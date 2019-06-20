52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аристократический быт 19-20 века

Мы начнем экскурсию с площади Свободы и затем углубимся в узкий лабиринт улочек района Сололоаки. Здесь сохранились старинные дома, изрядно потрепанные временем, но не утратившие своего очарования и величия. Немного воображения — и вы увидите уже не обшарпанную лестницу, а нарядную парадную, по которой поднимаются дамы в красивых платьях, а с мостовой уезжает извозчик. Я помогу вам увидеть и почувствовать историю, застывшую в холодном мраморе и резных барельефах. Расскажу о том, как когда-то здесь жили купцы, помещики, банкиры, а по улицам гуляли Михаил Лермонтов, Осип Мендельштам, Сергей Есенин, Николай Гумилев, Максим Горький и многие другие творческие личности, приезжающие в Тбилиси за вдохновением.

Природная красота Тбилиси

Мы прогуляемся по тропинке, ведущей по склону холма вдоль крепости Нарикала, где находится один из самых старых кварталов — Вифлиемский. Отсюда вам откроется чудесный вид на город!

Древняя история города

Здесь мы перелистнем историю на несколько веков назад к моменту основания города. Вы узнаете, почему Тбилиси стал Тифлисом и как на самом деле называется Грузия. В Старом городе время словно остановилось — дома с ажурными балконами, мощеные улицы, о чем-то эмоционально говорящие местные жители. В конце прогулки спустимся к кварталу Абанотубани, где находятся легендарные серные бани.