На Рождество – экскурсии в Тбилиси

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Тбилиси, цены от €16, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся
На машине
скидка
45%
1595 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по винодельням и историческим местам Тбилиси
Посетите частную винодельню, продегустируйте кахетинские вина, узнайте историю святой Нино и насладитесь видами Алазанской долины
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
4726 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешая
скидка
25%
531 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12090 за всё до 7 чел.
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
27%
94 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Коте Абхази 22
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
2216 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
На машине
скидка
45%
1744 отзыва
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
9 сен в 08:45
11 сен в 08:45
4726 за человека
Древние окрестности Тбилиси
На машине
64 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    4 сентября 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Тамара - просто изумительный гид. Она очень много знает об истории города, истории Грузии, про архитектуру Тбилиси и также готова
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    всегда дать совет о том куда лучше сходить, в зависимости от наших интересов и предпочтений. Наша группа/семья была из разных стран и поколений и всем было очень интересно. И Тамара такой душевный и доброжелательный человек что все себя чувствовали как дома. Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся
    Экскурсия понравилась. Ездили с данным организатором второй раз, гид была приятная девушка Юлия. Организация отличная, нигде не приходилось чего то ждать. Дегустация прошла интересно, попробовали много разных вин. Кахетинский край очень красивый.
    Экскурсия понравилась. Ездили с данным организатором второй раз, гид была приятная девушка Юлия. Организация отличная, нигдеЭкскурсия понравилась. Ездили с данным организатором второй раз, гид была приятная девушка Юлия. Организация отличная, нигдеЭкскурсия понравилась. Ездили с данным организатором второй раз, гид была приятная девушка Юлия. Организация отличная, нигдеЭкскурсия понравилась. Ездили с данным организатором второй раз, гид была приятная девушка Юлия. Организация отличная, нигде
  • А
    Алина
    3 сентября 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Экскурсия - топ!!! Очень насыщенная и интересная, точно узнаете что-нибудь новое для себя. Спасибо Давиду за организацию - все четко))
  • Н
    Наталия
    3 сентября 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Однозначно рекомендуем, прекрасная экскурсия и гид, впечатления самые положительные, цена полностью оправдана.
  • О
    Ольга
    2 сентября 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Красивая экскурсия по живописным местам. Гид Давид интересно рассказывал о традициях Грузии. Организовано все хорошо
  • О
    Олег
    2 сентября 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Огромное спасибо гиду Давиду за интересную и познавательную поездку! Благодаря большому количеству остановок на локациях и увлекательным историям Давида- поездка прошла легко Рекомендую
  • В
    Валентина
    2 сентября 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Тамара, спасибо огромное за Вашу экскурсию по Тбилиси! С Вашей помощью мы почувствовали вкус и колорит города, в который хочется возвращаться!
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация, приятная девушка гид Диана. Дорога туда прошла быстро, было несколько остановок с красивыми локациями. Обед-ужин
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    тоже был хорошо организован, заранее выбрали блюда и к приезду быстро все принесли. Обратная дорога заняла чуть больше времени, потому что было воскресенье, попали в пробку. Поедем с данным организатором еще и в Кахетию.

    Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация, приятная девушка гид Диана. Дорога туда прошла быстро, было несколько остановокЭкскурсия очень понравилась. Хорошая организация, приятная девушка гид Диана. Дорога туда прошла быстро, было несколько остановокЭкскурсия очень понравилась. Хорошая организация, приятная девушка гид Диана. Дорога туда прошла быстро, было несколько остановок
  • Т
    Таня
    1 сентября 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся
    Экскурсия была грамотно подготовлена, за день до назначенной даты Давид связался уточнил время сбора, время и место отправления. С утра
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    прислал номер машины, встретил посадил. Такой подход очень комфортный и понятный для туриста. Далее нас сопровождала экскурсовод Диана. От нее узнали кучу интересной информации. Несмотря на насыщенную программу экскурсия прошла легко. Вернулись не уставшими, а заряженные на дальнейшее изучение страны. Спасибо за такое правильное планирование. P.S. Дегустация вина проведена была на высоком уровне, спасибо.

  • Г
    Галина
    1 сентября 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Прекрасны гид и экскурсия. Уже второй раз на ней. Все информативно. Это,конечно,нереальная красота! Все четко по маршруту,еда вкусная,компания прекрасная! Спасибо вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся
  2. Пешеходная экскурсия по Тбилиси
  3. Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
  4. Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
  5. Древние окрестности Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 16 до 160 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 4028 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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