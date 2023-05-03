Отыскать самые интересные муралы города и прикоснуться к местной неформальной арт-сцене
Тбилиси — это не только старинные особняки и резные балконы.
Я расскажу, как здесь развивается уличное искусство, чем граффити отличается от стрит-арта и кто отвечает за создание огромных муралов.
Поделюсь любопытными историями из внутренней кухни художников и помогу увидеть город как одну большую площадку для самовыражения.
Я расскажу, как здесь развивается уличное искусство, чем граффити отличается от стрит-арта и кто отвечает за создание огромных муралов.
Поделюсь любопытными историями из внутренней кухни художников и помогу увидеть город как одну большую площадку для самовыражения.
Ближайшие даты:
3
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тбилиси с куратором выставок
Я с радостью стану вашим проводником в удивительный мир уличного искусства. Вы узнаете:
- Как зарождалось стрит-арт движение и что происходит с ним сегодня
- Почему в Тбилиси так много овечек и какие ещё необычные персонажи живут на его улицах
- Как выглядит битва стилей между художниками
- Как начать самому рисовать на улице
- Сколько может прожить рисунок и что сделать, чтобы его не закрасили
В конце прогулки вы будете с лёгкостью отличать стрит арт от граффити, а ваш телефон будет наполнен сочными, яркими фото с рисунками, которые не найти в сети. Самое главное — я помогу вам развить ценный навык наблюдения. После нашей встречи вы уже сами начнёте оглядываться по сторонам в поисках скрытого от посторонних глаз искусства.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в районе площади Свободы и заканчивается у метро Руставели
- Нас ожидают привычные для Тбилиси подъемы и спуски
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Площадь Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Николай. Я куратор выставок, гид, исследователь современного уличного искусства, создатель настольной игры по стрит-арту и амбассадор соломенной шляпы из аниме «One piece». В родном Петербурге читал лекции, организовывал фестивали, занимался благоустройством жилых дворов и находил локации для художников. Сейчас продолжаю культурное шествие в Тбилиси. Изучаю местную неформальную художественную сцену и рассказываю о красоте вокруг.Задать вопрос
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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Площадь Свободы
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