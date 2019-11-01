24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Непревзойденная красота пейзажей

Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви. Путь оброс рассказами людей, вдохновленных местной природой, старинными легендами гор и историческими фактами о бурной жизни Военно-Грузинской дороги. Вы прогуляетесь вдоль берегов бирюзового Жинвальского водохранилища, где я расскажу о роли водоема и тайнах, живущих на дне. Окинете взглядом окрестности с Арки Дружбы и съездите к минеральному источнику, напоминающему золотистую реку. А от стоящего на холме древнего монастыря на фоне заснеженных гор захватит дух — да-да, это то самый вид, что вы тысячу раз рассматривали на открытках Грузии! За этими фантастическими пейзажами в реальности вы отправитесь в село Степанцминда у подножия Казбека. А там пересядете на джипы, чтобы подняться к церкви в Гергети.

Водопад в ущелье и княжеская резиденция

После встречи с легендарным великаном Казбеком вы побываете у спрятанного в горах Гвелетского водопада, чьи воды каскадами падают в ущелье на маленькой речке Гвелетисцхали. Кроме того, в программе средневековая крепость Ананури на Жинвальском водохранилище — здесь поговорим о феодальных временах, арагвских эриставах и исторических сражениях.