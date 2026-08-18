3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси и окрестности

Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии
Этот маршрут сродни временному порталу: из древней столицы Мцхеты, где царит атмосфера Средневековья, вы вернётесь в старый, но современный Тбилиси, чтобы в динамике уловить неповторимую прелесть двух столиц.

Места, воспетые поэтом, и смешение времён и стилей на холмистых улочках… Мцхета и Тбилиси очаруют вас древними и новыми красотами.
5
114 отзывов
Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности

Описание экскурсии

Храм Джвари

Сначала посетим храм 7 века — гордость грузинской архитектуры. Он находится на вершине горы, откуда открывается незабываемый вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагви и Куры.

Кафедральный собор Светицховели

Именно здесь захоронен хитон Христа, привезённый из Иерусалима. Я расскажу об этом подробнее.

Улочки Мцхеты

На мощёных улицах продают сувениры, варят вкусный кофе на песке. У вас будет время немного погулять и почувствовать атмосферу этого места.

Спешите в Тбилиси!

Далее отправимся в Тбилиси. «Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь!» — писал Грибоедов своим друзьям. И мы поспешим.

Контрасты города

Поймём, как невероятно эклектичен Тбилиси и как здесь гармонично сочетаются восточная и западная культура, старое и современное.

Главные районы и не только

Я также покажу Старый город, проспект Руставели, площадь Свободы и проспект Агмашенебели на левом берегу Куры.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариам
Мариам — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 720 туристов
Здравствуйте! Я грузинка, родилась в Тбилиси. По профессии искусствовед. Состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные туры по Грузии. Буду рада познакомить Вас с моей страной! Что главное в Грузии? Это тёплое,
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открытое отношение, доброжелательные люди, своеобразный ритм жизни (когда всегда есть желание и время для застолья:), солнцем наполненные дни, высокие горы, древние храмы, вкусная кухня, вино и многое, многое другое, что Вам предстоит открыть!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Спасибо большое Мариам и ее мужу Кахе за замечательную экскурсию 🩷 Мы провели прекрасный день и узнали много нового и интересного о Мцхете, древней истории Грузии и Старом городе. Особенно
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понравилось, что рассказ был не просто набором исторических фактов — Каха очень интересно и живо всё рассказывал, делился историями и деталями, которые самостоятельно во время поездки точно не узнаешь.

Отдельное спасибо за комфорт, внимательное отношение и приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Было ощущение, что мы путешествуем с друзьями, а не просто с гидом и водителем.

Мцхета оставила невероятное впечатление — древние храмы, история, горы и потрясающая атмосфера. Благодаря вам мы смогли увидеть и почувствовать Грузию гораздо глубже.

Спасибо вам большое за этот замечательный день! Обязательно будем рекомендовать вас друзьям и с удовольствием обратимся ещё раз. ❤️🇬🇪

Спасибо большое Мариам и ее мужу Кахе за замечательную экскурсию 🩷 Мы провели прекрасный день и
Спасибо большое Мариам и ее мужу Кахе за замечательную экскурсию 🩷 Мы провели прекрасный день и
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Natalia
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, экскурсовод учел наши пожелания и темп, мы много узнали увлекательного, сын впечатлился и полчаса уточнял детали про икону в храме, изображающее одно поразившее его событие в истории Грузии.
Си по вай город великолепен, приметили на будущее места, куда обязательно зайдем! Благодарю!
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, экскурсовод учел наши пожелания и темп, мы много узнали
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, экскурсовод учел наши пожелания и темп, мы много узнали
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, экскурсовод учел наши пожелания и темп, мы много узнали
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, экскурсовод учел наши пожелания и темп, мы много узнали
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О
Большое спасибо Мариам за замечательную экскурсию по Мцхете и старому Тбилиси! Рассказ был очень интересным, легким и увлекательным — без перегруженности датами и сложными деталями, но с глубоким знанием истории
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Грузии.

Отдельно хочу отметить внимательное отношение к нашим пожеланиям. Моя подруга передвигается с палочкой, и Мариам очень комфортно выстроила маршрут и места остановок. Благодаря ей мы увидели всё запланированное и узнали много интересного, что самостоятельно точно бы пропустили. Рекомендуем от всей души!

Большое спасибо Мариам за замечательную экскурсию по Мцхете и старому Тбилиси! Рассказ был очень интересным, легким
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е
Мариам отличный гид. Она рассказывает так, что уже с первых минут словно окунаешься в Грузию и ее древнюю историю. маршрут интересный, машинка комфортная. Мы абсолютно довольный и благодарны!
Спасибо вам большое, Мариам! удачи в вашем нелегком деле!
Мариам отличный гид. Она рассказывает так, что уже с первых минут словно окунаешься в Грузию и
Мариам отличный гид. Она рассказывает так, что уже с первых минут словно окунаешься в Грузию и
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М
Супер экскурсия!) нам очень понравилось, Мариам всё очень красиво рассказывала и был интересный маршрут, учла все наши пожелания, было очень душевно, весело и познавательно! Всем обязательно рекомендую!)
Супер экскурсия!) нам очень понравилось, Мариам всё очень красиво рассказывала и был интересный маршрут, учла все
Супер экскурсия!) нам очень понравилось, Мариам всё очень красиво рассказывала и был интересный маршрут, учла все
Супер экскурсия!) нам очень понравилось, Мариам всё очень красиво рассказывала и был интересный маршрут, учла все
Супер экскурсия!) нам очень понравилось, Мариам всё очень красиво рассказывала и был интересный маршрут, учла все
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M
Мариам, спасибо вам за экскурсию для нашей семьи!

Вы интересный, интеллигентный гид и вы отлично водите автомобиль! Отдельное спасибо за ваши рекомендации с ресторанами!
Мариам, спасибо вам за экскурсию для нашей семьи!
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