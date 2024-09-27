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благодаря ей поездка получилась очень душевной! Единственное, что если едешь на последних рядах авто, плохо слышно экскурсовода, шумная дорогая. Хорошо бы наушники и микрофон, но их не было. Еще мне лично по ощущениям как будто не хватило лишних 5-10 минут в каждой локации, но возможно это просто особенности поездки с детьми: пока их накормишь, в туалет сводишь, нафоткаешь и т. д. как будто не успеваешь немного вокруг получше оглядеться. Берите в поездку на Казбек теплую одежду куртку, или толстовку с ветровкой или дождевиком (если едите, как мы, в сентябре), а то замерзните, ну а зимой наверное конкретно утепляться надо)) Вкусный мед, хотя я вообще не люблю мед, но тут понравился. Чача и коньяк супер! Атмосферная и душевная получилась поездка! Спасибо!