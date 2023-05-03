Тбилиси — это не только старинные особняки и резные балконы. Я расскажу, как здесь развивается уличное искусство, чем граффити отличается от стрит-арта и кто отвечает за создание огромных муралов. Поделюсь любопытными историями из внутренней кухни художников и помогу увидеть город как одну большую площадку для самовыражения.

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Описание

Что вас ожидает

Тбилиси с куратором выставок

Я с радостью стану вашим проводником в удивительный мир уличного искусства. Вы узнаете:

Как зарождалось стрит-арт движение и что происходит с ним сегодня

Почему в Тбилиси так много овечек и какие ещё необычные персонажи живут на его улицах

Как выглядит битва стилей между художниками

Как начать самому рисовать на улице

Сколько может прожить рисунок и что сделать, чтобы его не закрасили

В конце прогулки вы будете с лёгкостью отличать стрит арт от граффити, а ваш телефон будет наполнен сочными, яркими фото с рисунками, которые не найти в сети. Самое главное — я помогу вам развить ценный навык наблюдения. После нашей встречи вы уже сами начнёте оглядываться по сторонам в поисках скрытого от посторонних глаз искусства.

Организационные детали