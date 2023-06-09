Приключенческий квест в Тбилиси

Приглашаем перенестись в 8-11 века, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского халифата! Вы получите важное поручение от заслуженного профессора Князишвили — отыскать сокровища династии Джафаритов. Выполняя интересные задания, шаг за шагом приблизитесь к заветному шифру, который приведёт вас к цели.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас в назначенном месте, проведём инструктаж и выдадим весь необходимый инвентарь. После этого вы отправитесь в самостоятельное путешествие-приключение, а мы всегда будем на связи. Квест состоит из двух частей. Первая — логическая и интеллектуальная. Вам нужно будет проявить эрудицию, отвечая на вопросы, указанные в заданиях. Вторая часть предполагает больше активностей: восхождение на возвышенности, прогулки по подземельям, передвижение на транспорте и другие. Если всё получится, вы отыщете загадочные арабские сокровища!

Организационные детали

Мы разделим вас на команды по 6 человек

Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.

Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:

— смартфон или планшет

— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)

— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber