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Приключенческий квест в Тбилиси

Отправьтесь в увлекательное путешествие по средневековому Тбилиси, решая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древних сокровищ
Перенеситесь в эпоху 8-11 веков, когда Тбилиси был частью арабского халифата. Участники получают задание от профессора Князишвили - найти сокровища династии Джафаритов.

Квест включает логические задачи и активные испытания, такие как восхождение и прогулки по подземельям. Подходит для групп и соло-путешественников, а также для семей с детьми. Подростки старше 18 лет смогут справиться самостоятельно
5
7 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🧩 Интересные логические задачи
  • 🏞️ Прогулки по историческим местам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📱 Удобно с использованием смартфона
  • 🗺️ Незабываемое приключение
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси

Что можно увидеть

  • Тбилиси

Описание квеста

Мы встретим вас в назначенном месте, проведём инструктаж и выдадим весь необходимый инвентарь. После этого вы отправитесь в самостоятельное путешествие-приключение, а мы всегда будем на связи. Квест состоит из двух частей. Первая — логическая и интеллектуальная. Вам нужно будет проявить эрудицию, отвечая на вопросы, указанные в заданиях. Вторая часть предполагает больше активностей: восхождение на возвышенности, прогулки по подземельям, передвижение на транспорте и другие. Если всё получится, вы отыщете загадочные арабские сокровища!

Организационные детали

  • В квесте могут принимать участие как группы, так и соло-путешественники
  • Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
  • Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:
    — смартфон или планшет
    — доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)
    — один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00, в пятницу в 07:00, 12:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Участник€56
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00, в пятницу в 07:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Сергей
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным подряд)) -- пару заданий выполнить не удалось, например, местные не смогли подсказать. Но в итоге чемодан был открыт. Замечательное времяпрепровождение! В конце потрясающий исторический сценарий, финальный мастер порадовал. Валерий, спасибо большое!
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным
Отличная экскурсия, квест, с временами трудными заданиями, -- например, произнесение длинного слова с большим количеством согласным
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Мария
Квест превзошёл ожидания и стал отличным способом познакомиться с Тбилиси и Грузией. Нас ждали увлекательные загадки, головоломки и общение с местными жителями, что добавило аутентичности и уникальности. Финал квеста был неожиданным и захватывающим, оставив массу положительных эмоций. Рекомендую эту экскурсию-квест всем, кто хочет погрузиться в атмосферу Тбилиси и ощутить грузинское гостеприимство.
Квест превзошёл ожидания и стал отличным способом познакомиться с Тбилиси и Грузией. Нас ждали увлекательные загадки,
Квест превзошёл ожидания и стал отличным способом познакомиться с Тбилиси и Грузией. Нас ждали увлекательные загадки,
Квест превзошёл ожидания и стал отличным способом познакомиться с Тбилиси и Грузией. Нас ждали увлекательные загадки,
Квест превзошёл ожидания и стал отличным способом познакомиться с Тбилиси и Грузией. Нас ждали увлекательные загадки,
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Rodion
Я был впервые на экскурсии такого формата и мне очень понравилось. Было здорово гулять по городу, посещать места, куда обычно не заглядывают туристы, и сам бы я их не нашел. Квест очень продуманный, в нем интересно обыгрываются и сочетаются разные задания, что не позволяет заскучать. Отдельное спасибо Валерию за необычный финал!
Я был впервые на экскурсии такого формата и мне очень понравилось. Было здорово гулять по городу,
Я был впервые на экскурсии такого формата и мне очень понравилось. Было здорово гулять по городу,
Я был впервые на экскурсии такого формата и мне очень понравилось. Было здорово гулять по городу,
Я был впервые на экскурсии такого формата и мне очень понравилось. Было здорово гулять по городу,
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Ю
Необычный формат. Возможно подойдет не всем. Но надо понимать, что это именно квест, а не обычная пешеходная экскурсия. Для тех, кому хочется разнообразия, обязательно подойдет
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Анастасия
Это наш второй квест в Валерием по Тбилиси! Мы этой встречи очень ждали, и на этот раз были совершенно поражены размахом и фантазией организаторов. Жаль, что детали я не могу
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раскрыть, чтобы интрига квеста не пропала, но в нем было всё: от головоломок до необычных встреч, от неожиданных средств передвижения до исторических загадок и исторических лабиринтов. Удивительно, но задания квеста приводили нас в те места, где мы мечтали побывать, но еще не были. И даже тридцатиградусная жара не могла нас остановить (хотя от нее мы немного шалели) - время ограничено и хотелось пройти весь путь до конца. Финал игры совершенно невероятный! Можно играть большой компанией, а можно вдвоем - мы с сыном получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Всем рекомендуем! А мы будем ждать новых приключений в невероятном городе. До встречи!

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М
Хочу выразить благодарность всем организаторам и участникам этого замечательного мероприятия. Вам действительно удалось создать уникальный формат квеста по городу. Задания и локации были подобраны очень интересные и разнообразные. Моментами было
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ощущение, что находишься на реалити-шоу только без камер. На мой взгляд, квест больше рассчитан на несколько групп, чтобы можно было ощутить конкурентную борьбу. Но мы с подругой ни чуть не пожалели, что попали на эту игру и открыли для себя много интересных мест по Тбилиси. Данный квест также будет интересен для семей с детьми.

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