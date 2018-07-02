3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии

Mariam
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Mariam – ваш гид
Маршрут моей экскурсии сродни временному порталу: из города, помнящего великих предков, вы вернётесь в старый, но современный Тбилиси, чтобы в динамике уловить неповторимую прелесть двух столиц.

Места, воспетые поэтом, и смешение времён и стилей на холмистых улочках — Мцхета и Тбилиси очаруют вас древними и новыми красотами.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности

Что вас ожидает

Память о праотцах
С 4 века до нашей эры Мцхета была столицей Иберии. Этот древний город — колыбель христианства в Грузии, поэтому здесь вы увидите невероятные архитектурные шедевры религиозного толка. Сначала посетите кафедральный собор Светицховели, где хранится хитон Христа из Иерусалима, а после — посмотрите на слияние Арагви и Куры у подножия монастыря Джвари. Храм 6 века находится в живописнейшем месте — на вершине скалы, откуда открывается панорама окрестностей древней Мцхеты. Но христианской историей города мы не обойдёмся — я отведу вас к руинам античной крепости Армаз, чтобы вы ощутили, насколько стара и велика грузинская земля.

Город-феникс Тбилиси
Я расскажу, как Грузия обрела нынешнюю столицу и что роднит Тбилиси со сказочной птицей. Вы полюбуетесь резными балкончиками, своеобразной архитектурой караван-сараев, аскетичными храмами и куполами старинных терм, богатыми буржуазными домами 19 века и фасадами зданий в стиле модерн. Тбилиси невероятно эклектичен, во всём. И особенно легко заметить это у современных, почти футуристичных построек — Стеклянного моста и кукольного театра, которые вы увидите наряду с улицей Шарден, Инжировым ущельем и крепостью Нарикала.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.

Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mariam
Mariam
Здравствуйте! Я грузинка, родилась в Тбилиси. По профессии искусствовед. Состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные туры по Грузии. Буду рада познакомить Вас с моей страной! Что главное в Грузии? Это тёплое, открытое отношение, доброжелательные люди, своеобразный ритм жизни (когда всегда есть желание и время для застолья:), солнцем наполненные дни, высокие горы, древние храмы, вкусная кухня, вино и многое, многое другое, что Вам предстоит открыть!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 июля 2018
Марика очень приятный гид, с огромным багажом знаний и любовью к своей стране. Делали перерыв, когда это было необходимо, гид подстраивалась под нас, так как мы были с маленьким ребёнком, все было очень комфортно и интересно, Водитель так же очень приятный человек и профессионал, спасибо вам большое!
10 мая 2018
Марика замечательно провела экскурсию. В экскурсии и маршрут составлен оптимально комфортно и история Грузии рассказана интересно. Марика - образованная и обаятельная. Данная экскурсия будет интересна любознательным туристам. Тбилиси и Мцхета - города с колоссально интересным путем развития, но стены зданий, монастырей, церквей не расскажут сами ни чего. А Марика – расскажет!
7 мая 2018
Вроде бы все нормально особо придраться не к чему, но этих денег конечно же стоит..

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