скидка
45%
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по винодельням и историческим местам Тбилиси
Посетите частную винодельню, продегустируйте кахетинские вина, узнайте историю святой Нино и насладитесь видами Алазанской долины
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
47€26 за человека
скидка
25%
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
120€90 за всё до 7 чел.
скидка
27%
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Коте Абхази 22
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
22€16 за человека
скидка
45%
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
9 сен в 08:45
11 сен в 08:45
47€26 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia4 сентября 2024Тамара - просто изумительный гид. Она очень много знает об истории города, истории Грузии, про архитектуру Тбилиси и также готова
- ТТатьяна3 сентября 2024Экскурсия понравилась. Ездили с данным организатором второй раз, гид была приятная девушка Юлия. Организация отличная, нигде не приходилось чего то ждать. Дегустация прошла интересно, попробовали много разных вин. Кахетинский край очень красивый.
- ААлина3 сентября 2024Экскурсия - топ!!! Очень насыщенная и интересная, точно узнаете что-нибудь новое для себя. Спасибо Давиду за организацию - все четко))
- ННаталия3 сентября 2024Однозначно рекомендуем, прекрасная экскурсия и гид, впечатления самые положительные, цена полностью оправдана.
- ООльга2 сентября 2024Красивая экскурсия по живописным местам. Гид Давид интересно рассказывал о традициях Грузии. Организовано все хорошо
- ООлег2 сентября 2024Огромное спасибо гиду Давиду за интересную и познавательную поездку! Благодаря большому количеству остановок на локациях и увлекательным историям Давида- поездка прошла легко Рекомендую
- ВВалентина2 сентября 2024Тамара, спасибо огромное за Вашу экскурсию по Тбилиси! С Вашей помощью мы почувствовали вкус и колорит города, в который хочется возвращаться!
- ТТатьяна1 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация, приятная девушка гид Диана. Дорога туда прошла быстро, было несколько остановок с красивыми локациями. Обед-ужин
- ТТаня1 сентября 2024Экскурсия была грамотно подготовлена, за день до назначенной даты Давид связался уточнил время сбора, время и место отправления. С утра
- ГГалина1 сентября 2024Прекрасны гид и экскурсия. Уже второй раз на ней. Все информативно. Это,конечно,нереальная красота! Все четко по маршруту,еда вкусная,компания прекрасная! Спасибо вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На Рождество»
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