Приключенческий квест в Тбилиси

Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00, в пятницу в 07:00, 12:00 и 15:00

Экскурсия длится около 3.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала