Индивидуальная
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
2 мая в 13:00
4 мая в 13:00
от €50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Создайте уникальный сувенир на мастер-классе в Тбилиси
Тбилиси славится не только архитектурой и кухней, но и прикладным искусством. Узнайте больше на мастер-классе в художественной студии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
2 мая в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В сквере Пушкина на площади Свободы
Завтра в 12:00
2 мая в 12:00
€58 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 апреля 2025Была на экскурсии у Марии, шла целенаправленно, так как тема экскурсии очень мне близка. Мария - очень интересный рассказчик, я
- ВВиктор13 апреля 2025Огромное спасибо Марии за столь интересную и очень содержательную экскурсию. Узнали много нового для себя. Большое спасибо!!
- ММарк25 февраля 2025Очень интересная экскурсия. Мария отлично владеет материалом. Рекомендую для людей, интересующихся переплетением культур Грузии и России.
- ЮЮлия9 января 2025Получили огромное удовольствие от работы и от общения с замечательными женщинами-мастерицами. Столько положительных эмоций 👍так что рекомендуем всем, кто хочет сделать интересные сувениры своими руками, прикоснуться к ремеслу и получить заряд позитива от общения с душевными людьми)))
- ААлександра2 ноября 2024Мастер-класс был просто супер, а какие замечательные люди! Рекомендую всем!
- ТТатьяна29 октября 2024Очень интересный маршрут) Мы первый раз в Грузии и нас покорил ее необыкновенный колорит, смешение стилей разных эпох, влияние и
- РРезеда14 сентября 2024Здравствуйте, с детёнышем 8 лет посетили мастер-класс 5 сентября. Нашлось занятие для обеих: дочь разрисовывала сумку-шоппер, я - шелковый нагрудный
- ДДана23 августа 2024Очень интеллигентный и профессиональный гид, с любовью к Грузии и уважением к туристам.
- ЛЛюдмила28 июля 2024Ирина провела для нас замечательную экскурсию, рассказав об исторических местах, памятниках, обычаях тех уголков Тбилиси, по которым мы прошлись. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
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