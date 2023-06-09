Приключенческий квест в Тбилиси

Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища

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Приглашаем перенестись в 8-11 века, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского халифата! Вы получите важное поручение от заслуженного профессора Князишвили — отыскать сокровища династии Джафаритов.

Выполняя интересные задания, шаг за шагом приблизитесь к заветному шифру, который приведёт вас к цели.
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Приключенческий квест в Тбилиси
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас в назначенном месте, проведём инструктаж и выдадим весь необходимый инвентарь. После этого вы отправитесь в самостоятельное путешествие-приключение, а мы всегда будем на связи. Квест состоит из двух частей. Первая — логическая и интеллектуальная. Вам нужно будет проявить эрудицию, отвечая на вопросы, указанные в заданиях. Вторая часть предполагает больше активностей: восхождение на возвышенности, прогулки по подземельям, передвижение на транспорте и другие. Если всё получится, вы отыщете загадочные арабские сокровища!

Организационные детали

  • Мы разделим вас на команды по 6 человек
  • Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
  • Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:

— смартфон или планшет

— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)

— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber

ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
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