Описание экскурсииБоржоми — об императорах и знаменитой воде После двух часов пути от Тбилиси вы доберётесь до живописного Боржомского ущелья с зелёными горами, бурной рекой между ними и дорогой, петляющей среди деревушек. Неподалёку от этого умиротворяющего места будет первая остановка — в прекрасном Боржоми. На прогулке по парку вы узнаете о Николае II и его семье, ежегодно приезжавших сюда на отдых. Попробуете лечебную воду прямо из горячего источника и услышите об истории производства первых бутылок «минералки». А в краеведческом музее, одном из старейших в Грузии, вы осмотрите археологические экспонаты, предметы из дворца Романовых и макет города, которому почти 100 лет. Рабат — о славных подвигах и бесчисленных сражениях Далее вы отправитесь к впечатляющему трёхъярусному комплексу — недавно воссозданной крепости Рабат. Среди изящных мраморных беседок и фонтанов, монументальных колоннад, башен и высоких крепостных стен вы услышите о серии битв грузинско-российских войск с турками-месхетинцами. Заглянете в музей с артефактами, впитавшими дух эпохи, и осмотрите ценные залы дворца, где познакомитесь с традиционным старинным грузинским стилем. Вардзия — о величии города, созданного при царице Тамаре В завершение вы побываете в древнем пещерном городе, расположенном всего в получасе езды от Рабата, у самой границы с Турцией. Я расскажу, как, по найденным источникам, выглядел многоэтажный высеченный в скале комплекс в XII веке, почему так полюбился легендарной царице Тамаре и для чего был сотворён. Вы пройдёте по сохранившимся ходам и узнаете, какие помещения здесь располагались, как была организована инфраструктура и, конечно, услышите предания о потайных лабиринтах.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боржоми
- Боржомское ущелье
- Краеведческий музей
- Крепость Рабат
- Город Вардзия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Улица Коте Абхази, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
14 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
от €318 за человека
-
27%
Групповая
до 17 чел.
Средневековые сокровища
Путешествие в сердце Грузии: пещеры Вардзии, крепость Рабат и целебные воды Боржоми ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$33
$45 за человека
-
8%
Групповая
до 19 чел.
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды
Проведите день в окружении Кавказских гор, исследуя древние пещеры Вардзии, крепость Рабат и минеральные источники Боржоми
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
$36
$39 за человека