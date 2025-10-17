Приключенческий квест в Тбилиси

Перенеситесь в эпоху 8-11 веков, когда Тбилиси был частью арабского халифата. Участники получают задание от профессора Князишвили - найти сокровища династии Джафаритов.
Квест включает логические задачи и активные испытания, такие как восхождение и прогулки по подземельям. Подходит для групп и соло-путешественников, а также для семей с детьми. Подростки старше 18 лет смогут справиться самостоятельно
Квест включает логические задачи и активные испытания, такие как восхождение и прогулки по подземельям. Подходит для групп и соло-путешественников, а также для семей с детьми. Подростки старше 18 лет смогут справиться самостоятельно
5 причин купить этот квест
- 🧩 Интересные логические задачи
- 🏞️ Прогулки по историческим местам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📱 Удобно с использованием смартфона
- 🗺️ Незабываемое приключение
Что можно увидеть
- Тбилиси
Описание квеста
Мы встретим вас в назначенном месте, проведём инструктаж и выдадим весь необходимый инвентарь. После этого вы отправитесь в самостоятельное путешествие-приключение, а мы всегда будем на связи. Квест состоит из двух частей. Первая — логическая и интеллектуальная. Вам нужно будет проявить эрудицию, отвечая на вопросы, указанные в заданиях. Вторая часть предполагает больше активностей: восхождение на возвышенности, прогулки по подземельям, передвижение на транспорте и другие. Если всё получится, вы отыщете загадочные арабские сокровища!
Организационные детали
- В квесте могут принимать участие как группы, так и соло-путешественники
- Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
- Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:
— смартфон или планшет
— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)
— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00, в пятницу в 07:00, 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00, в пятницу в 07:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным подряд)) -- пару заданий выполнить не удалось, например, местные не смогли подсказать. Но в итоге чемодан был открыт. Замечательное времяпрепровождение! В конце потрясающий исторический сценарий, финальный мастер порадовал. Валерий, спасибо большое!
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Квест превзошёл ожидания и стал отличным способом познакомиться с Тбилиси и Грузией. Нас ждали увлекательные загадки, головоломки и общение с местными жителями, что добавило аутентичности и уникальности. Финал квеста был неожиданным и захватывающим, оставив массу положительных эмоций. Рекомендую эту экскурсию-квест всем, кто хочет погрузиться в атмосферу Тбилиси и ощутить грузинское гостеприимство.
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Я был впервые на экскурсии такого формата и мне очень понравилось. Было здорово гулять по городу, посещать места, куда обычно не заглядывают туристы, и сам бы я их не нашел. Квест очень продуманный, в нем интересно обыгрываются и сочетаются разные задания, что не позволяет заскучать. Отдельное спасибо Валерию за необычный финал!
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Ю
Необычный формат. Возможно подойдет не всем. Но надо понимать, что это именно квест, а не обычная пешеходная экскурсия. Для тех, кому хочется разнообразия, обязательно подойдет
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Это наш второй квест в Валерием по Тбилиси! Мы этой встречи очень ждали, и на этот раз были совершенно поражены размахом и фантазией организаторов. Жаль, что детали я не могу
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М
Хочу выразить благодарность всем организаторам и участникам этого замечательного мероприятия. Вам действительно удалось создать уникальный формат квеста по городу. Задания и локации были подобраны очень интересные и разнообразные. Моментами было
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Входит в следующие категории Тбилиси
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