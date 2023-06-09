Приключенческий квест в Тбилиси

Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Приглашаем перенестись в 8-11 века, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского халифата! Вы получите важное поручение от заслуженного профессора Князишвили — отыскать сокровища династии Джафаритов.
Выполняя интересные задания, шаг за шагом приблизитесь к заветному шифру, который приведёт вас к цели.
Выполняя интересные задания, шаг за шагом приблизитесь к заветному шифру, который приведёт вас к цели.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретим вас в назначенном месте, проведём инструктаж и выдадим весь необходимый инвентарь. После этого вы отправитесь в самостоятельное путешествие-приключение, а мы всегда будем на связи. Квест состоит из двух частей. Первая — логическая и интеллектуальная. Вам нужно будет проявить эрудицию, отвечая на вопросы, указанные в заданиях. Вторая часть предполагает больше активностей: восхождение на возвышенности, прогулки по подземельям, передвижение на транспорте и другие. Если всё получится, вы отыщете загадочные арабские сокровища!
Организационные детали
- Мы разделим вас на команды по 6 человек
- Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
- Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:
— смартфон или планшет
— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)
— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 124 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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