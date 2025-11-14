Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Боржоми — об императорах и знаменитой воде После двух часов пути от Тбилиси вы доберётесь до живописного Боржомского ущелья с зелёными горами, бурной рекой между ними и дорогой, петляющей среди деревушек. Неподалёку от этого умиротворяющего места будет первая остановка — в прекрасном Боржоми. На прогулке по парку вы узнаете о Николае II и его семье, ежегодно приезжавших сюда на отдых. Попробуете лечебную воду прямо из горячего источника и услышите об истории производства первых бутылок «минералки». А в краеведческом музее, одном из старейших в Грузии, вы осмотрите археологические экспонаты, предметы из дворца Романовых и макет города, которому почти 100 лет. Рабат — о славных подвигах и бесчисленных сражениях Далее вы отправитесь к впечатляющему трёхъярусному комплексу — недавно воссозданной крепости Рабат. Среди изящных мраморных беседок и фонтанов, монументальных колоннад, башен и высоких крепостных стен вы услышите о серии битв грузинско-российских войск с турками-месхетинцами. Заглянете в музей с артефактами, впитавшими дух эпохи, и осмотрите ценные залы дворца, где познакомитесь с традиционным старинным грузинским стилем. Вардзия — о величии города, созданного при царице Тамаре В завершение вы побываете в древнем пещерном городе, расположенном всего в получасе езды от Рабата, у самой границы с Турцией. Я расскажу, как, по найденным источникам, выглядел многоэтажный высеченный в скале комплекс в XII веке, почему так полюбился легендарной царице Тамаре и для чего был сотворён. Вы пройдёте по сохранившимся ходам и узнаете, какие помещения здесь располагались, как была организована инфраструктура и, конечно, услышите предания о потайных лабиринтах.

