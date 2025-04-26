Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Тбилиси, цены от €48. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тбилиси - город искусства и литературы
Пешая
4 часа
42 отзыва
Индивидуальная
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
2 мая в 13:00
4 мая в 13:00
от €50 за человека
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
3 часа
62 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Создайте уникальный сувенир на мастер-классе в Тбилиси
Тбилиси славится не только архитектурой и кухней, но и прикладным искусством. Узнайте больше на мастер-классе в художественной студии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
2 мая в 12:00
€48 за человека
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
Пешая
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В сквере Пушкина на площади Свободы
Завтра в 12:00
2 мая в 12:00
€58 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2025
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Была на экскурсии у Марии, шла целенаправленно, так как тема экскурсии очень мне близка. Мария - очень интересный рассказчик, я
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    просто с удовольствием и легкостью провела эти часы. Все настолько увлекательно, подробно, даже некоторые части экскурсии сопровождались чтением стихов. Описание экскурсии полностью соответствует. С Марьей очень приятно и легко общаться, поэтому однозначно рекомендую, ее экскурсия не просто шаблонное знакомство с достопримечательностями, а увлекательнейшее путешествие в мир искусства и литературы отдельно взятого города.

  • В
    Виктор
    13 апреля 2025
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Огромное спасибо Марии за столь интересную и очень содержательную экскурсию. Узнали много нового для себя. Большое спасибо!!
  • М
    Марк
    25 февраля 2025
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Очень интересная экскурсия. Мария отлично владеет материалом. Рекомендую для людей, интересующихся переплетением культур Грузии и России.
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Получили огромное удовольствие от работы и от общения с замечательными женщинами-мастерицами. Столько положительных эмоций 👍так что рекомендуем всем, кто хочет сделать интересные сувениры своими руками, прикоснуться к ремеслу и получить заряд позитива от общения с душевными людьми)))
  • А
    Александра
    2 ноября 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Мастер-класс был просто супер, а какие замечательные люди! Рекомендую всем!
    Мастер-класс был просто супер, а какие замечательные люди!Мастер-класс был просто супер, а какие замечательные люди!Мастер-класс был просто супер, а какие замечательные люди!Мастер-класс был просто супер, а какие замечательные люди!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2024
    Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
    Очень интересный маршрут) Мы первый раз в Грузии и нас покорил ее необыкновенный колорит, смешение стилей разных эпох, влияние и
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    Востока и Запада. В сочетании с горным ландшафтом это дает вау-эффект. Мы в полном восторге! Нино отличный гид! Всем рекомендую 😊

    Очень интересный маршрут) Мы первый раз в Грузии и нас покорил ее необыкновенный колорит, смешение стилей
  • Р
    Резеда
    14 сентября 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Здравствуйте, с детёнышем 8 лет посетили мастер-класс 5 сентября. Нашлось занятие для обеих: дочь разрисовывала сумку-шоппер, я - шелковый нагрудный
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    платок в технике ‘холодный батик’ для нашего папы, на носу был его день ‘варенья’. Мы создавали абсолютно уникальные вещи с помощью удивительных, талантливых, прекрасных женщин в уютнейшем, волшебном месте. При этом нас еще накормили вкуснейшими блюдами, ими же самими приготовленными, напоили ароматным чаем. Забота и любовь во всем, что делают эти красавицы. Нам с вами было тепло и вкусно, надеюсь, и вам с нами 💕 Здоровья, счастья, мира и процветания, вам, вашим семьям, стране 💓 Надеюсь, до новой встречи 🥰 P.s. Наш папа был приятно удивлен и очень рад подарку 🤩🫶

    Здравствуйте, с детёнышем 8 лет посетили мастер-класс 5 сентября. Нашлось занятие для обеих: дочь разрисовывала сумку-шопперЗдравствуйте, с детёнышем 8 лет посетили мастер-класс 5 сентября. Нашлось занятие для обеих: дочь разрисовывала сумку-шоппер
  • Д
    Дана
    23 августа 2024
    Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
    Очень интеллигентный и профессиональный гид, с любовью к Грузии и уважением к туристам.
  • Л
    Людмила
    28 июля 2024
    Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
    Ирина провела для нас замечательную экскурсию, рассказав об исторических местах, памятниках, обычаях тех уголков Тбилиси, по которым мы прошлись. Экскурсия
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    была насыщенной и познавательной, исторические факты сменялись рассказами о местной культуре и традициях. Было интересно и нам, и нашим детям подросткам. Спасибо! Экскурсию очень рекомендую! Ps эта экскурсия на порядок интереснее тура по городу на автобусе!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

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  5. Площадь Свободы
  6. Монастырь Джвари
  7. Крепость Ананури
  8. Мост мира
  9. Собор Светицховели
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в апреле 2025
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