и приятно - они симпатичные, тактичные люди. Анна постаралась выполнить мой специальный запрос - сделать экскурсию с историческим уклоном, рассказать о русско-турецких войнах первой трети 19 века, за что ей особое спасибо. Способность гида не просто оттарабанить заученный текст, а специально подготовиться и ответить на запрос конктретного клиента - ценное и редкое профессиональное качество. Искренне желаем Анне дальнейших успехов в ее любимом деле.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Казбек покорить сложно, но он покорит вас»

Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
Джиппинг
На автобусе
10 часов
959 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 авг в 08:45
€15 за человека
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от €270 за всё до 6 чел.
К тебе, Казбек
На машине
10 часов
133 отзыва
Групповая
до 17 чел.
К тебе, Казбек
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 авг в 08:45
€17 за человека
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Завтра в 16:30
10 авг в 18:00
от €250 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €65 за человека