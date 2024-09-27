скидка
70%
11 часов
Водная прогулка
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
46€14 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками
Начало: Ваша гостиница
«Спустя два часа пути перед вами откроется красивейшее ущелье Трусо с булькающими вулканическими озерами и полями минеральных источников»
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
30%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Отправиться к императорским источникам и на родину олимпийских чемпионов
Начало: В районе улицы Самгебро
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€175 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия27 сентября 2024Всё было отлично, мне понравилось, я замечательно отдохнула! Горы, красивые виды, вкусная еда, добрые гостеприимные люди. Спасибо гиду Лизе, особенно
- ААнна27 сентября 2024Экскурсия понравилась, горы прекрасны, локации интересны, гид рассказывала все на 2 языках, русский и английский. Мы сидели спереди и все
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Минеральные источники»
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