3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Этот маршрут сродни временному порталу: из древней столицы Мцхеты, где царит атмосфера Средневековья, вы вернётесь в старый, но современный Тбилиси, чтобы в динамике уловить неповторимую прелесть двух столиц. Места, воспетые поэтом, и смешение времён и стилей на холмистых улочках… Мцхета и Тбилиси очаруют вас древними и новыми красотами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от €173 за экскурсию

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

Храм Джвари

Сначала посетим храм 7 века — гордость грузинской архитектуры. Он находится на вершине горы, откуда открывается незабываемый вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагви и Куры.

Кафедральный собор Светицховели

Именно здесь захоронен хитон Христа, привезённый из Иерусалима. Я расскажу об этом подробнее.

Улочки Мцхеты

На мощёных улицах продают сувениры, варят вкусный кофе на песке. У вас будет время немного погулять и почувствовать атмосферу этого места.

Спешите в Тбилиси!

Далее отправимся в Тбилиси. «Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь!» — писал Грибоедов своим друзьям. И мы поспешим.

Контрасты города

Поймём, как невероятно эклектичен Тбилиси и как здесь гармонично сочетаются восточная и западная культура, старое и современное.

Главные районы и не только

Я также покажу Старый город, проспект Руставели, площадь Свободы и проспект Агмашенебели на левом берегу Куры.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.