Наша экскурсия рассчитана на тех, кто любит исторические объекты и красивые виды.
«Летопись Грузии» и Марткопский монастырь — это удивительные памятники, которые интересно «разбирать по деталям» и находить символизм в каждом камне. Мы сделаем это вместе.
А затем, если захотите, отправимся на конную ферму, где можно покататься на лошадях или на лодке и вкусно отужинать.
«Летопись Грузии» и Марткопский монастырь — это удивительные памятники, которые интересно «разбирать по деталям» и находить символизм в каждом камне. Мы сделаем это вместе.
А затем, если захотите, отправимся на конную ферму, где можно покататься на лошадях или на лодке и вкусно отужинать.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«Летопись Грузии» («Хроники Грузии»)
Монумент находится в живописном месте, откуда открываются отличные виды на Тбилисское водохранилище. Мы обсудим главную задумку автора — Зураба Церетели. Вы узнаете о связи самого скульптора с Грузией, а также о брутализме советских времён и как он развивался на территории нашей страны.
Марткопский монастырь
Вы рассмотрите интересную архитектуру зданий, тесно примкнувших друг к другу на вершине горы. Раскроете тайны уединённого пристанища одного из ассирийских отцов — святого Антония. Гид расскажет, откуда появилось название комплекса, как жил его основатель и другие обитатели.
Конная ферма. По вашему желанию (за отдельную плату) можно дополнить историческую часть поездки катанием на лошадях или на лодке, а также фотосессией и ужином с национальными блюдами.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda StepWagon или Toyota Alphard
- Время в пути до первой локации — около 30 минут
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительно оплачиваются:
- Урок верховой езды с инструктором — 70 лари/чел.
- 30-минутное катание на лошадях — 60 лари/взрослые, 45 лари/дети
- Катание на лодке (10 мин.) — 20 лари/2 чел.
- Фотосессия на ферме — 200 лари
- Ужин — от 30 лари
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 35 туристов
Мы — команда опытных экскурсоводов из Грузии, собравшая многолетний опыт в проведении увлекательных экскурсий. Наша специализация включает авторские туры, пешие прогулки и исторические экскурсии, в рамках которых мы делимся глубокими знаниями. Все наши экскурсии проходят в атмосфере дружелюбия и тепла, потому что в Грузии иначе быть просто невозможно!Задать вопрос
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