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всегда дать совет о том куда лучше сходить, в зависимости от наших интересов и предпочтений. Наша группа/семья была из разных стран и поколений и всем было очень интересно. И Тамара такой душевный и доброжелательный человек что все себя чувствовали как дома. Большое спасибо!