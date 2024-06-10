Наша экскурсия рассчитана на тех, кто любит исторические объекты и красивые виды. «Летопись Грузии» и Марткопский монастырь — это удивительные памятники, которые интересно «разбирать по деталям» и находить символизм в каждом камне. Мы сделаем это вместе. А затем, если захотите, отправимся на конную ферму, где можно покататься на лошадях или на лодке и вкусно отужинать.

за 1-5 человек или €30 за человека, если вас больше

от €150 за 1-5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Летопись Грузии» («Хроники Грузии»)

Монумент находится в живописном месте, откуда открываются отличные виды на Тбилисское водохранилище. Мы обсудим главную задумку автора — Зураба Церетели. Вы узнаете о связи самого скульптора с Грузией, а также о брутализме советских времён и как он развивался на территории нашей страны.

Марткопский монастырь

Вы рассмотрите интересную архитектуру зданий, тесно примкнувших друг к другу на вершине горы. Раскроете тайны уединённого пристанища одного из ассирийских отцов — святого Антония. Гид расскажет, откуда появилось название комплекса, как жил его основатель и другие обитатели.

Конная ферма. По вашему желанию (за отдельную плату) можно дополнить историческую часть поездки катанием на лошадях или на лодке, а также фотосессией и ужином с национальными блюдами.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на автомобиле Honda StepWagon или Toyota Alphard

Время в пути до первой локации — около 30 минут

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительно оплачиваются: