52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Мне Тифлис горбатый снится...»

Исследовать потайные уголки города

Евгения
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Евгения – ваш гид
Нестандартный маршрут, по которому мы отправимся знакомиться с Тбилиси, включает в себя такие места, которые редко сочетаются в одной экскурсии.

Вы побываете в нетуристических глубинах района Сололаки, где осмотрите старинные дома и узнаете об аристократическом быте его прежних жителей.

Прогуляетесь по ботаническому саду, у которого тоже есть своя, незаслуженно обделенная вниманием история.

А в районе серных бань услышите факты и легенды об основании прекрасного Тифлиса.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Свободы
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У этой экскурсии52 отзыва
4.87
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»

Что вас ожидает

Аристократический быт 19-20 века
Мы начнем экскурсию с площади Свободы и затем углубимся в узкий лабиринт улочек района Сололоаки. Здесь сохранились старинные дома, изрядно потрепанные временем, но не утратившие своего очарования и величия. Немного воображения — и вы увидите уже не обшарпанную лестницу, а нарядную парадную, по которой поднимаются дамы в красивых платьях, а с мостовой уезжает извозчик. Я помогу вам увидеть и почувствовать историю, застывшую в холодном мраморе и резных барельефах. Расскажу о том, как когда-то здесь жили купцы, помещики, банкиры, а по улицам гуляли Михаил Лермонтов, Осип Мендельштам, Сергей Есенин, Николай Гумилев, Максим Горький и многие другие творческие личности, приезжающие в Тбилиси за вдохновением.

Природная красота Тбилиси
Мы прогуляемся по тропинке, ведущей по склону холма вдоль крепости Нарикала, где находится один из самых старых кварталов — Вифлиемский. Отсюда вам откроется чудесный вид на город!

Древняя история города
Здесь мы перелистнем историю на несколько веков назад к моменту основания города. Вы узнаете, почему Тбилиси стал Тифлисом и как на самом деле называется Грузия. В Старом городе время словно остановилось — дома с ажурными балконами, мощеные улицы, о чем-то эмоционально говорящие местные жители. В конце прогулки спустимся к кварталу Абанотубани, где находятся легендарные серные бани.

Организационные детали

В стоимость не включена дегустация вина.

«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»
«Мне Тифлис горбатый снится...»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Я живу в Тбилиси уже почти четыре года. Это была любовь с первого взгляда. Тогда я выбирала страну для переезда, где смогу заниматься своим любимым делом — организацией путешествий. Тбилиси покорил сразу же. Это действительно душа Грузии. Со временем я разработала собственные авторские маршруты по городу, которые включают нестандартные места, спрятанные в лабиринтах узких улочек. Тбилиси — это город-восторг, которым я хочу поделиться с вами!
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52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 июня 2019
Евгения очень серьезно и вдумчиво проводит экскурсию,отвечает на все вопросы.
8 мая 2019
Евгения молодец!! Ей не хватает маленькой искорки чтобы быть на самой высоте. Нужно чем-то разбавить или добавить экскурсию, каким то ярким пятном! А в остальном все отлично.
29 апреля 2019
В целом, нам Евгения понравилась, она милая девушка, и она терпела нас с плачущим и постоянно вырывающимся сынулей. В этом был огромный плюс. Но мы ожидали, что экскурсия будет необычная, как заявлено сайтом, но она была скорее обычной. Информации нам дали ооочень много, хотя мы её плохо усвоили. В конце Евгения нам посоветовала пойти в кафе Амо Раме поесть. Там мы съели наверное самое невкусное блюдо в жизни. Вместо курицы на гриле с овощами, нам принесли обгорелки за 30 лари)) Это не ее вина, конечно, но как в том анекдоте, осадок остался )) Еще Женя обещала написать и скинуть инфо по вопросам экскурсии, на которые она не смогла ответить, но так и не написала. :)
20 апреля 2019
Спасибо, очень понравилось!
16 апреля 2019
Экскурсия с Евгенией нам очень понравилась. Она показала нам Тбилиси так, как сами мы никогда бы не смогли его увидеть и понять. Наша прогулка по тем же местам, куда водила нас она, сводилась бы к щелканью фотоаппарата и восхищением прекрасными видами и необычными зданиями. Евгения построила маршрут так, что мы переходили от одного до другого интересного места одной ей известными путями и каждая остановка сопровождалась коротким, но емким рассказом о событиях, связанных с этим местом. Она неожиданно открывала перед нами двери прекрасных парадных, приводила в традиционные тбилисские дворики. И в результате ее рассказы складывались в калейдоскоп, состоящий из кусочков истории Тбилиси, Грузии и, как ни странно, России. Позже мы рассказывали какие-то особенно удивившие и заинтересовавшие нас моменты экскурсии нашим друзьям и они сожалели, что не заказали эту экскурсию.
25 февраля 2019
Экскурсия понравилась очень! Евгения отличный рассказчик, знает очень много о городе, его истории, о горожанах. Столько интересного удалось увидеть и услышать. В очередной раз убедилась, что хороший экскурсовод не просто расскажет тебе о городе, а подарит свой город! Хочу еще раз прогуляться этими улочками, я уже по ним скучаю!
17 января 2019
Очень, рад, что для меня и моих приятеле, которые в Тбилиси оказались в первый раз, экскурсоводом оказалась Женя.
Мои приятелми были очень довольны рассказом и экскурсией, которую провела Женя. Да и я, кое=что зная о Тбилиси, неожиданно для себя узнал что-то новое.
Большое спасибо, Женя.
Мои приятели просили передать тебе привет и большое СПАСИБО.
1 января 2019
Спасибо большое Евгении за великолепную экскурсию по старому городу, который раскрылся нам красотой своих зданий. Время прлетело для нас незаметно благодаря рассказанным Женей во время экскурсии историческим фактам и смешным историям. Нас поразила эрудиция Жени и легкость изложения материала. Обязательно будем рекомендовать экскурсию нашим друзьям.
19 ноября 2018
Спасибо Евгении за восхитительную экскурсию! Евгения прекрассно разбирается в истории города, и вообще всей Грузии. За время прогулки мы узнали не только то, что относилось непосредственно к маршруту, но и об истории города, страны, воинах и союзниках и другое. Евгения отличный рассказчик, ее интересно слушать, и время летит незаметно.
Евгения очень внимательно отнеслась к нашим пожеланиям по содержанию и маршруту, показывала точки для фото.
Эта экскурсия не обзорная, она показывает то, до чего обычный турист может не добраться, но мы узнали многое и для общего представления о Тбилиси. А также получили множество советов о том куда сходить и где купить сувениры и продукты, в том числе из Европы (для Россиян важно :))
Спасибо Евгении за прекрасно проведенное время, интересный материал и приятную компанию. Полностью рекомендуем!
11 ноября 2018
Все прошло отлично! Мы узнали, где можно вкусно поесть, забронировали баню! Получили массу красивых фото. Спасибо!
Ещё 42 отзыва

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