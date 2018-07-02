3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Память о праотцах

С 4 века до нашей эры Мцхета была столицей Иберии. Этот древний город — колыбель христианства в Грузии, поэтому здесь вы увидите невероятные архитектурные шедевры религиозного толка. Сначала посетите кафедральный собор Светицховели, где хранится хитон Христа из Иерусалима, а после — посмотрите на слияние Арагви и Куры у подножия монастыря Джвари. Храм 6 века находится в живописнейшем месте — на вершине скалы, откуда открывается панорама окрестностей древней Мцхеты. Но христианской историей города мы не обойдёмся — я отведу вас к руинам античной крепости Армаз, чтобы вы ощутили, насколько стара и велика грузинская земля.

Город-феникс Тбилиси

Я расскажу, как Грузия обрела нынешнюю столицу и что роднит Тбилиси со сказочной птицей. Вы полюбуетесь резными балкончиками, своеобразной архитектурой караван-сараев, аскетичными храмами и куполами старинных терм, богатыми буржуазными домами 19 века и фасадами зданий в стиле модерн. Тбилиси невероятно эклектичен, во всём. И особенно легко заметить это у современных, почти футуристичных построек — Стеклянного моста и кукольного театра, которые вы увидите наряду с улицей Шарден, Инжировым ущельем и крепостью Нарикала.