Экскурсии к минеральным источникам Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Минеральные источники» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
На машине
скидка
70%
37 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
4614 за человека
Покинутые башни ущелья Трусо
На машине
11 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками
Начало: Ваша гостиница
«Спустя два часа пути перед вами откроется красивейшее ущелье Трусо с булькающими вулканическими озерами и полями минеральных источников»
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
На машине
скидка
30%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Отправиться к императорским источникам и на родину олимпийских чемпионов
Начало: В районе улицы Самгебро
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250175 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    27 сентября 2024
    Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
    Всё было отлично, мне понравилось, я замечательно отдохнула! Горы, красивые виды, вкусная еда, добрые гостеприимные люди. Спасибо гиду Лизе, особенно
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    благодаря ей поездка получилась очень душевной! Единственное, что если едешь на последних рядах авто, плохо слышно экскурсовода, шумная дорогая. Хорошо бы наушники и микрофон, но их не было. Еще мне лично по ощущениям как будто не хватило лишних 5-10 минут в каждой локации, но возможно это просто особенности поездки с детьми: пока их накормишь, в туалет сводишь, нафоткаешь и т. д. как будто не успеваешь немного вокруг получше оглядеться. Берите в поездку на Казбек теплую одежду куртку, или толстовку с ветровкой или дождевиком (если едите, как мы, в сентябре), а то замерзните, ну а зимой наверное конкретно утепляться надо)) Вкусный мед, хотя я вообще не люблю мед, но тут понравился. Чача и коньяк супер! Атмосферная и душевная получилась поездка! Спасибо!

  • А
    Анна
    27 сентября 2024
    Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
    Экскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. Мы сидели спереди и все
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    было хорошо слышно, но кто сидел ссзади не было слышно практики ничего, просьба к организаторам позаботиится о микрофоне для гида в автобусе

    Экскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. МыЭкскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. МыЭкскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. МыЭкскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. МыЭкскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. Мы

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Минеральные источники»

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  1. Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
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  3. Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Собор Светицховели
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в октябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Минеральные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 175 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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